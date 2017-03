Gần 90% trẻ bệnh TCM tử vong do virus EV71

TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết tính từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 46.200 trường hợp mắc bệnh, 27 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số người mắc bệnh tăng hơn 10 lần, tử vong tăng 1,7 lần. Các địa phương có tỉ lệ người chết/mắc bệnh cao nhất là An Giang, Bình Phước, Cần Thơ, TP.HCM. Phân tích sơ bộ cho thấy có tới gần 90% trường hợp tử vong là do chủng virus EV71 gây bệnh.

PGS-TS Nguyễn Thị Xuyến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch quốc gia phòng, chống TCM, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác điều trị TCM… Đặc biệt để hạn chế bệnh TCM, các BV tỉnh phải thành lập các khu điều trị riêng cho bệnh nhân TCM.

D.TÍNH - K.QUỐC