Giao lưu trực tuyến: “Bảo vệ quyền làm đẹp”

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, báo Pháp luật TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Bảo vệ quyền làm đẹp” từ 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày 6-3 với mong muốn giúp người tiêu dùng có định hướng tốt, lựa chọn sản phẩm cũng như địa chỉ làm đẹp uy tín, tránh “tiền mất tật mang”. Tại buổi giao lưu, độc giả - người tiêu dùng sẽ được các chuyên gia giải đáp cặn kẽ về các vấn đề làm đẹp. Từ việc chăm sóc để có làn da ưng ý, đến liệu trình đặc trị các hư tổn về da như da nám, mụn, rỗ…

Buổi giao lưu có sự tham gia của Lương y VÕ THỊ LIỄU và sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN… Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng đặc trị nám tinh chất mủ trôm Vĩnh Tân.

Thúy An - Nữ 25 tuổi

Tôi thấy hiện nay trên thị trường đang bán rất nhiều mỹ phẩm nhập khẩu và gọi là hàng xách đây, giá lại rẻ hơn hàng chính hãng có thể mua tại các cửa hàng của đại lý hoặc tại siêu thị. Chương trình có thể tư vấn giúp tôi là làm sao phân biệt đâu là hàng chất lượng và hàng giả? Xin cám ơn!

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Bạn có thể liên hệ bác sĩ Nguyễn Thị Đào, Khoa Da liễu, Bệnh viện 115, để được giải đáp cụ thể.

Dược sĩ Bùi Thị Bạch Loan (Giữa) đang trao đổi với PV để trả lời bạn đọc. Ảnh: Tú Quyên

Tuyet Loan - Nữ 28 tuổi

nhãn hàng Vĩnh Tân hịên đang có những phuơng pháp gì để giúp chúng tôi - người tiêu dùng phân bịêt được đâu là hàng thật? Cám ơn chương trình!

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Các bạn muốn nhận diện được hàng thật, hàng giả của mỹ phẩm Vĩnh Tân, trên hộp kem có con tem chống hàng giả, bạn hãy soạn tin nhắn "SB_" rồi nhập mã số bí mật trên tem gởi đến số 1127. Nếu bạn giúp chúng tôi phát hiện hàng giả, bạn sẽ được thưởng.

Lương y Võ Thị Liễu (trái) , đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân . Ảnh Tú Quyên

Như Quỳnh - Nữ 23 tuổi

Tôi là công nhân nên không có đủ tiền để mua mỹ phẩm xịn để dùng. Lâu nay tôi vẫn dùng loại kem dưỡng da tự chế giá rẻ. Khi mới dùng thì cũng có hiệu quả chút chút nhưng không biết sau này có sao không. Tư vấn giúp tôi với!

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Đối với đa số người dân không có tiền mua sản phẩm xịn phải mua những sản phẩm tự chế (nếu là sản phẩm thiên nhiên thì tốt). Hiện nay, trên thị trường xuất hiện sản phẩm Vĩnh Tân chiết xuất từ tinh chất mũ trôm vùng nước suối Vĩnh Hảo có tác dụng bổ sung khoáng vitamin cho da, làm ẩm da, chống nắng và chống lão hóa tốt. Theo thời gian nó có thể giữ cho làn da tươi trẻ, lâu dài.

Đây là một trong những sản phẩm đang được sử dụng rộng rãi tại cả thị trường Việt Nam lẫn thế giới, rất phù hợp với những người có thu nhập thấp để cải thiện tình trạng mụn nám, tàn nhang, đốm nâu và hở lỗ chân lông rất hiệu quả. Bạn nên tìm hiểu và sử dụng sản phẩm này.



Hòa - Nữ 28 tuổi

Thua co Lieu! Da tôi sau sinh con bị nam rất tệ? Có cách gì giúp tôi không? Tôi có thể liên hệ với cô ở đâu, địa chỉ, số điện thoại. Hiện tôi đang ở Nha trang> Cảm ơn cô và chúc sức khỏe, thành công!

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Bạn có thể trực tiếp tại phòng khám ở số 195/57 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.HCM sẽ có phương pháp điều trị tốt nhất cho bạn mà không tốn kém nhiều tiền và khỏi mất thời gian.

NTMD - Nữ 35 tuổi

Da mặt tôi hay bị dị ứng với kem trang điểm. Nhiều loại mới bôi vào da mặt đã ngứa ngáy khó chịu, tôi phải đi rửa mặt lại ngay thì mới hết. Việc lựa chọn kem trang điểm để đi làm hàng ngày rất khó tìm được loại phù hợp. Tôi phải làm sao, thưa bác sĩ?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Đối với những làn da nhạy cảm khi sử dụng sản phẩm trang điểm dễ bị dị ứng thì bạn có thể tìm hiểu qua kem chiết xuất từ tinh chất mũ trôm, khi xoa cảm nhận vùng da mềm, nếu không mẫn đỏ bạn có thể thoa lên mặt.

Trường hợp nếu dị ứng bạn có thể dùng thuốc chống dị ứng trong quá trình thoa và trong 10 ngày điều trị khi đã thích nghi với sản phẩm rồi bạn sẽ có làn da trắng hồng. Lúc này, bạn có thể tiếp tục dùng kem mũ trôm thay thế phấn trang điểm. Bạn cứ an tâm sử dụng vì đây là thảo dược mang tính an toàn cao.



Nguyễn Quỳnh Tâm - Nam 23 tuổi

Da em bị tàn nhang từ lúc lên lớp 8, đến nay dù đã đi điều trị và dùng các loại mỹ phẩm trị tàn nhang và mờ đốm đen nhưng vẫn không có hiệu quả, xin đuợc nhờ chuyên gia tư vấn cách điều trị

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Trường hợp trên của bạn chỉ cần sử dụng mỹ phẩm Vĩnh Tân lần đầu sẽ có làn da đẹp, một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Còn để đi đến kết quả bạn cần bắn tia laser, sau đó dùng mỹ phẩm Vĩnh Tân, bảo đảm bạn sẽ có khuôn mặt đẹp.



Minh Nguyệt - Nữ 36 tuổi

Có cách nào cho da tôi đẹp bằng các loại thảo dược không. Tôi đã ngoài 30 và da đang xấu dần.

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Tinh chất mụn trôm là một công nghệ mới nhất bằng thảo dược 100% trong uống ngoài thoa, giúp cho da bạn sẽ được hoàn thiện sau 1 tháng trở đi và tiếp tục duy trì lâu dài hoặc trực tiếp tại phòng khám trực tiếp số 195/57 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.HCM

Xuân Trang - Nữ 45 tuổi

Thưa bác sĩ! Năm nay tôi 45 tuổi,da bị nám sâu, mất tự tin trong giao tiếp. Có cách nào giúp tôi cải thiện làn da?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Chào bạn Xuân Trang, năm nay bạn 45 tuổi, bị sạm sâu. Cách điều trị trước tiên bạn phải hiểu các nguyên nhân gây sạm da.

- Thứ nhất, do rối loạn nội tiết tố nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh.

- Thứ hai, chức năng gan thận tiêu hóa kém.

- Thứ ba, căng thẳng thần kinh, stress, giấc ngủ không sâu.

- Thứ 4, u nang, u xơ, khí hư, huyết trắng hoặc bạn đang dùng thuốc ngừa thai.

Đó là các nguyên nhân gây sạm da.

Cách điều trị: Muốn điều trị hiệu quả bạn phải kết hợp, cải thiện từ trong ra ngoài bởi vì cái khỏe mới vẽ nên cái đẹp. Trước tiên, bạn phải dùng những sản phẩm bên trong. Ví dụ, gan kém phải dùng giải độc gan. Phụ khoa, khí hư, khí trắng thì phải đặt thuốc phụ khoa và rối loạn thì phải điều chỉnh nội tiết kết hợp thoa kem mũ trôm. Bước 1, thoa 7 ngày 7 đêm bằng B1 mỗi ngày 5 lần và cách 3, 4 tiếng rửa mặt rồi thoa chỗ sạm da 2 lần. Khi có hiện tượng đỏ, châm chích, rát thì qua bước 2: ban đêm dùng B2, 6 giờ tối 1 lần và trước khi ngủ 1 lần. Ban ngày vẫn duy trì B1 sáng 1 lần, chiều 1 lần và điều trị suốt 2 tuần liên tục da bạn sẽ có sự cải thiện rõ rệt.



Hạnh - Nữ 40 tuổi

Chào chị Liễu! Da em bị nám nắng sau lần đi biển dịp tết. Tưởng dễ chữa lành nhưng sao hơn 20 ngày rồi mà vẫn không có hiệu quả. Spa bảo, tại em U40 nên phục hồi. Có cách nào giup em không chị?

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Bạn hãy điều trị bằng mỹ phẩm Vĩnh Tân vì mỹ phẩm Vĩnh Tân có loại chống nắng cực mạnh, giúp bạn duy trì không bị nắng ăn và loại bỏ vết nám sau 15 ngày.

nguyen thu thach lam - Nữ 26 tuổi

Nam nay toi 26t, cong viec thuong xuyen di ra ngoai. Tinh trang da toi gap phai la thuong xuyen noi mun va de lai nhieu vet tham (mac du toi rat than trong cham soc da). Toi da dieu tri o trung tam tri mun het duoc 2 thang lai tiep tuc tai lai gay can tro rat nhieu cho cong viec va cs. Xin bac si huong dan toi cach dieu tri huu hieu tu ben ngoai va ben trong. Toi xem tivi co quang cao thuoc tri mun va tham Eliza Special, xin tu van cho toi ve san pham. Tran trong biet on.

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Thạch Lam thân mến,

Trường hợp của bạn đã điều trị nhiều lần và tái đi tái lại. Trước hết bạn phải nắm được nguyên nhân gây mụn là do chức năng gan, tiêu hóa kém, do ăn uống không điều độ, thiếu lượng nước, lượng rau xanh và trái cây, do áp lực công việc, căng thẳng, ngủ kém hoặc bạn thường xuyên đi ngoài đường gặp phải nắng, gió, bụi thì mụn rất dễ phát sinh.

Vậy trước tiên bạn phải kết hợp điều chỉnh từ bên trong và kết hợp thoa kem mũ trôm bên ngoài. Điều trị bên trong là bạn dùng những sản phẩm thanh lọc gan, ăn uống điều độ, tăng cường lượng nước, rau xanh và trái cây, tránh thức khuya, tránh tiếp xúc với nắng bụi. Bên cạnh đó thoa kem mũ trôm ngày 4 lần B1 sáng, trưa, chiều, tối. Khi da đỏ, rát, qua B2 ban đêm điều trị trong 10 ngày thì da sẽ cải thiện tốt.



Nguyen Nam - Nam 56 tuổi

Con trai toi bi seo ro. San pham Vinh tan co chua duoc khong? Mua hang chinh hang o dau?

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Sẹo rỗ của bạn phụ thuộc sâu hay cạn, nếu sẹo sâu thì bắn tia laser rồi kết hợp bôi mỹ phẩm. Còn sẹo cạn bạn chỉ cần bôi mỹ phẩm Vĩnh Tân sau 15 ngày sẽ có hiệu quả. Muốn đi đến kết quả như ý thì bạn cần điều trị 3 tháng/1 lần.

Dược sĩ Bùi Thị Bạch Loan (Trái) và cho Lương y Võ Thị Liễu. Ảnh Tú Quyên

Huu - Nam 28 tuổi

Tôi bị mất ngủ, ăn kém, táo bón da sậm màu. Có cách nào cải thiện giúp tôi với chương trình?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Hữu thân mến,

Trường hợp của bạn mất ngủ, ăn kém, táo bón làm da sạm, để điều trị có hiệu quả bạn nên cải thiện từ bên trong bằng cách sử dụng những sản phẩm có tác dụng cân bằng độ PH kích thích tiêu hóa và chống rối loạn thần kinh thực vật, tăng cường lượng nước, rau xanh và trái cây, tập thể dục ngày 30 phút kết hợp thoa tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân B1 bảy ngày bảy đêm liên tục. Khi da có hiện tượng sạm, đỏ, châm chích, rát, tối hôm sau bạn thoa B2 sáu giờ tối 1 lần và trước khi ngủ lần nữa. Ban ngày bạn vẫn duy trì sáng 1 lần chiếu 1 lần. Sau 15 ngày tình trạng da bạn sẽ được cải thiện tốt.



Chị Hai - Nữ 41 tuổi

Thưa các chuyên gia, xin cho biết cách trị nứt da bụng và đùi ở các phụ nữ đã sinh con. Tôi cũng thuộc trường hợp này. Da rạn trông rất xấu.

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Trường hợp trên, khi đang mang thai thì cần dưỡng da bằng một độ mềm của kem B1 Vĩnh Tân, duy trì cho đến khi sinh xong vẫn tiếp tục duy trì cho đến 1 năm thì da của bạn sẽ không bị nứt. Còn đã sinh và da nứt nhiều rồi thì rất khó điều trị, nếu da nứt ít thì sử dụng sản phẩm của Vĩnh Tân sẽ cải thiện được đáng kể.

Trần Bích Ngọc - Nữ 32 tuổi

Do tính chất công việc của tôi thường xuyên đi ra ngoài nên tôi không mạnh dạng dùng mỹ phẩm vì sợ nám .Hiện da tôi à da nhờn nên bị khô và màu sạm .Tôi muốn da mình được sáng hơn và tươi hơn .Xin bác sỹ tư vấn liệu pháp giúp !Xin cảm ơn !

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Bích Ngọc thân mến,

Hiện nay thị trường Việt Nam có sản phẩm chiết xuất từ tinh chất mũ trôm có tác dụng chống nắng cực mạnh, ngoài ra còn tác dụng làm ẩm da, chống lão hóa, sạm da, đốm nâu, tàn nhang. Bạn nên tìm hiểu để sử dụng tin chất mũ trôm kết hợp ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên là da bạn sẽ sáng đẹp.



TRUC LE - Nữ 19 tuổi

Em là sinh viên đang học cao đẳng mầm non. Da mặt em thường nổi rất nhiều mụn bọc, cứ nặn xong lại nổi lên chỗ khác. Em ra hiệu thuốc mua thuốc uống cũng không bớt. Có cách gì để giảm mụn bọc không, xin nhờ các cô chú hướng dẫn.

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Trường hợp của em cần phải đi chích lễ lấy mụn ra, sau đó bôi mỹ phẩm Vĩnh Tân và kết hợp uống thuốc mát gan tiêu nhiệt độc. Uống nhiều nước mũ trôm.

Minh Vy - Nữ 33 tuổi

Tôi là người thường xuyên dùng mỹ phẩm để chăm sóc da nhưng nghe nói trong mỹ phẩm có các thành phần rất dễ gây dị ứng da, viêm da. Những thành phần này là đúng không, đó là những loại nào? Tư vấn giúp tôi với!

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Minh Vy thân mến, Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da nhưng để an toàn và hiệu quả, bạn nên chọn những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược như sản phẩm chiết xuất từ kem, tinh chất mũ trôm. Liên hệ số điện thoại 0913 988785 để được tư vấn trực tiếp.



Bích Uyen - Nữ 36 tuổi

Tôi thấy ngoài chợ lẫn trong các siêu thị bán rất nhiều loại mỹ phẩm. Nhưng tôi không biết làm sao để mua được mỹ phẩm tốt đúng xuất xứ để lỡ có gặp trục trặc gì khi sử dụng thì còn có chỗ mà khiếu nại? Và làm sao biết hàng nào xuất xứ từ Trung Quốc? Tôi nghe nói hàng Trung Quốc không tốt lắm...

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Bích Uyên thân mến, Hiện nay thị trường Việt Nam có rất nhiều hàng mỹ phẩm trong nước và ngoài nước, nhưng để chọn lựa một sản phẩm có tác dụng bảo vệ da bạn an toàn, bạn nên tìm hiểu thêm về mỹ phẩm kem chiết xuất từ mũ trôm có tác dụng làm ẩm da, chống nắng, chống lão hóa và chống dị ứng da ban đêm. Sản phẩm này được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên. Bạn sử dụng sẽ an toàn và không để lại tác dụng phụ.

Thái Thị Hà - Nữ 25 tuổi

Nếu như bị nám da bẩm sinh từ bé,đó là kiểu nám di truyền,lệu có khả năng chữa khỏi hay không? và nếu như có thể chữa khỏi thì bằng cách nào?

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Bạn sẽ được chữa khỏi bằng cách trực tiếp khám tại Phòng khám chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện 115, gặp bác sĩ Nguyễn Thị Đào sẽ tư vấn rõ ràng.

Ha - Nữ 48 tuổi

Thua chuong trinh! hien nay em thay cac sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc bán tràn lan từ chợ đến trung tâm thuong mại. Người tiêu dùng như em mua chỉ nhắm mắt mua, khi có sự cố không biết đâu mà hỏi. Vậy nếu muốn bảo vệ mình em cũng như chị em phụ nữ phải làm sao?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Hà thân mến, Hiện nay thị trường Việt nam có rất nhiều loại mỹ phẩm thật giả lẫn lộn trà trộn trên thị trường. Vậy để sử dụng sản phẩm có nguồn gốc và an toàn cho bạn, bạn nên tìm hiểu qua sản phẩm kem Vĩnh Tân chiết xuất từ tinh chất mũ trôm có tác dụng chống nắng da, dưỡng da, chống lão hóa và an toàn trong quá trình sử dụng.

Lê Thị Thuý Xinh - Nữ

tôi năm nay 38 tuổi, làm giáo viên. cách đây 6 năm tự nhiên tôi bị nám đốm hai bên má nhưng làn da thì nhẵn và mịn. Tuy nhiên cách đây 3 tuần, hai bên gồ má của tôi bắt đầu nổi lên rất nhiều mụn bọc có màu đỏ. Tôi suy nghĩ mãi để tìm ra nguyên nhân nhưng chỉ có mỗi nguyên nhân duy nhất là trong 4 tháng trở lại đây tôi có sử dụng nhiều mật ong (2 lít) pha với nước ấm để uống. Có phải do tôi uống nhiều mật ong nên bị nóng trong và dẫn đến nổi mụn hay không? Xin được tư vấn! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Thúy Xinh thân mến, Bạn đã bị nám cách đây 6 năm và hiện nay mặt bạn có nổi nhiều mụn đỏ, cũng có thể do bạn uống nhiều mật ong. Tuy nhiên, việc nám thì bạn nên chú ý đến chức năng gan thận, tiêu hóa, đặc biệt là rối loạn về nội tiết hoặc khí hư, huyết trắng. Bạn nên cải thiện bên trong và thoa bên ngoài bằng tinh chất mũ trôm.

Thanh Huyền - Nữ 30 tuổi

Lỗ chân lông của tôi hơi to, xin hỏi làm cách nào để nhỏ lại. Rửa mặt xong tôi có thể dùng một viên đá lạnh chà lên mặt mình cho se lỗ chân lông có được không?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Thanh Huyền thân mến,

Về việc lỗ chân lông to trên da mặt bạn, bạn nên tìm hiểu kem chiết xuất từ tinh chất mũ trôm sẽ giúp cho da bạn trắng hồng và lỗ chân lông khép dần nhưng phải có thời gian.

Trương Minh Xuan thao - Nữ 23 tuổi

Da em bị mụn và thô.Chương trình cho em biết cách chăm sóc hoặc địa chỉ uy tín để em đến trức tiếp

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Trường hợp da bạn bị thô và mụn nhiều, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Ngoài những tác nhân từ môi trường, có thể xuất phát từ nội tiết bên trong cơ thể.

Ha An - Nữ 45 tuổi

Da tôi bị nám! điều trị xong nám lại, mỗi lần điều trị phải mất trên 20tr. Tôi thấy quá mệt mỏi và buồn phiền. Chương trình có thể cho tôi biết phải làm sao với tình trạng da của tôi?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Hà An thân mến,

Da bạn bị nám và đã điều trị nhiều lần không thành công, vậy trước tiên bạn phải xem lại nguyên nhân gây nám, chức năng gan thận, tiêu hóa của bạn có tốt không, nội tiết tố nữ của bạn có bị rối loạn hay không, bạn có u nang, u xơ, khí hư, huyết trắng không, có căng thẳng thần kinh, stress, mất ngủ không. Nếu có thì bạn nên cải thiện từ bên trong và kết hợp thoa bên ngoài bằng kem mũ trôm.

Minh Thu - Nữ 44 tuổi

Tôi năm nay 44 tuổi, thời trẻ tôi dùng rất nhiều mỹ phẩm để làm đẹp nên đến bây giờ da mặt rất xấu. Mỗi khi ra đường phải dùng rất nhiều mỹ phẩm khác để che đi các vùng da xấu. Có cách thẩm mỹ nào để da tôi trở lại bình thường mà không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Cảm ơn!

Lương y VÕ THỊ LIỄU, đại diện Thương hiệu mỹ phẩm đặc trị nám tinh chất mũ trôm Vĩnh Tân:

Với trường hợp của bạn, không cần thiết phải phẩu thuật thẩm mỹ. Bạn nên đến gặp trực tiếp Đội ngũ lương y, bác sĩ của mỹ phẩm Vĩnh Tân để được khám và tư vấn một cách rõ ràng. Bạn nên liên hệ đường dây nóng 0918 358785 để được thông tin chi tiết nhất.

Minh Vy - Nữ 33 tuổi

Da tôi trước đây trắng và đẹp nhưng sau khi sinh em bé lại bị nổi mụn rất nhiều. Tôi không dám dùng mỹ phẩm vì sợ ảnh hưởng đến em bé.Bác sĩ có thể cho biết nếu như không dùng mỹ phẩm thì mụn có tự hết hay không?

Dược sĩ BÙI THỊ BẠCH LOAN:

Bạn Minh Vy thân mến,

Bạn có em bé và đang bị nổi mụn rất nhiều, muốn cải thiện tình trạng này thì bạn nên uống bên trong những sản phẩm tăng cường quá trình thanh lọc máu, ổn định gan, dạ dày như nước diệp lục tố của Mỹ kết hợp thoa tinh chất mũ trôm từ thiên nhiên, bạn sẽ có làn da đẹp và không ảnh hưởng đến sức khòe của mẹ lẫn con.