"Gà kháng sinh": Cơ quan chức năng im lặng!

Lòng vòng trách nhiệm Để tìm được câu trả lời về việc liệu rằng loại “gà kháng sinh” nguy hiểm kể trên có được nhập lậu về Việt Nam hay không, có được bày bán tại thị trường trong nước hay không, nếu người tiêu dùng sử dụng loại gà này làm thực phẩm thì có những tác hại gì… trong ngày 21-12, phóng viên đã liên hệ với nhiều quan chức ở các cơ quan có trách nhiệm quản lý chất lượng gia súc, gia cầm lưu hành trên thị trường là Thanh tra Bộ NN&PTNT nói chung, Thanh tra Cục Thú y nói riêng (cũng thuộc bộ này) hay Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế). Cụ thể, phóng viên đã cố gắng liên hệ với các ông, bà: - Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế); - Bốn phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm; - Cục Thú y - Bộ NN&PTNT; - Hai phó chánh Thanh tra của Bộ NN&PTNT; - Chánh văn phòng Cục Thú y; - ... Tuy nhiên, khi được hỏi, các quan chức ở hai bộ này đều chỉ dẫn lòng vòng hoặc từ chối trả lời vì “không đủ thông tin”, “không thuộc thẩm quyền”, “chưa xác minh”… trong khi họ là những người có trách nhiệm nắm bắt thông tin để quản lý chất lượng gia súc, gia cầm cũng như thực phẩm trên thị trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. *** Dư lượng kháng sinh trong thực phẩm có hại cho người dùng Dư lượng kháng sinh là tình trạng kháng sinh chứa trong thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa...) còn ở dạng nguyên chất hay đã bị chuyển hóa mà việc sử dụng những loại thực phẩm này có thể gây ra những tác hại không ngờ đối với người tiêu dùng.

Ảnh hưởng của dư lượng kháng sinh đối với sức khỏe con người: - Gây dị ứng, phản ứng quá mẫn: Theo các báo cáo về y tế, penicillin là kháng sinh thường gây dị ứng nhất. Đã có trường hợp người bị nổi mẩn da trầm trọng vì uống sữa có dư lượng penicillin. Một số trường hợp khác gây ngứa da tay, da mặt sau khi ăn thịt bò có tồn dư penicillin hoặc thịt heo từ thú mới điều trị bằng penicillin cách đó ba ngày. Nguy hại nhất là trường hợp những người sẵn có cơ địa dị ứng với một loại thuốc nào đó (penicillin chiếm đầu bảng với tỉ lệ sốc phản vệ 1/70.000) vì việc dùng lại lần thứ hai với liều lượng dù nhỏ cũng có thể gây sốc quá mẫn dẫn đến chết người. Phản ứng nổi mề đay, ban đỏ cũng thường gặp với tồn dư kháng sinh sulfonamid.

- Gây ngộ độc: Cloramphenicol là loại kháng sinh cấm sử dụng trên thế giới do gây thiếu máu suy tủy (phụ thuộc liều), đôi khi gây thiếu máu bất sản (không phụ thuộc liều) ở những cá thể đặc ứng do di truyền có thể dẫn đến tử vong. Một số thuốc như nitrofurans, quinoxalinedinoxides và nitroimidazoles cần có sự kiểm soát nghiêm ngặt vì sự tích lũy thuốc do dùng lâu ngày có thể gây suy gan, suy thận thậm chí gây ung thư, đột biến gien.

- Tạo dòng vi khuẩn đề kháng kháng sinh: Hiện đây đang là vấn đề toàn cầu bởi trong vòng 15-20 năm trở lại đây chưa có một kháng sinh kiểu mới nào được phát hiện trong khi không có kháng sinh nào là không bị kháng, do sử dụng các sản phẩm động vật có tồn dư kháng sinh. (Nguồn: Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, http://www.khuyennongtphcm.com *** TS LÊ VĂN GIANG, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế: Trách nhiệm quản lý mặt hàng tươi sống là của Bộ NN&PTNT. Ngành y tế không đứng ngoài cuộc nhưng chỉ có trách nhiệm phối hợp với Bộ NN&PTNT khi bộ này yêu cầu thanh tra liên ngành. Đến bây giờ thì Bộ NN&PTNT chưa thông báo gì cho Bộ Y tế. Ông NGUYỄN VĂN TRỌNG, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT: Về mặt khoa học thì việc dùng thuốc liên tục thì kiểu gì thịt gà cũng tồn dư các chất kháng sinh. Thế nhưng việc trong thịt gà đó tồn dư chất gì, có hại gì thì phải phân tích cụ thể mới biết được.