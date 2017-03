Giám sát chặt chẽ dịch bệnh heo tai xanh

Thêm An Giang, Đồng Tháp có dịch Chiều 12-8, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết trong ngày có thêm hai tỉnh phát sinh dịch heo tai xanh là An Giang và Đồng Tháp, nâng tổng số tỉnh, thành có dịch lên 21. Tại An Giang, dịch heo tai xanh đã xảy ra tại chín xã, phường của TP Long Xuyên. Tổng số heo mắc bệnh gần 2.150 con, trong đó có 66 con chết. Tại Đồng Tháp có 78 con heo mắc bệnh tai xanh tại huyện Lấp Vò, Tân Hồng và TP Cao Lãnh, trong đó 60 con chết. TRẦN ĐẠI