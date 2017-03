Gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé sơ sinh chết

Cùng ngày anh đã gửi đơn kêu cứu đến Thanh tra Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bé sơ sinh con anh.

Theo anh Nội, vợ anh nhập viện tại khoa Sản BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào lúc 1 giờ sáng 26-6 vì bị vỡ nước ối (thai nhi được 33-34 tuần tuổi). Các bác sĩ (BS) cho biết vợ anh sẽ sinh non và sản phụ sẽ được tiêm bốn mũi thuốc trợ phổi cho thai nhi. Đến gần 15 giờ cùng ngày, khi mới tiêm mũi thuốc thứ ba thì vợ anh sinh thường một bé trai 2 kg. BS thông báo bé hoàn toàn khỏe mạnh nhưng do thiếu tháng nên phải đưa vào lồng kính. “Tuy nhiên, đến 19 giờ thì y tá gọi điện thoại thông báo bé đang yếu dần. Lúc con tôi đang giai đoạn nguy kịch, chỉ có hai y tá chăm sóc và cấp cứu. Gần một giờ sau, BS Biện Thị Nga, Phó khoa Nhi, mới đến nhưng không nói gì với gia đình. Đến 21 giờ 35 các BS báo tin con tôi đã tử vong. Sau đó 20 phút, gia đình nhận được giấy báo tử của bệnh viện với kết luận bé tử vong do suy hô hấp sơ sinh. Tôi hoàn toàn choáng váng” - anh Nội kể.

Anh Nội cho biết thêm trong quá trình mang thai đến khi sinh, anh đã đưa vợ đi khám thai, siêu âm tám lần đều cho kết quả thai nhi tốt, khỏe mạnh, không có dị tật, nhịp tim bình thường. Sau khi bé tử vong, phía bệnh viện cũng chưa thăm hỏi, giải thích cho gia đình về nguyên nhân cái chết.

Ngày 30-6, anh Nội đã gửi đơn đến lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng đến nay phía bệnh viện chưa hề hồi âm cho gia đình anh.

Chiều 17-7, BS Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết cuộc họp hội đồng khoa học của bệnh viện xác định cháu bé con anh Nội tử vong do suy hô hấp, kết quả chụp phim cho thấy tim bé to bất thường (chiếm 65% lồng ngực, bình thường chỉ chiếm 30%-35%), dẫn đến suy tim cấp và tử vong. “Diễn biến ca bệnh quá nhanh nên chúng tôi không kịp phản ứng. Chúng tôi đã họp để rút kinh nghiệm. Việc chậm trả lời đơn thư của gia đình anh Nội là sơ suất của bệnh viện, chúng tôi sẽ sớm có thông báo đến gia đình. Nếu khi được thông báo, gia đình không thỏa mãn thì bệnh viện sẽ nhờ đến Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc làm rõ” - BS Tiến khẳng định.

L.XUÂN