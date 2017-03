Giá thuốc cao gấp 5-40 lần mặt bằng giá thế giới

Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội VN) Phạm Lương Sơn thông tin như vậy bên lề cuộc họp báo do Bảo hiểm xã hội VN tổ chức ngày 24-6.

Theo ông Sơn, số liệu kể trên lấy từ một luận án tiến sĩ, có sự tham gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được WHO chấp nhận công bố rộng rãi và sẽ được trình bày, thảo luận tại hội thảo về quản lý giá thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, tổ chức vào ngày 26-6.

Theo L.ANH (TTO)