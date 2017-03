Giảm tải BV: Sự chuyển động quyết liệt

Ngày 24-2, tại buổi tổng kết ngành y tế năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo phải nhanh chóng khởi công xây dựng các bệnh viện cửa ngõ ngay trong năm nay.

Khởi công bệnh viện mới, giao bệnh viện huyện cho Sở quản

Theo ông Thuận, việc triển khai ngay các dự án BV Nhi đồng thành phố, BV Đa khoa khu vực Củ Chi, Hóc Môn, BV Đa khoa khu vực Thủ Đức, BV Chấn thương Chỉnh hình mới cần phải được thực hiện ngay. Trong số đó, hai dự án BV Nhi đồng thành phố, BV Chấn thương Chỉnh hình mới phải được khởi công trước Quốc khánh 2-9.

Do các dự án này triển khai chậm nên tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng hơn. “Bệnh viện do TP, Bộ Y tế quản lý thì luôn quá tải, còn bệnh viện quận, huyện thì không sử dụng hết công suất, có nhiều bệnh viện 150-200 giường nhưng công suất sử dụng có 40%-50%, chưa bệnh viện nào đạt 100%. Do đó, TP chấp thuận chuyển bệnh viện quận, huyện về trực thuộc Sở Y tế để điều phối, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư” - Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận nói rõ.

BV Nhi đồng 2 có 1.200 giường nhưng bệnh nhi nội trú trung bình từ 1.400 đến 1.500 bệnh nhân. Ảnh: HTD

Giám đốc Sở Y tế Phạm Việt Thanh giải thích, do chưa gỡ vướng đền bù, giải tỏa nên các bệnh viện cửa ngõ chưa thể xây dựng đúng dự kiến. Nếu được sợ hỗ trợ tích cực từ UBND TP cùng các sở, ban, ngành khác, sẽ khởi công các bệnh viện cửa ngõ đúng thời gian như chỉ đạo.

Đào tạo nhân lực, bình ổn giá thuốc

Hiện tại nhân sự ngành y tế còn thiếu để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Ông Thuận khẳng định, UBND TP sẽ họp bàn và đưa việc đào tạo nhân sự ngành y tế làm trọng điểm trong chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP. Đến năm 2015, ngành y tế TP đảm bảo có 15 bác sĩ/vạn dân với nhiều giáo sư, tiến sĩ chuyên sâu.

Sở Y tế đề nghị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho hệ dự phòng và trung tâm không giường bệnh. Theo đó, TP nên cho phép tăng 30% phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài ra, các nơi này cần được tăng cường trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách để thu hút người bệnh.

Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận yêu cầu, cần phát huy tốt đề án về chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đưa những chuyên khoa mũi nhọn xuống bệnh viện quận, huyện, đây cũng là một biện pháp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

“Trong vài ngày tới, UBND TP sẽ họp với Sở Y tế, Công ty Dược Sài Gòn - Sapharco để đưa ra kế hoạch bình ổn giá thuốc, đảm bảo cung cấp thuốc cho bệnh nhân, không để giá thuốc bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của các mặt hàng khác” - ông Thuận cho biết.

Báo cáo của Sở Y tế cho biết năm 2010, TP đã đạt 42 giường bệnh/vạn dân, tương đương với mức trung bình của các nước trong khu vực. TP.HCM hiện có hơn 100 bệnh viện công và tư với hơn 28.000 giường bệnh, tuy nhiên số bệnh nhân nội trú trung bình luôn trên dưới 30.000 bệnh nhân mỗi ngày. Riêng tại BV Nhi đồng 1, chỉ tiêu giao 1.400 giường, thực kê 1.100 giường nhưng lượng bệnh nhi nằm điều trị nội trú từ 1.200 ca trở lên. BV Nhi đồng 2 có 1.200 giường nhưng bệnh nhi nội trú trung bình 1.400-1.500 giường. BV Ung bướu chỉ tiêu giao 1.400 giường, thực kê chỉ có 700 giường nhưng lượng bệnh nhân nội trú lúc nào cũng 1.700-1.800 bệnh nhân. Do đó, một giường có 2-3 bệnh nhân nằm chung là bình thường, đó là chưa kể thêm người nuôi bệnh.

DUY TÍNH