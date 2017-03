Gần 13% công nhân nhập cư không ăn sáng

Tỉ lệ bỏ bữa ăn sáng chiếm cao nhất: gần 13%” - BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết thông tin trên vào chiều 2-12.

Nghiên cứu còn cho thấy gần 35% công nhân nhập cư bỏ bữa ăn do mệt mỏi, hơn 33% không có thời gian, trên 21% do thói quen, hơn 4% không đủ tiền… Công nhân nhập cư chỉ chi hơn 27% thu nhập cho việc ăn uống, trong khi những người sống ở TP chi gần 40%. Do bỏ bữa, ăn uống lại không đủ chất nên gần 30% công nhân nhập cư bị suy dinh dưỡng. Con số này nằm ở mức cao theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

TRẦN NGỌC