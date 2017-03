Gần 40% trẻ Việt thiếu cân, thấp còi vì mẹ nuôi sai cách

Tỷ lệ thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số cao gấp hai lần so với trẻ em đồng lứa dân tộc Kinh hoặc Hoa. Con số trên được đưa ra tại buổi công bố kết quả điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam (2010-2011) được tổ chức tại Hà Nội sáng 16/12.Nghiên cứu có sự tham gia của gần 12.000 hộ gia đình ở 63 tỉnh, thành trên cả nước do Tổng cục Thống kê thực hiện.Nếu trẻ được cung cấp thức ăn đầy đủ và không thường xuyên đau ốm, được chăm sóc tốt thì các em sẽ phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Tuy nhiên, tại Việt Nam nhiều bà mẹ còn thiếu kiến thức nuôi dưỡng cũng như chăm sóc trẻ khi bị ốm. Chỉ có một trong 20 bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nhận thức được dấu hiệu nguy hiểm của bệnh viêm phổi.Hay như việc nuôi con bằng sữa mẹ trong những năm đầu đời sẽ bảo vệ trẻ không bị nhiễm bệnh. Đây là nguồn dinh dưỡng lý tưởng và là cách nuôi trẻ an toàn và kinh tế. Thế nhưng tại nước ta, chưa đầy 1/5 số trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.Bên cạnh đó, tiêm văcxin phòng bệnh là một việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của trẻ.Tuy nhiên, cứ 5 trẻ 1-2 tuổi thì mới chỉ có 2 bé được chích ngừa đầy đủ. Tỷ lệ này ở trẻ dân tộc thiểu số thậm chí chưa đến 20%.Tại Việt Nam, một trẻ được coi là tiêm chủng đầy đủ nếu nhận được 7 loại kháng thể phòng lao, bạch hầu-ho gà-uốn ván, bại liệt, sởi và viêm gan B. Kết quả điều tra trên cho thấy, tỷ lệ trẻ được tiêm đầy đủ rất thấp.Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ này có sự chênh lệch, khoảng cách lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Ở thành thị, một nửa số trẻ được tiêm chủng đầy đủ, trong khi đó, ở nông thôn tỷ lệ này chỉ là 33%. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu-ho gà-uốn ván và bại liệt giảm đáng kể giữa mũi thứ nhất và mũi thứ 2. Tỷ lệ chích ngừa thấp nhất là với văcxin phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh.Tỷ lệ trẻ được tiêm văcxin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh đang giảm một cách báo động. Trong 5 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ trẻ tiêm chủng văcxin này tại miền Bắc chỉ còn 13%, miền Nam 18%. Đến 42 tỉnh, thành không đạt được tỷ lệ 10%.Thậm chí, Cao Bằng, Yên Bái không có bé nào được tiêm ngừa.Về lĩnh vực bạo lực gia đình, có tới gần 36% số người được hỏi chấp nhận việc chồng có hành vi bạo lực với vợ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, nhóm phụ nữ sống trong gia đình nghèo có khả năng chấp nhận việc chồng đánh vợ cao gấp 2 lần so với phụ nữ giàu. Còn ở phụ nữ dân tộc thiểu số, có đến một nửa chấp nhận việc bị chồng đánh.Bà Lotta Sylwander Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ: "Báo cáo cung cấp bằng chứng cho thấy ở hầu hết các lĩnh vực điều tra, người dân thuộc nhóm các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cần giải quyết đói nghèo, bất bình đẳng, không chỉ để cải thiện đời sống của trẻ em mà còn đóng góp vào một nền văn hóa nhân quyền và tăng cường mối liên kết xã hội trong xã hội Việt Nam".Theo Nam Phương (VNE)