Ghép tim sống có thọ?

Không phải bệnh nào cũng ghép được



Theo TS.BS Phạm Mạnh Hùng, viện Tim mạch quốc gia, không giống các kỹ thuật ghép tạng khác như thận, gan… có thể lấy nguồn ghép từ người còn sống hiến tặng, mỗi người chỉ có một quả tim nên nếu lấy tim người sống ghép cho bệnh nhân thì cũng có nghĩa “cứu một người, mất đi một người”. Hiện trên thế giới, kỹ thuật ghép tim chỉ cho phép thực hiện từ nguồn tim của những người chết não mà tim còn làm việc như tổn thương sọ não quá nặng do tai nạn chấn thương.



“Chỉ định ghép tim cũng chỉ ưu tiên cho người trẻ tuổi vì kết quả ghép tim ở những người trẻ dưới 18 tuổi rất khả quan. Những bệnh nhân mắc suy tim, viêm cơ tim, một số bệnh lý mạch vành gây tổn thương cơ tim tiến triển ngày càng nặng… nếu đang còn trẻ, tiên lượng có khả năng sống cao sau khi ghép nhưng không chữa được bằng các biện pháp can thiệp khác, thì sẽ có chỉ định ghép tim. Đối với người Việt Nam lứa tuổi lựa chọn tốt nhất là dưới 40 tuổi. Trên thế giới có chỉ định dưới 65 tuổi. Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp bác sĩ sẽ mở rộng chỉ định ghép tim. Người ghép tim bị các bệnh lý khác không cho phép chịu đựng được phẫu thuật hay bị tiểu đường thì không nên ghép”, ông Hùng nói.



Trên thế giới, bệnh nhân ghép tim sống thọ nhất là một người đàn ông ở Mỹ. Ông này sống chung với quả tim mới tới 31 năm. Báo cáo của một chuyên gia ghép tim người Đức trình bày tại học viện quân y mới đây cũng cho biết, hiện có một bệnh nhân ghép tim trên 20 năm vẫn còn sống. Bệnh nhân này ghép tim khi mới hơn 10 tuổi. Còn theo các tài liệu y văn, tuổi thọ của người ghép tim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nếu là người dưới 18 tuổi thì tuổi thọ sau ghép tim trên năm năm có thể lên tới 80% và có khoảng 40% sống thêm đến 22 năm sau ghép.



Nguồn tim ghép khan hiếm



Theo ông Hùng, về mặt kỹ thuật, ghép tim không khác gì các kỹ thuật ghép tạng khác. Thậm chí còn thuận lợi hơn do mạch máu lớn. Tuy nhiên, quy trình chọn tim rất khó vì mỗi người chỉ có một quả tim và nguồn tim lại chủ yếu phụ thuộc vào người chết não. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về nhu cầu ghép tim trên cả nước nhưng số liệu tại các bệnh viện cho thấy, số bệnh nhân mắc bệnh tim có nhu cầu ghép chiếm 30% tổng số bệnh nhân mắc bệnh tim.



Hàng năm, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) có khoảng 800 – 1.000 ca tử vong do chấn thương sọ não, nếu việc vận động, tuyên truyền về hiến tạng được thực hiện tốt thì nguồn hiến tặng tạng nói chung và hiến tặng tim nói riêng từ số người chết não này là khá lớn.



Điều quan trọng nữa là việc dùng thuốc chống thải ghép sau phẫu thuật. Tại một cuộc hội thảo về ghép tạng từ người chết não mới đây, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết phải xây dựng kế hoạch nằm viện và theo dõi sau ghép. Đây cũng là khâu rất quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sống sau mổ và kéo dài thời gian sống sau mổ cho các ca ghép tạng.





Ghép tim ở Mỹ giá hơn 200.000 USD



Theo thông tin từ một bác sĩ đang công tác tại bệnh viện quân y 103, chi phí cho một ca phẫu thuật ghép tim ở Mỹ hiện khoảng trên 200.000 USD. Tại Đài Loan, có bảo hiểm y tế thanh toán, nhưng người bệnh vẫn phải mất chừng 50.000 USD. Tại Việt Nam, bệnh nhân đầu tiên vừa được ghép tim tại bệnh viện quân y 103 là anh Bùi Văn Nam (48 tuổi trú tại Nam Định), bị bệnh cơ tim thể giãn, suy tim độ 4 rất nặng, nếu không ghép tim nguy cơ tử vong cao.



Đây cũng là lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách bệnh nhân đã có chỉ định ghép khi có người chết não hiến tim. Toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật được miễn phí vì nằm trong dự án ghép tạng của bộ Y tế. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sau ghép ổn định.