Giải mã sức quyến rũ của “núi đôi”

Larry Young and Brian Alexander - 2 tác giả cuốn sách nghiên cứu về tình dục nối tiếng The Chemistry Between Us: Love, Sex, and the Science of Attraction đã lý giải được câu hỏi lâu đời: “Tại sao đàn ông luôn bị ám ảnh bởi cặp tuyết lê của phụ nữ?”.



"Núi đôi" luôn là niềm ám ảnh của phái mạnh. Ảnh: Daily Mail



Thông thường, những đàn ông có xu hướng tình dục khác giới luôn bị





Các nhà khoa học giải thích rằng, sau khi được sinh ra đứa con có nhu cầu bú sữa. Tín hiệu này sẽ được gởi qua các dây thần kinh đến não người mẹ. Tại đó, chúng kích hoạt một chất gọi là oxytocin nằm ở vùng não hypothalamus (điều khiển thân nhiệt, đói, khát). Cuối cùng chất oxytocin kích thích cơ trơn trong ngực người phụ nữ tiết sữa cho em bé bú.



“Nhưng oxytocin còn có một tác dụng khác nữa. Khi gặp người yêu quý, cơ thể phụ nữ tiết ra chất oxytocin khiến họ tập trung vào khuôn mặt, mùi vị, giọng của đối phương. Do đó, các nhà khoa học cho rằng, chất này giúp phụ nữ tiết ra nhiều dopamine tăng phấn khích và quyến rũ người yêu thương khi quan hệ.



Kết quả cho thấy, việc kích thích vòng 1 làm phụ nữ tăng 82% hưng phấn tình dục, trong đó, 62% số phụ nữ yêu cầu được "đụng chạm” ngực.



Theo Lê Thoa (Daily Mail, Huffington Post, NLĐ)



Tiến sĩ Larry Young, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thần kinh tại Đại học Emorry (Mỹ) lý giải rằng “đây là quy luật sinh học”, và nỗi ám ảnh mang tên “núi đôi” của nam giới là điều khá kỳ lạ.“Đàn ông chỉ là giống đực bị cuốn hút bởi bộ ngực trong bối cảnh tình dục. Và phụ nữ cũng chỉ là loài có ngực phát triển lúc dậy thì, trưởng thành và thai kỳ. Nhưng chúng ta là loài duy nhất kích thích “núi đôi” trong suốt quá trình làm chuyện ấy”, ông Young cho biết.Theo chuyên gia này, phụ nữ đặc biệt thích đàn ông chú ý vòng 1 của họ, sau khi nghiên cứu của Roy Levin (Đại học Sheffield, Anh), và Cindy Meston (Đại học Texas, Mỹ) khảo sát trên 301 người, trong đó có 153 phụ nữ và tiến hành kích thích ngực.hớp hồn bởi “núi đôi” của phụ nữ. Theo các tác giả nghiên cứu, việc làm vô thức này của đàn ông nhằm thúc đẩy một loại hormone đơn tiết ra tạo ra sự gắn bó mạnh mẽ giữa những người yêu nhau. Hormone này cũng tiết ra trong thời kỳ cho con bú, tạo sự liên kết mạnh mẽ giữa mẹ và con.