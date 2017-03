Giải rượu, giải nóng ngày tết

Giải rượu, giải độc

Để giải rượu, theo hướng dẫn của lương y Như Tá, chúng ta có thể dùng quả dưa hấu chín (được chưng rất nhiều ở mỗi gia đình) ép lấy một ly nước cốt thật to uống vài lần như vậy. Hoặc dùng một ít búp trà (búp chè tươi, độ 10 gr), một ít cà rốt (50 - 60 gr), và vỏ của quả bí xanh 10 - 15 gr đem nấu chung lấy nước để uống giải rượu. Hay có thể dùng cách lấy vỏ quýt phơi khô chừng 25 - 30 gr đem sao thơm tán nhỏ, cùng hai quả mơ chua bỏ hạt, cắt nhỏ, rồi đem cả hai nấu với khoảng một chén rưỡi nước đến chín, thì gạn lọc lấy nước (bỏ xác) để dùng.

Trường hợp không may bị bất tỉnh do uống rượu say có thể dùng một ít đậu đen nấu lấy nước uống và cho nôn ra thì khỏi. Hoặc dùng một ít búp chè tươi, vài quả quất (thường có trong các gia đình ngày tết) đem hãm với nước sôi (chưng cách thủy) lấy nước dùng. Dân gian còn có cách giải rượu bằng cách lấy bột sắn dây hòa với nước uống, hoặc hoa sắn dây đem nấu nước dùng. Nước chanh, nước cam cũng là cách đơn giản để giải bớt lượng rượu đã đưa vào cơ thể...

Nếu ăn uống quá nhiều và bị bội thực hay ngộ độc, nhất là ngộ độc sau ăn cua, cá thì dùng nước lá tía tô tươi chừng 30 gr vắt lấy nước uống để giải độc. Hoặc dùng đậu xanh hạt đem nghiền nhuyễn rồi hòa với nước để uống, uống thật nhiều cho nôn ra để giải độc chất, và cả giải rượu (đây là bài thuốc cổ phương). Hoặc dùng 200 gr củ cà rốt giã nát vắt lấy nước cốt (hoặc ép lấy nước cốt) để uống. Hoặc lấy rau muống tươi giã (hay ép) để lấy nước cốt uống ngay.

Nếu bị rối loạn tiêu hóa, ngày tết trong nhà thường có sẵn quả sung, ta lấy độ 30 gr, cắt nhỏ, sao hơi cháy, mỗi ngày lấy 10 gr hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được. Có thể cho thêm một chút đường phèn, uống thay trà trong ngày.

Tăng sức, giải nóng

Theo lương y Như Tá, y học cổ truyền và dân gian cũng có những phương cách giúp cơ thể hóa giải tình trạng nóng bức. Khi cơ thể nóng bức gây táo bón, người khó chịu thì dùng một ít thịt bò (lượng tùy dùng) nấu với cải xanh, gia thêm một tí gừng để dùng. Món này còn giúp tiêu hóa tốt hơn.

Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, có thể dùng 100g đu đủ chín, một quả cam, 50 gr dưa gang, nửa trái chanh tươi, 100 gr dâu tây, 2 muỗng mật ong, nửa ly sữa chua, nước đá (lượng vừa dùng). Cách chế biến: đu đủ, dưa gang gọt bỏ vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ. Cam và chanh gọt bỏ vỏ. Dâu tây rửa sạch, bỏ cuống. Cho tất cả bỏ vào máy ép trái cây ép lấy nước. Thêm sữa chua, mật ong, nước đá vào để dùng.

Tin, ảnh: Khánh Vy (TNO)