Giải độc cho gan sau Euro

Euro 2012 đã khép lại sau một tháng làm mê hoặc người yêu bóng đá khắp hành tinh. Tối nào cũng chống ngủ và lai rai cá độ cùng “chiến hữu”, gan dường như phải chịu trận mọi hậu quả từ các chất độc từ thuốc lá, cà phê, bia rượu cùng những loại thức ăn cay, nóng, tươi sống…

Một tháng là đủ nhận hậu quả

Đừng nghĩ đơn giản là chỉ có mấy chục ngày thì chẳng có gì ảnh hưởng tới sức khỏe trai tráng, cường lực của mình. Ngày làm việc, đêm thức khuya, cơ thể lại phải nạp nhiều chất gây bất lợi cho gan, buộc lá gan phải làm việc liên tục để giải độc cho cơ thể khiến các chức năng gan bị suy yếu do cơ thể bị nhiễm độc. Trong đó, ba chất độc dưới đây là nguy hại nhất:

- Nhiễm độc bia rượu: Sau mỗi trận đấu, số người hy sinh một phần hay toàn bộ thân thể cho sự nghiệp ăn nhậu khá nhiều. Ngoài tai nạn giao thông vì nhậu nhẹt là đến các bệnh kinh niên mãn tính do bia rượu gây ra như xơ gan, cứng gan, bệnh tim mạch, ung thư, suy dinh dưỡng dành cho các bợm nhậu khoái chơi “đế” với cóc ổi.

- Nhiễm độc cà phê: Cà phê chứa caffein là chất kích thích thần kinh trung ương lẫn ngoại biên làm tinh thần minh mẫn, chống buồn ngủ, tăng tỉnh táo, tạo cảm giác vui vẻ, khỏe khoắn. Tuy nhiên, một ngày đêm nếu dùng ba tách cà phê thì cơ thể sẽ dễ lâm vào tình trạng bất ổn, dùng trên bốn tách thì tế bào thần kinh bị tổn hại và ung thư bàng quang. Còn người nào “chống buồn ngủ” dùng trên năm tách thì nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp hai lần so với những người không uống.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Úc năm 2011 cho biết nếu uống bốn ly bia mỗi ngày và liên tục trong một tháng có thể gây tổn hại cho mắt và giết chết khả năng bài tiết của gan.

- Nhiễm độc thuốc lá: Thức khuya mà không có thuốc lá thì bộ ba xe pháo mã (rượu, cà phê, thuốc lá) cũng trở nên nhạt nhẽo. Vì thế, dù các nhà khoa học đã nói nhiều đến tác hại của thuốc lá như làm tê liệt thần kinh giao cảm, gây ngộ độc cấp tính như buồn nôn, khó thở, mạch chậm, hôn mê và ngộ độc mãn tính như rối loạn giác quan, viêm thanh quản, ung thư... thì những cảnh báo cũng để bị cho qua, ít nhất là hết tháng Euro này.

Giải độc gan bằng cách ăn…

Gan chính là vệ sĩ giúp khử độc các hóa chất trong cơ thể, dự trữ một số loại vitamin quan trọng, kiểm soát mức cholesterol, chuyển hóa chất béo và thậm chí điều chỉnh hóc môn… Việt Nam là nước có rất nhiều cây cối, hoa quả chứa nhiều hệ enzyme chuyển hóa rất tốt cho cơ thể bên cạnh nhiều loại vitamin, chất xơ giúp bảo vệ cơ thể mà các bà nội trợ có thể gặp rất nhiều trong các chợ, siêu thị.

- Đu đủ: Ăn thường xuyên có tác dụng bổ máu, chữa chứng mất ngủ, viêm dạ dày mãn tính, giúp hồi phục gan, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

- Nghệ: chứa chất màu curcumin cùng với tinh dầu (3%-5%) tạo nên màu vàng sáng nhạt, mùi thơm dễ chịu với các dược tính như kích thích sự bài tiết mật của tế bào gan, thông mật nhờ tạo co thắt túi mật; tăng khả năng giải độc gan và làm giảm lượng urobilin trong nước tiểu. Ngoài ra, nghệ có khả năng làm giảm mức cholesterol, giảm bớt sự viêm nhiễm trong cơ thể và bảo vệ gan tránh được những tác động tiêu cực của các gốc tự do gây nhiều tổn hại cho những tế bào khỏe mạnh. Từ xa xưa trong dân gian, nghệ đã được tin dùng như là phương thuốc hữu hiệu để làm mau lành sẹo, trị viêm gan, vàng da, đau dạ dày, ghẻ lở, mụn nhọt, tác dụng lợi mật, thông mật, kích thích tế bào gan và co bóp túi mật.

- Rau cải: Các loại rau họ nhà cải như súp lơ, cải bắp, bông cải xanh, mầm, cải xoong nước, su hào… là các loại thực phẩm tuyệt vời có khả năng giải độc. Vì vậy, bổ sung rau cải vào danh sách các món ăn hằng ngày sẽ không hề thừa.

- Sữa chua: Ngoài một vài chức năng phổ biến như làm đẹp da, kích thích tiêu hóa… thì sữa chua còn có tác dụng giải độc gan để loại bỏ độc tố cho cơ thể. Đó chính là lý do tại sao bạn nên ăn sữa chua.

…Và uống

- Nước cốt mướp đắng tươi có tác dụng hạ đường huyết, lý tưởng cho người bệnh đái tháo đường. Nước nấu mướp đắng có công hiệu thanh nhiệt, thích hợp cho người bị chứng nóng gan.

- Cà gai leo dùng chữa ngộ độc rượu rất tốt, có tác dụng bảo vệ tế bào gan. Nếu bị say, uống nước sắc của rễ hoặc thân lá sẽ nhanh tỉnh rượu.

- Cây giảo cổ lam tốt cho tế bào gan, tăng cường chức năng giải độc của gan, làm hạ mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu và bình ổn huyết áp, phòng ngừa các bệnh về tim mạch.

- Trà xanh: Người Trung Quốc tin dùng trà xanh và được coi là một thực phẩm giải độc tuyệt vời giúp hỗ trợ các chức năng gan hiệu quả hơn. Uống nhiều trà xanh hằng ngày không những giải độc cho cơ thể mà còn có tác dụng giảm cân đáng ngạc nhiên.

- Nước chanh: Cơ thể luôn cần nước để đẩy các chất độc ra ngoài qua đường ruột và nước tiểu. Cho thêm một ít nước chanh tươi vào nước uống sẽ kích thích gan tiết ra nhiều mật hơn. Điều này giúp việc tẩy chất độc có hiệu quả cao hơn.

Nên xét nghiệm máu để phát hiện tổn thương gan Bước khởi đầu để phát hiện tổn thương gan là xét nghiệm máu để tìm sự hiện diện của men (enzyme) gan trong máu AST hay SGOT và ALT hay SGPT. Bình thường các men này nằm bên trong tế bào gan và một số cơ quan khác. Khi có hiện tượng tổn thương gan thì các men này tràn vào máu, làm cho nồng độ trong máu của chúng gia tăng. Đây là dấu chỉ của tình trạng tổn thương gan. Nếu gan bị tổn thương, có thể tìm tới thuốc ngoại khoa hoặc thuốc Tây để giải độc nhanh hơn: - Kết hợp nghệ và mật ong dùng chữa trị một số bệnh gan mật, dạ dày, ruột và làm thuốc bồi dưỡng là phương thuốc đơn giản nhưng rất hiệu quả. - Các loại trà giải độc gan kết hợp các loại thảo dược như cà gai leo, giảo cổ lam, diệp hạ châu đắng, cao actisô, vitamin C… dưới dạng thực phẩm chức năng đang được bán nhiều trên thị trường.

DS TRƯƠNG TẤT THỌ