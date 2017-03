Vì thế mà Đông y còn gọi bệnh gout là bạch hổ thống phong, tức là đau như bị cắn xé. Những triệu chứng này đã được Hippocrates mô tả từ hơn 400 năm trước Công nguyên và giờ đây nó là nỗi ám ảnh không chỉ của những người giàu có!

Nguyên nhân của bệnh

Bệnh gout (còn gọi là thống phong) là một bệnh rối loạn chuyển hóa, biểu hiện bằng những cơn viêm khớp xương tái diễn do sự kết đọng của tinh thể muối urat trong khớp xương.

Thủ phạm gây nên gout chính là acid uric. Acid uric được tạo thành trong cơ thể do quá trình thoái giáng các protein có chứa nhân purin. Acid uric tăng có thể do tăng cung cấp, tăng tạo trong máu hoặc giảm thải trừ acid uric qua thận hoặc cả hai quá trình này.

Trong một cơ thể khỏe mạnh, acid uric - một chất phế thải xuất hiện trong máu - sẽ được thận lọc và thải ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, ở một số người thận không làm được chức năng này một cách triệt để dẫn đến acid uric ứ lại trong máu.

Khi nồng độ acid uric tăng cao trong máu, nó sẽ xuất hiện ở quanh khớp dưới dạng các tinh thể hình kim hai đầu sắc nhọn gây nên đau đớn, viêm sưng khớp (gout cấp tính). Tình trạng này kéo dài sẽ làm acid uric tích đọng dưới dạng muối urat ở sụn khớp gây nên viêm khớp có hủy xương dẫn đến tàn phế, ở dưới da tạo nên các u cục (hạt tophi) và ở thận gây viêm thận, sỏi, suy thận (gout mạn tính). Có thể nói, thận vừa là nguyên nhân khiến acid uric không đào thải được ra ngoài, vừa là nơi chịu biến chứng nặng nề nhất của tình trạng acid uric tăng cao trong máu.

Giải pháp nào cho bệnh nhân gout?

Bên cạnh việc hạn chế bổ sung nguồn purin từ bên ngoài (là các thức ăn giàu đạm: tôm, cua, thịt đỏ…) thì việc sử dụng các sản phẩm có tác dụng tăng cường chức năng can thận để tăng đào thải acid uric ra khỏi cơ thể được xem là giải pháp an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân gout.

Theo y học cổ truyền, can (gan) có chức năng “tàng huyết” và “chủ cân”. Khi chức năng gan được tăng cường thì khí huyết dồi dào, gân xương khỏe mạnh, tăng quá trình khử độc và tăng lượng máu đến thận làm tăng thải trừ các chất độc ra ngoài, trong đó có acid uric. Thận là cơ quan có chức năng “chủ cốt, sinh tủy, chủ thủy”, tức là khi chức năng thận được tăng cường thì xương khớp khỏe mạnh, tăng tạo huyết, điều hòa nước, tăng khả năng thanh lọc và đào thải acid uric ra ngoài.

Do đặc điểm của bệnh gout là phải chữa trị lâu dài nên các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược có tác dụng bổ can thận, làm giảm acid uric là sự lựa chọn an toàn không chỉ cho các bệnh nhân gout mà còn cho các trường hợp có chỉ số acid uric trong máu cao hơn mức bình thường. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen ăn uống sinh hoạt lành mạnh mới tránh được các hậu quả đáng tiếc do gout mạn tính gây ra.

Thông tin cho bạn: GOUTS Nam Dược là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược, được nghiên cứu và phát triển bởi Nam Dược - công ty có thế mạnh về các sản phẩm thuốc Nam. Với các thành phần có tác dụng tăng cường công năng của ba tạng can - tì - thận, Gouts Nam Dược giúp khu phong, hoạt huyết, giảm đau, tăng cường chức năng can thận từ đó làm tăng thải trừ acid uric, đưa nồng độ acid uric trong máu về mức bình thường giúp phòng tái phát cơn đau gout cấp và ngăn ngừa gout mạn tính. Số GPQC: 963/2013/TNQC-ATTP Só điện thoại tư vấn: 043.564.2503. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

HƯƠNG GIANG