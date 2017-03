(PL)- Chiều 23-2, các bác sĩ BV Đa khoa Thái An (TP Vinh, Nghệ An) đã gắp một con đỉa còn sống dài 15 cm, đường kính 0,4 cm trong phổi bệnh nhân Và Ca Dùa (19 tuổi, ngụ xã Nhôn Mai, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).

Chị Dùa cho biết chị thấy ngứa, vướng trong cổ họng, ho, khó thở cách đây hai tháng. Nhiều lúc chị Dùa ho sặc ra máu. Sau khi nhập viện, các bác sĩ nội soi phát hiện trong phổi có vật lạ. Hiện sức khỏe chị Dùa đã bình phục. Đ.LAM