Giá đỗ ủ hóa chất tại TP HCM "an toàn"

Trao đổi với PVsáng nay, Thạc sĩ Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Bảo vệ thực vật TP HCM, cho biết mẫu kiểm tra được tiến hành từ ngày 7/8, gồm giá đỗ thành phẩm và hóa chất mà 7 hộ sản xuất giá tại TP HCM sử dụng để ủ.



"Kết quả từ Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Nam và Phòng thí nghiệm của Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, cho thấy dư lượng hóa chất không còn trên giá đỗ thành phẩm, hoặc có hàm lượng rất thấp so với ngưỡng cho phép", ông Tiến nói.



Hơn 10 mẫu giá đỗ béo tốt có dùng hóa chất trong sản xuất đều cho kết quả an toàn với sức khỏe. Ảnh minh họa: Thiên Chương



Xét nghiệm cũng cho thấy loại hóa chất dùng ủ giá là cytokinin. Đây là hoạt chất điều dưỡng sinh trưởng cây trồng được phép sử dụng. "Chất cytokinin được phép dùng nhưng tên các loại thuốc có chứa cytokinin mà họ sử dụng chưa đăng ký lưu hành trên thị trường. Chính vì vậy, các hộ sản xuất này vẫn bị phạt vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép", ông Tiến nói.



Về loại đỗ dùng để trồng giá, ông Tiến cũng cho biết hoàn toàn không có độc chất. Nhưng thay vì dùng loại đỗ xanh hoặc sản phẩm trong nước, người sản xuất lại dùng loại đỗ đen và đỗ xanh thuộc giống của Trung Quốc, Myanma. Loại đỗ này to hơn nên cho giá thành phẩm to khỏe và đẹp mắt hơn.



Dù số lượng mẫu mang đi xét nghiệm còn giới hạn, nhưng qua kết quả trên, Chi cục trưởng Bảo vệ thực TP HCM cho rằng: "Không phải cứ giá béo khỏe đẹp mắt là không an toàn".



Ông Tiến cho biết thêm, trên thị trường hiện có rất ít thuốc điều dưỡng sinh trưởng cây trồng dành riêng cho giá đỗ. Chính vì thế Chi cục sẽ kiến nghị Cục bảo vệ thực vật đặc cách để sớm có thêm thuốc chính quy, phục vụ cho người trồng giá."



Trước mắt Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP HCM sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương vận động bà con ký cam kết trồng giá sạch và không dùng thuốc chưa có trong danh mục cho phép", ông Tiến nói.



Theo Thiên Chương (VNE)