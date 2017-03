Gầy dễ chết hơn béo

Giữ thể trọng hợp lý và ổn định là chìa khóa của sức khỏe - Ảnh: fitsugar.com

Nếu nguy cơ thiệt mạng ở người béo phì (so với người có thể trọng thường) là gấp 1,2 lần, thì nguy cơ người gầy lên đến gần 1,8 lần, theo báo cáo mới đăng trên Journal of Epidemiology and Public Health.

Cuộc nghiên cứu do bác sĩ Joel Ray của Bệnh viện thánh St Michael dẫn đầu đã phân tích 51 báo cáo dựa trên mối liên quan giữa BMI (chỉ số khối cơ thể) với tỷ lệ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, cộng thêm dữ liệu về trọng lượng trẻ sơ sinh và trường hợp sinh non ở Ontario.

Nhóm chuyên gia phát hiện người trưởng thành có thể trọng gầy yếu, với BMI từ 18,5 trở xuống, đối mặt với nguy cơ thiệt mạng cao gấp 1,8 lần so với nhóm BMI bình thường từ 18,5 đến 24,9.

Trong khi đó, nguy cơ tử vong ở người béo phì (BMI 30-34,9) cao gấp 1,2 lần, và gấp 1,3 lần ở người béo phì nghiêm trọng (BMI từ 35 trở lên).

Những nguyên nhân phổ biến khiến con người gầy bao gồm suy dinh dưỡng, nghiện rượu nặng, dùng ma túy, thu nhập thấp, bị tâm thần hoặc không chăm sóc sức khỏe tốt.

Theo Phi Yến (TNO)