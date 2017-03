Gãy "cậu nhỏ" trong lúc làm tình

Nhập viện hồi đầu tuần, anh Hải nhà ở quận 9 cho biết hôm ấy anh và bà xã đổi tư thế gần nhau. "Có lẽ do bà xã ngồi trên và chưa quen nên trong lúc yêu tôi thấy bị đau và không thể tiếp tục được nữa", bệnh nhân ngoài 40 tuổi nói.Cũng theo anh Hải, một ngày sau tai nạn, anh thấy "chỗ ấy" sưng to, bầm tím gây đau nhức. Xoa dầu nóng và tự uống thuốc giảm đau nhưng không khỏi, bệnh nhân đã phải đến bệnh viện.



Bác sĩ Lưu Duy Duân, khoa Ngoại - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được xác định tổn thương thể hang. "Chúng tôi đã phải mổ và nối lại mạch máu cho phần thân súng đã bị gãy. Phải mất vài tuần, bệnh nhân mới có thể hoạt động tình dục trở lại", bác sĩ Duân cho biết.



Theo bác sĩ khoa Ngoại - Tổng hợp của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, đây không phải là lần đầu tiên nơi đây tiếp nhận kiểu tai nạn tương tự.Phong, 26 tuổi cùng nhập viện với dương vật bị gãy, nguyên nhân liên quan đến tư thế làm tình. "Lúc gần nhau, cao hứng, tôi bế thốc bạn gái lên, nào ngờ vừa đổi tư thế thì chỗ ấy đau điếng rồi xụi lơ.



Chỉ vài giờ sau nó sưng to, bầm tím và đau nhức không chịu được", Phong nói.Tại bệnh viện, qua siêu âm mạch máu, các bác sĩ phát hiện một trong hai thể hang (ống dẫn máu giúp dương vật cương) của Phong bị gãy. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thực hiện phẫu thuật thành công, nhưng phải mất đến gần một tháng dưỡng thương, "chiếc cần tăng dân số" của bệnh nhân mới hoạt động bình thường trở lại."Dù đã được chữa lành nhưng thực lòng, tôi cảm thấy sợ trong những lần gần gũi về sau. Cũng xin chuyển lời đến những bạn nam khác, rằng 'dù cao hứng đến mấy cũng đừng nên quá mạo hiểm'", bệnh nhân này nói.



Tại khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, thống kê cho thấy, mỗi năm có hàng chục trường hợp nhập viện do tổn thương thể hang liên quan đến tư thế làm tình.Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Như, chuyên khoa Nam học, nguyên trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, gãy là trường hợp dương vật đang cương cứng bỗng gãy gập đột ngột."Khi đó, ngoài tiếng 'cốc', nạn nhân còn thấy đau nhói, dương vật sau đó sưng to dần lên như quả cà tím. Những trường hợp này không tháng nào bệnh viện có khoa tiết niệu không gặp", tiến sĩ Như nói.



Cũng theo bác sĩ Như, dương vật gập gãy đột ngột thường do giao hợp quá mạnh bạo, tư thế thường dẫn đến tai nạn là phụ nữ ở trên và quá "nhiệt tình. Một nguyên nhân khác là do các ông có thói quen tự bẻ lúc cương cứng (bẻ gập xuống để nghe tiếng "cốc" ở khớp trong cùng, như bẻ khớp ngón tay).



Theo bác sĩ Như, khi bị gãy, tốt nhất bệnh nhân không nên ngại ngùng mà phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. "Việc phẫu thuật không quá khó nhưng nếu để lâu, dương vật gãy có thể bị sẹo hoặc cong và điều trị lâu dài hơn", bác sĩ Như nói.



Theo Thiên Chương (VNE)