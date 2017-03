Giao lưu trực tuyến: Bệnh gút, điều trị và phòng ngừa tái phát

Nguyễn Phúc Thắng - Nam 38 tuổi

Vừa qua tôi có đi xét nghiệm tại bệnh viện Thanh An Sai Gon ở Vinh, kết quả xét nghiệm thấy men gan tăng, máu nhiễm mỡ, và acid uric 520... Bác sĩ nói tôi bị gút và cho thuốc Apull và Colchicin, tuy nhiên tôi chưa bị phát đợt gút lần nào cả, xin bác sĩ tư vấn giùm tôi.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Phan Hoàng Nam - Nam, 25 tuổi

Tôi là Phan Hoàng Nam, 25 tuổi, vừa rồi tôi có đi xét nghiệm, chỉ số acid uric là 462.00 mmol/l, bác sĩ cho hỏi acid uric cao như vậy có bị gout không? Tôi xin cảm ơn.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Văn Tư - Nam, 54 tuổi

Hiện nay đã có vắcxin ngăn ngừa bệnh gút không? Nếu chưa có vắcxin phòng bệnh thì có phương pháp nào phòng ngừa căn bệnh này không? Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh gút là gì vậy thưa bác sĩ?

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh Gout là suy thận và khiến bệnh nhân có thể bị mất sức lao động do bị thoái hóa các khớp dẫn đến tàn phế.

Kim Liên, 35 tuổi

Gút có lây bệnh không? Hiện nay chồng tôi đang bị bệnh gút nhưng chuyện chăn gối của hai vợ chồng không được như xưa. Vậy xin hỏi bác sĩ khi bị gút có ảnh hưởng gì đến "chuyện ấy" không? Khi quan hệ vợ chồng như vậy có lây bệnh sang tôi không?

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Gút không phải là bệnh truyền nhiễm và không lây lan qua đường tình dục. Nhưng đàn ông mắc bệnh gút sẽ giảm phản xạ tình dục vì họ bị suy thận.

Thúy Liễu - Nữ 45 tuổi

Xin các bác sĩ cho biết các phương pháp điều trị bệnh gút hiện nay. Có phương pháp nào mới và ít xâm lấn hơn không? Có thống kê tỷ lệ nào về bệnh gút trong xã hội không?

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Tôi chưa hiểu rõ ý "xâm lấn" mà bạn dùng. Tôi hiểu ý này là nói đến phẫu thuật thì tôi cho rằng phẫu thuật cũng là một thủ thuật cần thiết để loại bỏ những cục tophi to ở những vị trí gây ra cản trở lớn cho mọi hoạt động, phục hồi chức năng lao động cho người bệnh. Nhưng việc phẫu thuật này phải được chỉ định bởi những nhà phẫu thuật giỏi vì các cục tophi có thể ôm vào lòng nó toàn bộ mạch máu, các dây thần kinh và gân, nếu phẫu thuật không khéo có thể tổn hại chúng, sẽ rất nguy hiểm.

Nguyễn Hoàng - Nam 36 tuổi

Tôi năm nay 36 tuổi, bị bệnh gút hơn 10 năm, đã uống rất nhiều thuốc Tây cũng như thuốc Nam nhưng không khỏi. Hiện nay tôi hay thường xuyên bị đau, mắt cá chân nổi cục (tophi). Cho tôi hỏi bác sĩ ở Viện Gút TP.HCM là chân tôi có giải phẫu để bỏ cục tophi được không, và tôi phải điều trị các loại thuốc nào để kiểm soát được bệnh? Xin cảm ơn quý viện.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Nếu cục tophi gây cản trở cho hoạt động hoặv vì lý do thẩm mỹ bạn có thể mổ cắt bỏ nếu bác sĩ cho phép. Nhưng nếu bạn không điều trị nghiêm túc thì tophi mới có thể lại mọc lên.

Vương Minh Hu, 48 tuổi

Thưa các giáo sư bác sĩ, tôi phát hiện mình bị gút cách đây 4 năm. Trong một năm trở lại đây các cơn đau ngày một đều và dày hơn. Qua quảng cáo trên tivi, tôi đã sử dụng hai sản phẩm chữa gút nhưng hầu như không có tác dụng.

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Câu hỏi của bạn không rõ ràng. Xin bạn nêu rõ tên các sản phẩm mà bạn đã sử dụng

Hoang Thi Ngoc - Nữ 34 tuổi

Phòng ngừa gút như thế nào? Và cách chữa trị khi bị mắc bệnh gút bằng cách nào?

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Hiện tại không có thuốc ngừa bệnh Gout và cũng không có vắcxin ngừa. Điều quan trọng nhất cần chú ý chính là thói quen ăn uống, sinh hoạt. Ví dụ như ăn quá nhiều đạm, uống nhiều bia rượu, hoặc có nếp sống không điều độ (thức khuya, dậy sớm, để quá đói hoặc quá no...) hay căng thẳng... Các yếu tố này đều dễ dẫn đến những cơn Gout cấp.

Nguyen Huu Quyen, 47 tuổi

Tôi tên Nguyen Huu Quyen, 47 tuổi. Cách đây một tháng, tôi thấy trên vành tai xuất hiện hai cục cỡ hột đậu, khuỷu tay xuất hiện những cục chai, bàn chân trái ngón út và gót chân xuất hiện những cục chai. Tôi sợ bị gút nên gần tháng nay ăn kiêng. Cách đây hai ngày, tôi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur kết quả mg 71moi/l 409. Bác sĩ chuẩn đoán nói tôi không bị gút nhưng tôi vẫn sợ không biết mình có bị bệnh không. Bác sĩ cho tôi hỏi với kết quả xét nghiệm như vậy tôi có nguy cơ bị gút không?

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Nếu chưa cảm thấy yên tâm, bạn có thể đến một vài cơ sở điều trị Gout khác có uy tín để kiểm tra lại điều mình lo lắng. Chúc bạn sớm an lòng.

TRẦN VĂN HÂY - Nam 32 tuổi

Xin cho biết những dấu hiệu hay triệu chứng nào để nhận biết bệnh gút?

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

NGÔ MINH CHÂU - Nam, 45 tuổi

Những cục tôphi cứng trên bàn tay có thể uống thuốc cho tan ra mà không cần giải phẫu được không? Nếu được, thì uống thuốc gì? Và uống như thế nào? Cám ơn.

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Những cục tophi này nếu thấy cần thiết bạn có thể lựa chọn những nhà phẫu thuật giỏi để phẫu thuật loại bỏ, giải phóng, trả lại năng lực lao động. Cho đến ngày nay chưa có một loại thuốc nào chắc chắn loại bỏ nhanh, hoàn toàn những cục tophi đó.

Nguyen Duc Son - Nam, 31 tuổi

Kính thưa bác sĩ. Tôi năm nay 31 tuổi. Cách đây hai tháng, tôi đi xét nghiệm acid uric ở mức 536, biểu hiện ở bàn chân tôi là hơi sưng, đỏ chứ chưa đau. Sau đó tôi uống thuốc Colchicin và Allopurrinol một thời gian thì acid uric giảm xuống còn 266. Sau đó tôi không uống thuốc nữa mà thực hiện chế độ ăn kiêng và hạn chế bia rượu. Tuy nhiên, trong hai lần xét nghiệm gần đây thì acid uric lại tăng lên 436 và gần đây nhất là 24. Xin hỏi bác sĩ như vậy có phải là tôi đã bị gout mãn tính và có phải thường xuyên uống thuốc giảm acid uric không?

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Vi Văn Thái - Nam, 25 tuổi

Thưa bác sĩ, bố tôi cũng là một nạn nhân của căn bệnh gout, lâu nay cũng đã đi khám và xét nghiệm rất nhiều bệnh viện rồi. Lần gần đây nhất đã có một người bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi chỗ mua loại thuốc dân tộc: dạng bột nghiền, thuốc có màu đen. Sau khi uống trong vòng 3 ngày đã hết cơn đau do bệnh gây ra, nhưng lại có triệu chứng thèm ăn, bình thường mỗi bữa bố tôi ăn khoảng 3 bát nhưng giờ có thể ăn tới 4-5 bát mỗi bữa cơm. Bác sĩ cho tôi hỏi nếu cứ như vậy thì liệu có ổn không khi uống thuốc dân tộc mà lại có triệu chứng nhu vậy? Theo tôi tìm hiểu thì có 4 người đã uống thuốc này cũng có triệu chứng thèm ăn như bố tôi.

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Bạn nói bố mình là một nạn nhân của gút là hoàn toàn đúng. Vì hai lý do:

Trần Thanh Tùng - Nam 45 tuổi

Hiện nay thì số lượng người bị bệnh gout ngày càng gia tăng ở Việt Nam, nguyên nhân là do đâu?Bác sĩ có thể tư vấn một số cách ăn uống và sinh hoạt để phòng ngừa bệnh trên? Cám ơn bác sĩ.

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Bác sĩ Nguyễn Hồng Thu xem câu hỏi của độc giả. Ảnh: HUYỀN VI





Võ Mai Duy - Nam 31 tuổi

Chào bác sĩ Viện Gút TP.HCM. Em năm nay 31 tuổi, nặng 65kg, khoảng vài ngày gần đây, khớp đầu ngón cái chân phải của em hơi đau. Không biết có phải triệu chứng của bệnh gút không? Bệnh này có phải di truyền không? Vì ba em cũng bị gút khá nặng, bị khoảng gần 6 năm rồi, cũng uống nhiều thuốc nhưng không khỏi. Và chú ruột cũng vừa bị sưng ở đầu ngón chân phải khoảng tháng nay. Vậy theo bác sĩ thì với độ tuổi này của em và triệu chứng như vậy thì như thế nào? Mong hồi đáp của bác sĩ. Chân thành cảm ơn.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Bệnh Gout là bệnh có tính di truyền. Theo tôi bạn có nguy cơ bị Gout đấy (do cha bạn đã bị Gout). Bạn nên đi thử acid uric và gặp bác sĩ khám lại vì ở độ tuổi này bạn có thể mắc bệnh.

Lam Van Đắt - Nam 80 tuổi

Tôi 80 tuổi, bị bệnh gout, vẫn đi lại được, sưng đau ở mắt cá chân, cục tôphi to nhưng không viêm loét. Muốn điều trị tại TP.HCM, có phải nhập viện hay chỉ khám và điều trị ngoại trú? Xin cho biết để chuẩn bị . Xin cảm ơn.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Ty Nguyen, Nam, 36 tuổi

Tôi có nghe nói những người bệnh gút thường nghiện rượu. Vậy nghiện rượu có liên quan gì đến bệnh gút này không?

PGS.TS PHAN VĂN CÁC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu bệnh gút:

Nghiện rượu thì dễ mắc bệnh gút, đó là điểu hiển nhiên. Vì ở những người nghiện rượu, chức năng gan suy giảm, khả năng xử lý acid uric sẽ trở nên yếu kém. Chức năng thận cũng suy giảm, khả năng đào thải acid uric cũng vì thế mà kém đi. Dẫn đến tình trạng tích lũy acid uric cao trong cơ thể.

Phan Van Lam - Nam, 41 tuổi

Tôi bị bệnh gút 4 năm nay, có dùng thuốc Tây điều trị cắt cơn đau, sau đó dùng thuốc tự chế biến rồi sắc uống theo hướng dẫn của người quen, có đỡ nay lại tái phát. Xin bác sĩ cho biết nên làm thế nào?

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Nguyen Thanh Quang - Nam, 42 tuổi

Tôi đi khám bác sĩ xét nghiệm bị bệnh gout, hiện đang điều trị. Bác sĩ cho tôi biết bệnh này phải kiêng ăn những chất gì, có ăn đồ chua được không? Từ khi tôi bị gout đến nay, sinh hoạt tình dục với vợ rất khó khăn, có phải bệnh này gây nên không? Xin cho tôi biết nguyên nhân vì sao và cách khắc phục? Xin cám ơn.

Bác sĩ NGUYỄN HỒNG THU, Giám đốc Viện Gút TP.HCM:

Trong chế độ ăn kiêng của người bị Gout, người ta khuyên không nên ăn nhiều chất chua vì trong môi trường toan thì các muối urat rất dễ bị lắng đọng tạo nên tophi và làm đau.

Thật ra, bệnh Gout không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục. Việc sinh hoạt của bạn bị khó khăn có thể do sức khỏe giảm sút, do lo lắng hoặc do nguyên nhân nào đó mà bạn chưa biết. Vì vậy, bạn nên đi khám nam khoa để tìm hiểu thêm.