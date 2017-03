Gắp tăm nhọn kẹt trong ruột non bệnh nhân

Sáng 5-10, anh Đ. đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám vì đau bụng rất nhiều dù trước đó đã uống thuốc giảm đau và thuốc điều trị dạ dày.



Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ không phát hiện gì lạ nên nghi ngờ bệnh nhân bị loét dạ dày và cho nội soi dạ dày - tá tràng. Kết quả khá bất ngờ vì bác sĩ phát hiện một cây tăm tre có hai đầu nhọn bị kẹt lại ngay đoạn đầu ruột non (tá tràng) và gây loét. Các bác sĩ đã đưa dụng cụ qua ống nội soi dạ dày để gắp cây tăm ra.



Anh Đ. nhớ lại tối 4-10 khi ăn cơm với rau xanh cảm thấy có vật gì cứng trong rau nhưng vẫn nuốt trôi xuống.Theo bác sĩ Lưu Phương, trường hợp này nếu không được điều trị kịp thời, đầu nhọn của tăm tre sẽ đâm thủng ruột non gây trào dịch ra ổ bụng, gây viêm màng bụng cần phải phẫu thuật cấp cứu, hoặc có thể gây loét ruột non trầm trọng làm xuất huyết tiêu hóa.



Theo THÙY DƯƠNG (TTO)