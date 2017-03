Giá thuốc: khai thấp, bán cao

Quản lý giá thuốc đang là vấn đề bức xúc hiện nay - Ảnh: MINH ĐỨC



Thuốc tân dược Coltab (Citicolin 500mg, hộp hai vỉ 10 viên/vỉ, ngày sản xuất 26-12-2011), nhà sản xuất Cure Medicines, Ấn Độ có giá nhập khẩu (đến cảng VN - giá CIF) là 12.000 đồng/viên, nhưng giá Coltab đang bán tại nhà thuốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là 31.565 đồng/viên, gấp 2,5 lần giá nhập khẩu. Đây là một thực tế kéo dài và rất thường xảy ra không chỉ ở Bệnh viện Bạch Mai.



Kê khai một đằng, bán một nẻo

Khó tra cứu danh mục giá thuốc Thực tế cho thấy một danh mục giá của trên 3.000 loại thuốc với nhiều chi tiết về số đăng ký, công ty sản xuất và công ty nhập khẩu, nhưng Cục Quản lý dược không hề sắp xếp theo trình tự chữ cái, một người tìm cả ngày cũng chỉ tra cứu được vài chục sản phẩm, trong khi những bệnh viện lớn tổ chức đấu thầu hàng ngàn sản phẩm/đợt.