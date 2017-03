Kiểm dịch thịt lợn tại Lạng Sơn. Ảnh minh họa. (Nguồn: Đình Huệ/TTXVN)



Mục tiêu của Tháng hành động nhằm giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2012 và trong thời gian diễn ra các lễ hội so với cùng kỳ năm 2011; đồng thời huy động các kênh truyền thông phổ biến đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm những nội dung cơ bản của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt các cơ sở cung cấp thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và các lễ hội."Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" là điểm nhấn trong năm, tạo lên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và chiến dịch thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên phạm vi cả nước, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh truyền qua thực phẩm.Cần đặc biệt chú ý đến các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng bao gồm trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là nhận thức và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương sẽ triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ 1/1 đến 10/2; tổ chức lễ phát động "Tháng hành động quốc gia vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012 từ ngày 6/1-10/1; thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ 10/1 đến 10/2./.Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)