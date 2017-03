Nước cam giúp phục hồi sức khỏe - Ảnh: Đ.N.Thạch - Hạ Huy



Theo Nhất Linh (TNO)



Đây là một cách giúp bạn thoát khỏi cảm giác nôn nao, khó chịu rất nhanh. Nước chanh cung cấp năng lượng và cũng làm giảm tình trạng mất nước do chất cồn.Do chất cồn làm giảm lượng đường trong máu nên bạn cần ăn bánh mì để giúp cân bằng hàm lượng đường huyết, chống lại cơn mệt mỏi và lười biếng. Lượng đường trong máu thấp sẽ gây ra mệt mỏi và chóng mặt.Để tăng cường hệ miễn dịch và lấy lại năng lượng bị mất, bạn nên ăn chuối. Lý tưởng nhất là ăn vài quả chuối trước khi có dịp phải dùng tới bia rượu. Chuối chứa kali phục hồi nước cho cơ thể, bảo vệ ruột giúp ngừa nôn nao vào sáng hôm sau.Rất giàu vitamin C giúp giải rượu nhanh. Nước cam cũng ngăn tình trạng mất nước và tăng cường hệ miễn dịch.Uống một tách nhỏ cà phê giúp giảm đau đầu, đau nhức cơ thể. Cà phê cũng làm tăng huyết áp, qua đó giúp chuyển hóa rượu nhanh hơn.Ăn sữa chua trong bữa ăn sáng hôm sau giúp tăng cường hệ miễn dịch và cũng giúp giảm tác hại của chất độc từ việc uống quá chén.Ăn nho và các loại quả mọng như quả mâm xôi, dâu tây giúp giải rượu hiệu quả. Bạn có thể nhâm nhi các loại trái cây này cả ngày để chống nhức mỏi và đau đầu.Gừng có tác dụng giảm đau đầu do say rượu. Loại củ này cũng giúp dạ dày tiêu hóa rượu dễ dàng.Đây là một cách khác giúp vượt qua chứng say rượu. Chịu khó đi bộ nhanh, chạy bộ... có tác dụng làm nóng cơ thể, giúp bạn mau hết mệt.Chất cồn làm mất nước, khiến bạn cảm thấy uể oải hơn. Vì vậy, uống nhiều nước từ sáng để chống lại cơn khó ở do rượu.