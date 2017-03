Giao lưu trực tuyến: Hiểu đúng về cháo dinh dưỡng

Kết quả xét nghiệm sáu tháng cuối năm 2011 do Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM (Bộ Y tế) thực hiện cho thấy 26/30 (gần 87%) mẫu cháo dinh dưỡng không nhãn mác được chế biến từ những cơ sở nhỏ lẻ ở TP.HCM bị nhiễm E. Coli, Coliforms… khiến nhiều cha mẹ lo ngại.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng về cháo dinh dưỡng, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến “Hiểu đúng về cháo dinh dưỡng” vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư (22-2-2012).

Khách mời: Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM; bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim (nhãn hàng Cháo Cây Thị).

Đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim (nhãn hàng Cháo Cây Thị).

Nguyễn Lê Quỳnh Lam - Nữ 30 tuổi

Cháo dinh dưỡng của Cây Thị có thật phải cháo dinh dưỡng không ? Cách nhận biết dinh dưỡng của Cây Thị So với dinh dưỡng các thương hiệu khác ?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Chào bạn, đây là một câu hỏi rất hay. Thực phẩm nói chung đã là nguồn cung cấp dinh dưỡng, tùy loại nguyên liệu, cách chế biến cũng như bảo quản sử dụng sẽ có mức độ cung cấp dinh dưỡng khác nhau. Cháo Cây Thị là cháo dinh dưỡng với tiêu chuẩn chất lượng đã được kiểm nghiệm, đăng ký và chứng nhận bởi Viện Vệ sinh y tế công cộng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm... Ngoài việc chúng tôi đã đảm bảo trong quá trình chế biến và sản xuất, do là loại thực phẩm nóng ăn liền theo truyền thống ẩm thực của Việt Nam, cũng cần nhà phân phối làm đúng theo các quy trình bảo quản, bán hàng... Để nhận biết tại điểm bán bạn cần tìm hiểu, kiểm tra các giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm và tiêu chuẩn điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại điểm bán. Mặt khác, qua quá trình sử dụng, bạn và trẻ em trực tiếp sử dụng sẽ cảm nhận được mức độ thơm ngon, bổ dưỡng và an toàn, những điểm căn bản nhất để đánh giá chất lượng của từng loại sản phẩm giống như nhiều loại thực phẩm khác.

VÕ THANH PHONG - Nam 30 tuổi

xin cho tôi hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. đối với những cửa hành cháo không có giấy chứng nhận về vệ sinh ATTP thì có được kinh doanh hay không? vì tôi cũng là một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, tôi luôn làm đúng theo pháp luật về việc kinh doanh cháo dinh dưởng, nhưng tai nơi tôi bán thì có rất nhiều xe cháo lề đường không có bất kỳ giấy tờ gì về việc kinh doanh nhưng vẩn bán bình thường không thấy ai xử phạt hay kiểm tra gì cả. cám ơn ông rất nhiều.

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế quy định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thì các cửa hàng bán cháo khi hoạt động phải được ngành y tế cấp giấy chứng nhận. Căn cứ Nghị định 45 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì nếu các cửa hàng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ bị phạt tiền từ 10 tới 15 triệu đồng. Ngoài ra, nếu cơ sở vi phạm nghiêm trọng về điều kiện trong chế biến kinh doanh sẽ bị đình chỉ hoạt động. Theo quy định, loại hình thức ăn đường phố không phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng phải tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh. Thông thường, thức ăn đường phố không đạt về điều kiện kinh doanh như: môi trường, trang thiết bị, thực phẩm không được che chắn kín... Nên tốt nhất chúng ta không nên sử dụng thức ăn đường phố nếu không đủ điều kiện kinh doanh. Theo phân cấp quản lý, loại hình thức ăn đường phố do ủy ban nhân dân phường/xã xử lý nếu có vi phạm.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi



Thái Thuyên - Nữ 43 tuổi

Xin cho biết cháo dinh dưỡng Cây thị có thể để trong tủ lạnh để xử dụng được không? Thời gian lưu giữ tối đa là báo nhiêu lâu?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Chào bạn. Cũng như nhiều loại thực phẩm khác, cháo dinh dưỡng Cây Thị khi không sử dụng nóng ngay thì bảo quản trong tủ lạnh như nhiều loại thực phẩm khác là cách bảo quản cần thực hiện. Cũng cần chú ý là thời gian bảo quản càng lâu thì hàm lượng dinh dưỡng cũng suy giảm, kể cả khi bạn có nấu hay hâm nóng lại. Dù thế nào nếu không sử dụng ngay bạn nên hâm nóng trước khi dùng vì cháo nóng ăn bao giờ cũng ngon miệng hơn phải không bạn? Sản phẩmn của chúng tôi qua thử nghiệm kiểm tra nhiều lần cho kết quả là thời gian bảo quản có thể từ 36 đến hơn 50 giờ (tùy loại), theo quy định chung chúng tôi vẫn khuyên bạn chỉ nên sử dụng trong vòng 24 giờ, vì đây là loại thực phẩm ăn liền. Được biết đây cũng là khuyến cáo chung của ngành y tế.

Quang Hùng - Nam 45 tuổi

Theo như bài viết của báo Pháp Luật đã đăng thì cháo dinh dưỡng ở các cơ sở nhỏ lẻ bị nhiễm E. Coli, Coliforms,… Vậy cho tôi hỏi nếu nguồn nước bị nhiễm E. Coli thì dĩ nhiên khi nấu cháo vẫn bị nhiễm loại vi khuẩn này. Theo tôi biết thì đa số nguồn nước ở TPHCM đều bị ô nhiễm (không loại trừ khuẩn E Coli), vậy xin hỏi làm sao nấu cháo cho trẻ mà không bị nhiễm khuẩn này từ nguồn nước. Cảm ơn!

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Theo quy định, các cơ sở chế biến thực phẩm có sử dụng nước phải xét nghiệm 6 tháng định kỳ, nếu nguồn nước đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào chế biến. Nếu cơ sở không tiến hành xét nghiệm sẽ được xử lý theo quy định. Tuy nhiên, để có thể tự bảo vệ mình, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm được bày bán ở những nơi có đủ điều kiện kinh doanh và nên sử dụng những sản phẩm nóng vì nếu sản phẩm có bị nhiễm vi sinh thì sẽ bị triệt tiêu trong quá trình xử lý nhiệt.



(Từ phải qua) Bà Nguyễn Thị Thu - Tổng Giám đốc CTy CP Anh Kim, Ông Lý Trường Chiến - Cố vấn Tổng GĐ Anh Kim. Ảnh Huyền Vi



Đào Anh Tuấn - Nam 45 tuổi

Được biết cháo dinh dưỡng (Cây Thị) phục vụ chủ yếu trẻ em lứa tuổi 2-6 tuổi tại các chuỗi cửa hàng TP.HCM và Lân Cận. Kế hoạch sắp tới của Cây thị có phát triển cháo khô, cháo cho người cao tuổi? và tiếp cận phục vụ các trường mầm non và bệnh viện?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Cám ơn câu hỏi của bạn. Trước đây cháo Cây Thị chỉ dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi. Nay chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển nhiều loại sản phẩm để phục vụ rợng rãi hơn, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn, đặc biệt khi cần một bát cháo lúc mệt mỏi, biếng ăn, các bạn có thể chọn các loại cháo gạo Huyết Rồng Thịt Bằm Sườn Non, Cháo Ngũ Cốc, Súp... cho nhu cầu của mình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chúng tôi chuyên về cháo nóng phục vụ cho cả trẻ em và người lớn, cho cả trường học và bệnh viện. Khi bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi qua email phattrienkinhdoanh@anhkimfoods.vn hay địa chỉ 18 Tân Sơn Nhất, quận 12, TP.HCM. Hiện chúng tôi chưa sản xuất cháo khô. Tran Van Lap - Nam 32 tuổi

Em đang o Nha Trang, Khanh Hoa,hien con em khoang 2 tuoi, em muon cho con an them chao dinh duong nhung hien tai thi chua biet cua hang chao dinh duong o dau, va chao dinh duong Cay Thi co o khu vuc nay khong a? xin cam on!

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Cám ơn bạn đã tin cậy chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị và sắp khai trương một số điểm bán tại Nha Trang trong tháng 3/2012 sắp tới. Trước khai trương một tuần, thông tin về điểm bán và các chương trình chăm sóc khách hàng sẽ được truyền thông rộng rãi tại địa phương.

THU THUY - Nữ 35 tuổi

Tôi thấy cháo dinh dưỡng do các hộ gia đình chế biến được bày bán khá nhiều trên đường, vệ sinh lại không đảm bảo, chất lượng lại không an tâm. Chẳng lẽ Chi cục ATVSTP TP.HCM lại không quan tâm đến vấn đề này?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Theo phân cấp quản lý, thì đây thuộc trách nhiệm của UBND phường/xã. Chi cục đã nhiều lần chỉ đạo phải quản lý chặt chẽ nhóm thức ăn đường phố. Tuy nhiên, do đặc thù của TP.HCM, loại hình thức ăn đường phố liên tục phát triển, người kinh doanh thuộc diện nghèo, vốn ít nên trong cách xử lý gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, ở cấp phường/xã chưa có cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm nên công tác tham mưu cho UBND phường/xã về quản lý cũng như xử lý chưa được tốt.

Minh Anh - Nữ 34 tuổi

Xin các chuyên gia cho biết có cách nào nhận biết được bằng mắt thường cháo dinh dưỡng không đảm bảo vệ sinh không?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Chỉ có qua xét nghiệm mới xác định được đầy đủ các chỉ tiêu không an toàn, tuy nhiên bằng mắt thường chúng ta có thể xem xét các điều kiện trong kinh doanh có khả năng gây nhiễm cho thực phẩm như: địa điểm kinh doanh gần nơi ô nhiễm (bãi rác, cống rãnh), thực phẩm không được che chắn kỹ, cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (thông thường các giấy này được các cửa hàng treo trong tầm mắt của người tiêu dùng), người kinh doanh dùng tay bốc trực tiếp vào thực phẩm...

Le Thái Hòa - Nam 45 tuổi

Hien tai toi thay co rat nhieu loai chao dinh duong, vay lam cach nao de biet duoc mua dung chao cho con?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP,

Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM. Ảnh Huyền Vi





Tốt nhất chị nên tự nấu các món ăn cho con mình để có thể an tâm về giá trị dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong trường hợp cần thiết, nên lựa chọn các thương hiệu có uy tín, đồng thời cần theo dõi sự tăng trưởng và khả năng tiêu hóa của trẻ trong quá trình sử dụng các sản phẩm.

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG - Nữ 30 tuổi

Tôi thấy có 2 loại cửa hàng cháo Cây Thị trên thị trường, điều này là thế nào? Có phải cùng một chủ hay không?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Là nhà đầu tư mới, chúng tôi luôn trân trọng quá khứ, làm hết mình với hiện tại và lạc quan hướng đến tương lai và có quan điểm xuyên suốt là đảm bảo sản phẩm của mình về chất lượng theo đúng các quy định của cơ quan chức năng, đảm bảo cung cấp sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn đến người tiêu dùng.

Sau hơn 1 năm tiếp nhận, chúng tôi đã hoàn thiện quy trình sản xuất nội bộ, thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm, chứng nhận không chỉ cho sản phẩm mà còn cho cả hệ thống đầu vào và hệ thống xử lý nước thải... Hiện nay, chúng tôi qua đến bước tái cấu trúc và kiện toàn hệ thống phân phối nên trên thị trường sẽ thấy một số thay đổi khác biệt.

Các dấu hiệu nhận biết điểm bán của chúng tôi bạn có thể xem qua 3 hình ảnh sau.

Hình 1: Mô hình và nhận biết một cửa hàng - điểm bán cháo Cây Thị tiêu chuẩn.

Hình 2: Biểu tượng (logo) của cháo Cây Thị với hình ảnh tô cháo nóng nghi ngút hơi nóng và hương thơm, bao quanh bởi "Thơm Ngon Bổ Dưỡng An Toàn" trong hình chữ Q (Quality) là biểu tượng của chất lượng.

Hình 3: Logo của Công ty Anh Kim với hình ngũ giác. Màu sắc, tổng quan thiết kế toàn bộ của các biểu tượng và hệ thống nhận điện thương hiệu này mang ý nghĩa sản phẩm của chúng tôi đi theo triết lý ẩm thực Á Đông và Việt Nam, giúp người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe theo nguyên tắc cân bằng "Âm Dương Ngũ Hành".

KIM PHỤNG - Nữ 27 tuổi

Nhà sản xuất cho tôi hỏi Cháo Cây Thị thích hợp với độ tuổi nào? Thành phần của cháo có đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng không?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Bạn thân mến, câu hỏi này chúng tgôi đã trả lời ở trên. Bạn vui lòng tham khảo lại phần đầu của giao lưu trực tuyến, bạn nhé. Cám ơn bạn.

NGUYEN NGOC HAI - Nam 30 tuổi

Thưa ông Hòa, theo ông thực trạng VSATTP đối với cháo dinh dưỡng đang kinh doanh ở TP.HCM có đảm bảo an toàn không? Hiện có bao nhiêu công ty sản xuất sản phẩm cháo dinh dưỡng?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Qua khảo sát của Viện Vệ sinh y tế công cộng thì tỉ lệ mẫu không đạt là cao, tuy nhiên phải xem xét đến yếu tố nguồn gốc mẫu. Ví dụ: mẫu lấy ở nhóm thức ăn đường phố, mẫu lấy từ trong các thanh tra (nếu phát hiện không đạt về điều kiện chế biến) thì tỉ lệ mẫu không đạt rất cao. Các mẫu lấy từ các cơ sở có thương hiệu lâu năm, lớn, thì đa số là đạt yêu cầu. Qua đó, người tiêu dùng phải quan sát, chú ý khi chọn sản phẩm. Hiện tại, trên địa bàn TP.HCM có khoảng 3, 4 thương hiệu được công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn thực phẩm (không tính các sản phẩm cháo công nghiệp) với nhiều sản phẩm khác nhau. Trên thực tế, việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện kinh doanh trong quá trình chế biến cũng có vi phạm. Do đó, việc quản lý giám sát ở các điểm kinh doanh tùy thuộc vào các công ty sản xuất, vì nếu anh quản lý hệ thống kinh doanh của anh tốt, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thì thương hiệu của anh sẽ tạo được niềm tin và sự ủng hộ của người tiêu dùng. Về mặt quản lý, nếu phát hiện cơ sở sản xuất ra những sản phẩm không an toàn, ngoài việc xử lý theo quy định thì các cơ sở này cũng sẽ được thông tin trên các cơ sở thông tin đại chúng để người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm đó nữa.

TRAN THI TRANG DAI - Nữ 26 tuổi

Vừa qua báo chí lại lên tiếng về chất lượng cháo dinh dưỡng khi nhiều mẫu cháo không thương hiệu đem đi kiểm tra có kết quả bị nhiễm khuẩn, vậy cơ quan chức năng đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Có nhiều giải pháp để đảm bảo tính an toàn của sản phẩm như: - Công tác truyền thông nhằm hướng dẫn người sử dụng nói "Không" với sản phẩm nghi ngờ không an toàn dù giá rẻ; giáo dục ý thức của người sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với người tiêu dùng, chấp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. (TP.HCM trong những năm qua đã tổ chức tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm miễn phí cho đối tượng hàng rong). - Tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện chế biến kinh doanh.

Thùy Linh - Nữ 34 tuổi

Khi nghe cháo dinh dưỡng cho trẻ ăn có thể bị suy dinh dưỡng tôi lo sợ quá. Xin chuyên gia dinh dưỡng giúp tôi cách nấu cháo an toàn cho trẻ nhỏ mà không cần phải mua cháo ở bên ngoài?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho trẻ, một chén cháo cần đủ 4 nhóm thực phẩm bao gồm: chất bột đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chị dùng 25g gạo, 30g thịt hoặc cá, tôm, trứng…, 2 muỗng cà phê dầu ăn hoặc mỡ, 20g rau củ nấu với 350ml nước sẽ được một chén cháo đủ dinh dưỡng cho con mình. Nên thường xuyên thay đổi các loại rau củ, ưu tiên các loại rau củ có màu xanh đậm, vàng đậm vừa có nhiều vitamin và khoáng chất vừa giúp chén cháo thêm hấp dẫn với trẻ.

Phạm Thị Như Hằng - Nữ 30 tuổi

Bé gái nhà em được 15 tháng, cân nặng 9.5kg, chiều cao 76cm Về số bữa ăn, bé ăn 3 bữa chính: lúc thì 2 bữa bột; 1 bữa cháo, lúc thì 3 bữa bột, và uống 300ml sữa tươi có đường. Các bữa phụ thì cho bé ăn hoa quả (chuối, đu đủ, hồng xiêm, xoài, cam…) và váng sữa., bé vẫn còn bú sữa mẹ. Cho em hỏi là chế độ ăn như vậy là hợp lý chưa?và sữa công thức pha thêm sữa mi lô cho bé uống có được không?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Với cân nặng và chiều cao như trên, con của chị có tình trạng dinh dưỡng trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, chị cần quan tâm hơn nữa đến chế độ ăn hàng ngày của trẻ để cháu có thể tăng trưởng cân nặng và chiều cao tốt hơn. Chị còn tiếp tục cho con bú sữa mẹ là rất tốt, nên kéo dài đến 18 tháng. Ngoài 3 bữa chính là bột và cháo như chị đang nuôi bé, cần chú ý lựa chọn loại sữa thích hợp với bé 15 tháng, ưu tiên chọn sữa bột dành cho trẻ trên 1 tuổi. Chị cũng nên bổ sung thêm dầu ăn hoặc mỡ động vật khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê cho mỗi chén cháo/bột để cung cấp thêm năng lượng và các axit béo cần thiết cho trẻ. Chị có thể pha thêm Milo với sữa công thức để thay đổi khẩu vị cho bé.

THUY TRAN - Nữ 31 tuổi

Hiện cháo dinh dưỡng có 2 loại: Loại đóng sẵn trong bịch và loại nấu cho vào hộp. Theo ông Hòa, loại nào an toàn thực phẩm hơn?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Theo quy định thì những sản phẩm thực phẩm không bao bì, dùng ngay thì không phải công bố chất lượng sản phẩm, đối với các sản phẩm có bao bì nhãn mác rõ ràng thì phải công bố chất lượng. Tuy nhiên, dù sản phẩm có công bố hay không công bố chất lượng thì cơ sở chế biến kinh doanh phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Một sản phẩm an toàn phải đảm bảo các tiêu chí sau: - Về chất lượng phải đúng như đã công bố. - Trong chế biến kinh doanh phải đảm bảo duy trì về điều kiện VSATTP. - Việc sử dụng phụ gia phải tuân thủ đúng theo quy định của ngành y tế.

ĐỘC GIẢ - Nữ

Xin nhà sản xuất cho biết cháo dinh dưỡng Cây Thị có gì khác biệt so với các loại khác trên thị trường?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Thưa bạn. Các câu trả lời ở phần trước chắc đã giải quyết được câu hỏi này của bạn. Nếu chưa rõ, xin bạn vui lòng hỏi thêm cụ thể.

NGỌC DIỄM - Nữ 30 tuổi

Con tôi 2 tuổi quen ăn cháo Cây Thị, nên hàng ngày tôi đều mua cho con ăn sáng và trưa, thậm chí cả buổi chiều. Tôi sắp đưa con về thăm ngoại ở vùng quê suốt 1 ngày, nhà ngoại lại không có tủ lạnh. Xin hỏi, cháo Cây Thị sau khi mua từ cửa hàng lúc 6 giờ sáng thì có thể lưu giữ bao lâu ở môi trường bình thường?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Tôi xin trả lời nhanh câu hỏi của bạn như sau: 1- Trong điều kiện bình thường, bạn nên bảo quản cháo theo đúng hướng dẫn, bạn có thể lưu giữ và sử dụng trong vòng 24 giờ. Sản phẩm của chúng tôi qua quy trình chế biến và hệ thống máy thiết bị chuyên biệt cho kết quả đảm bảo được từ 36 giờ đến hơn 50 giờ. Tuy nhiên, do một số điều kiện có thể không kiểm soát hết trong quá trình lưu chuyển hay tác nhân bên ngoài, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng ngay hoặc trong vòng 24 giờ. 2- Điều cần chú ý là nếu không dùng ngay dù bảo quản trong điều kiện nào, trước khi sử dụng lại bạn nên hâm nóng lại. Ăn cháo nóng bao giờ cũng ngon hơn phải không bạn. 3- Chúng tôi luôn quan tâm và hành động để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cùng sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của con trẻ quý khách như chính con cháu của mình nên càng ngày càng nghiên cứu phát triển và hoàn thiện để chăm sóc người tiêu dùng được tốt hơn. Một độc giả - Nam

Tôi có mua cháo của cửa hàng Cây Thị ở đường Huỳnh Văn Bánh, nay đã thay đổi, nhưng con tôi ăn không quen mặc dù nhân viên cửa hàng bảo là vẫn là cháo Cây Thị. Mong Cong ty Anh Kim nói rõ lý do?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Đường Huỳnh Văn Bánh ở TP.HCM có một cửa hàng trước đây, nay không còn trong hệ thống của chúng tôi nữa do không thống nhất mục tiêu và phương thức tiến hành để đảm bảo sản phẩm không chỉ "Thơm Ngon, Bổ Dưỡng, An Toàn" mà còn cả ở tinh thần và thái độ phục vụ chuyên nghiệp ân cần, chu đáo. Nếu nhân viên ở đó nói vẫn là cháo Cây Thị thì đây là thông tin sai, họ dối gạt khách hàng nhằm giữ được khách. Nếu bạn ở gần đường Huỳnh Văn Bánh, xin mời bạn đến cửa hàng của chúng tôi ở địa chỉ 13 Trần Quốc Toản, quận 3, đây sẽ là điểm gần với nhà của bạn. Chúng tôi đang tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống để phục vụ người tiêu dùng ngày một tốt hơn.

Nam

Cháo dinh dưỡng Cây Thị có dịch vụ đưa sản phẩm đến tận nhà như 1 số thương hiệu khác ?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Đây là một ý tưởng tốt, chúng tôi đang khuyến khích các nhà phân phối xem xét mở rộng thêm dịch vụ này. Xin bạn liên hệ với cửa hàng gần nhất mà bạn đã tin cậy để được phục vụ. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục kiện toàn công tác này. Cám ơn bạn về sự ủng hộ và ý kiến góp ý để phát triển. Thân ái

Giang Lao - Nam 56 tuổi

Xin bà Diệp cho biết một số trường hợp cụ thể trẻ bị thiếu dinh dưỡng do dùng cháo dinh dưỡng? Làm sao biết được nguyên nhân trẻ suy dinh dưỡng là do ăn cháo. Trong khi trẻ chỉ ăn cháo ở bên ngoài dõi lắm là 1 bữa trong 1 ngày (còn bao nhiêu là thức ăn khác nữa chứ không riêng gì cháo). Như cách bà trả lời và PV viết bài trên báo PL là quy chụp trẻ bị suy dinh dưỡng là do cháo dinh dưỡng thì tôi thấy không thiết phục?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trong thực tế hoạt động khám và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em tại các cơ sở y tế có ghi nhận một số trường hợp các bậc phụ huynh vì nhiều lý do, trong đó có lý do thiếu thời gian nên đã nuôi trẻ hoàn toàn bằng các loại cháo mua sẵn ở bên ngoài không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng trong thời gian dài. Đây là lý do chính gây ra tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ. Nếu các bậc cha mẹ quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc ăn uống cho trẻ hàng ngày, linh hoạt thay đổi và sử dụng đa dạng các loại thực phẩm, cách chế biến món ăn sẽ giúp trẻ phát triển tốt. Trong trường hợp quá bận rộn, cần phải mua cháo bên ngoài cũng nên chọn các cửa hàng có thương hiệu, có uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh và dinh dưỡng.

HANG - Nữ 27 tuổi

Nếu phát hiện cửa hàng kinh doanh cháo dinh dưỡng không đảm bảo VSATTP, không có giấy chứng nhận thì chúng tôi báo cho ai? Số điện thoại nào?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Bạn vui lòng báo cho ông Huỳnh Lê Thái Hòa - Xin vui lòng nhắn tin vào số điện thoại 0903919450.

VAN DONG - Nam 42 tuổi

Xin cho hỏi cháo Cây Thị có bán tại Bình Dương hay không? Tôi muốn mua cho con ăn nhưng lại không thấy cửa hàng của công ty tại Bình Dương.

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Công ty Anh Kim chúng tôi đang trong quá trình kiện toàn và phát triển hệ thống, Bình Dương sắp có thêm nhiều cửa hàng. Rất cám ơn sự tin cậy và ủng hộ cùa bạn. Nếu bạn hay người thân muốn tham gia phát triển thêm hoạt động kinh doanh ở khu vực của bạn, bạn vui lòng liên hệ qua phattrienkinhdoanh@anhkimfoods.vn hay trực tiếp tại số 18 Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, bạn nhé!

PHAN TRỌNG HUY - Nam 42 tuổi

Hiện nay khách hàng tin dùng sản phẩm của nhãn hàng Cháo cây thị. Nhưng theo tôi biết nhãn hàng cháo cây thị trên toàn Quốc là các cửa hàng nhượng quyền của thương hiệu. Vậy ai đảm bảo chất lượng cháo dinh dưỡng của nhãn hàng cháo cây thị? và cơ quan chức năng nào kiểm tra? có đủ lực lượng để kiểm tra hết các cửa hàng không một cách thường xuyên không?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Chào bạn. Câu hỏi của bạn rất hay. Công ty Anh Kim là đơn vị chủ sở hữu mới của thương hiệu này. Chúng tôi đã và đang kiện toàn hệ thống quản trị từ đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông, phân phối. Chúng tôi tin rằng làm việc theo nguyên tắc "5C: Chính Trực, Chuyên Nghiệp, Chất Lượng, Chân Thành và Chu Đáo" sẽ giúp giúp chúng tôi đảm bảo được chất lượng của hệ thống để phục vụ tốt cho người tiêu dùng. Chúng tôi tin sự phối hợp và làm việc nghiêm túc của "2C" và "2N" (Cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương, Chủ thương hiệu và sản xuất, Nhà phân phối và nhân viên bán hàng cùng Người tiêu dùng) sẽ làm cho việc quản lý hệ thống này được tốt hơn.

CHI BAO - Nữ 33 tuổi

Nói các cửa hàng cháo nhỏ lẻ, không thương hiệu, không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm mà nhiều khi tôi thấy mua về ăn lại rất ngon, cơ quan chức năng có giải pháp gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Dù ngon nhưng mà nguy cơ cao, các cơ quan quản lý đang có nhiều cố gắng để cải thiện vấn đề.

anh Hoang Nam - Nam 31 tuổi

Toi da co 2 chau trai, toi duoc biet Chao dinh duong phu hop voi tre em, tuy nhien tren thi truong rat nhieu nhan hieu khac nhau nhu: Chao ABC, Ngon Me Ly, Chao dinh duong,...Toi rat ban khoan ve nhung nhan hang nay, Chao Cay Thi toi tin tuong nhieu thoi gian qua, nhung toi hoi them hien tai chat luong Chao Cay Thi khac biet nhu the nao so voi nhan hang khac, de toi an tam cho cac chau tiep tuc su dung

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Cám ơn bạn đã tin cậy thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi. Về truyền thống bạn sẽ thấy thương hiệu cháo Cây Thị vẫn còn, về hệ thống thì thương hiệu đã được thể hiện một cách hoàn chỉnh như dấu hiệu nhận biết chúng tôi đã trả lời ở trên. Về sản phẩm sẽ có hai phần, bạn sẽ cảm được màu sắc hấp dẫn, hương thơm đặc biệt và nhận được khẩu vị tương ngon. Cách tốt nhất để bạn đánh giá khách quan là bạn đến các cửa hàng của các thương hiệu, tìm hiểu và thấy tận mắt về các chứng nhận tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm cho từng điểm bán và sản phẩm. Bạn thấy rõ cảm quan bên ngoài, thậm chí có thể xin mẫu thử qua đó bạn sẽ so sánh được chất lượng sản phẩm từ cảm đến nhận từ xa đến gần từ màu sắc, hương thờm đến khẩu vị. Chúng tôi tự hào về việc luôn hướng đến người tiêu dùng với sản phẩm "Thơm Ngon, Bổ Dưỡng, An Toàn" với đầy đủ các xét nghiệm, kiểm tra, chứng nhận... Hơn thế nữa, như bạn nói bạn tin cậy thương hiệu này nên chắc bạn cũng đã trải nghiệm qua về hương vị của sản phẩm. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn về sự tin cậy và chọn dùng.

Nam Hùng - Nam 30 tuổi

Chao chi TGD, khach hang cua Cong ty la tre em. chinh vi vay chat luong phai luon dam bao cho suc khoe cua con em chung toi. Tuy nhien, toi muon hoi ngoai nhan hieu Chao Cay Thi, Cong ty cua Ba hay Ca nhan con co nhung chuong trinh nao khac danh cho tre em hay khong? Vi do la nhung hanh dong thiet thuc nhat va de tre em hieu nhieu hon va yeu men hon Chao Cay Thi cua Chi. Tran thanh cam on

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Thưa bạn, dù mới tiếp quản hơn 1 năm và còn rất nhiều viêc cần làm trong quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống, Công ty Anh Kim chúng tôi luôn quan tâm đến cộng đồng. Thời gian qua chúng tôi đã thực hiện các chương trình hoạt động cộng đồng như tặng tập vở cho học sinh nghèo hiếu học, học giỏi ở Long An, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương...; các hoạt động tặng sữa và bong bóng bay cho trẻ em nhân ngày quốc tế Thiếu nhi; hoạt động hỗ trợ chị em phụ nữ và hội phụ nữ nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam... Chúng tôi cũng bảo trợ cho nhiều hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để đóng góp gián tiếp vào sự nghiệp phát triển thể lực và trí lực cho trẻ em Việt Nam.

Hà Bảo Ngân - Nữ 29 tuổi

Xin hỏi Bác sỹ Diệp, hiện con tôi được 17 tháng, nếu tôi nấu cháo vào ngày Chủ Nhật, để tủ đông rồi rã đông cho bé ăn vào các ngày trong tuần thì có bảo đảm được dinh dưỡng và vệ sinh không? Việc hâm lại có làm mất chất dinh dưỡng không? Cám ơn Bác sĩ

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Hâm lại thực phẩm nhiều lần sẽ làm giảm bớt các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các loại Vitamin. Việc lưu trữ thức ăn đã nấu sẵn trong tủ đông, nếu không đảm bảo nhiệt độ cấp đông, không phân biệt ngăn thức ăn sống và chín, hoặc lưu trữ quá lâu có thể dẫn tới giảm chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm. Vì cháu mới 17 tháng tuổi, đang là lứa tuổi tăng trưởng nhanh, hệ thống miễn dịch và hệ tiêu hóa chưa trưởng thành hoàn toàn, chị nên chịu khó nấu cháo hàng ngày cho con mình là tốt nhất.

THU HÀ - Nữ 26 tuổi

Tôi được biết Cháo Cây Thị vừa qua có chủ đầu tư mới, công ty có cải thiện điều kiện sản xuất và có sản xuất thêm các loại cháo dinh dưỡng mới khác hay không?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Thưa bạn. Là chủ đầu tư mới chúng tôi quán triệt ba nguyên tắc sau: 1- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bằng các sản phẩm được chế biến qua quy trình đặc biệt và máy thiết bị chuyên dụng với tinh thần làm việc chuyên nghiệp say mê để sản phẩm "Thơm Ngon, Bổ Dưỡng, An Toàn", không ngừng được hoàn thiện và phát triển. 2- Đầu tư không chỉ phẩn cứng máy thiết bị và cơ sở hạ tầng bao gồm cả nguồn nước, hệ thống xử lý nước thải... như đã và đang tiếp tục đầu tư. Điều quan trọng chúng tôi ưu tiên đầu tư vào con người từ nhân viên đến cán bộ, từ trong nội bộ công ty đến các đối tác để cùng hoàn thiện và phát triển trên nguyên tắc "Chính Trực, Chuyên Nghiệp, Chất Lượng, Chân Thành và Chu Đáo". Giữa năm 2011, toàn bộ cán bộ quản lý,̀ nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo và tái đào tạo theo chương trình chính quy về tiêu chuẩn, trách nhiệm, phương pháp làm... để đảm bảo là nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiêu chuẩn và hơn thế nữa liên tục nâng cao, hoàn thiện để phát triển. 3- Quan tâm đến người tiêu dùng và các tổ chức qua việc mở rộng sản phẩm và tham gia các chương trình xã hội. Đến nay chúng tôi đã có gần 20 loại sản phẩm cho cả trẻ em và người lớn cùng các hoạt động với các tổ chức xã hội như chúng tôi đã ký cam kết với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, các chương trình với hội phụ nữ các cấp và nhiều địa phương, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam... Các sản phẩm hiện nay của chúng tôi là cháo thị heo, cháo cá lóc, cháo tôm, cháo lươn, cháo tim, cháo gà ác, cháo bồ câu, cháo ếch, cháo cá thu, cháo cá hồi, cháo gạo huyết rồng sường non thịt bằm, cháo đà điểu, cháo ngũ cốc, súp... cùng nhiều sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung phát triển thực phẩm chất lượng cao, nóng, tiện dụng và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các sản phẩm chăm sóc "Mẹ & Bé" để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong đó ưu tiên "Mẹ & Bé".

NGOC QUYEN - Nữ 24 tuổi

Xin hỏi các chuyên gia một việc: vợ chồng tôi là công nhân không có điều kiện chăm sóc con, tôi có thể mua cháo dinh dưỡng nước hoặc cháo dinh dưỡng gói về pha nước sôi cho con tôi ăn cữ sáng và cữ chiều có được không? Liệu có cần bổ sung thêm chất gì khác không?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Đây không phải là cách nuôi dưỡng cháu tốt. Trong trường hợp quá bận rộn, không đủ thời gian nấu cháo cho cháu mà phải sử dụng cháo ăn liền, chị vẫn phải bổ sung trong một chén cháo 1 đến 2 muỗng cà phê dầu ăn, 2 muỗng canh đầy thịt hoặc cá, 2 muỗng canh rau củ. Nhưng chị không nên thường xuyên sử dụng phương án này.

LE THANH BINH - Nam 39 tuổi

Xin hỏi ông Hòa: thực phẩm gắn liền với chữ "dinh dưỡng" thì công bố tiêu chuẩn chất lượng phải do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp. Tuy nhiên có cửa hàng bảng hiệu ghi "cháo dinh dưỡng", nhưng công bố lại do Sở Y tế TP.HCM cấp. Như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì Chi cục ATVSTP xử lý thế nào?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Cháo dinh dưỡng không phải là thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung nên thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm là của Chi cục An toàn thực phẩm cấp tỉnh.

NGUYEN THI LANH - Nữ 27 tuổi

Cháo dinh dưỡng thích hợp với lứa tuổi nào nhất? Những đối tượng nào không nên dùng cháo dinh dưỡng, thưa bác sĩ?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Cháo có thể dùng cho trẻ em, người bệnh, người già vì cháo mềm, dễ tiêu hóa. Nhưng bất cứ loại cháo nào cũng phải đủ năng lượng và 4 nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

THANH HOA - Nữ 30 tuổi

Mẹ tôi bệnh tiểu đường thì có nên ăn cháo dinh dưỡng không, thưa bác sĩ?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trong các cách chế biến thực phẩm giàu bột đường, cháo được hấp thu nhanh hơn so với cơm nên làm tăng đường huyết sau ăn cao hơn. Nếu mẹ bạn bị tiểu đường nhưng vẫn ăn uống bình thường thì không nên chọn cháo làm món ăn chính hàng ngày. Cháo chỉ có thể gọi là dinh dưỡng khi đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, cân đối và đủ các chất dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe, giới tính, lứa tuổi, mức độ hoạt động thể lực của người sử dụng.

NGUYỄN THỊ HÀ - Nữ 33 tuổi

Công ty Anh Kim có thường xuyên kiểm tra và giám sát điều kiện VSATTP tại các cửa hàng bán Cháo Cây Thị không? Nếu phát hiện cửa hàng không tuân thủ các điều kiện VSATTP thì Công ty Anh Kim xử lý ra sao?

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Công ty Anh Kim chúng tôi đang kiện toàn hệ thống phân phối đây là việc làm ưu tiên, đội ngũ giám sát của chúng tôi thường xuyên kiểm tra các điểm bán và khi có biểu hiện sai phạm tùy mức độ sẽ có mức xử lý phù hợp từ hướng dẫn, nhắc nhở, đến lập biên bản phạt... Nếu sai phạm ảnh hưởng đến nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ ngừng hợp tác ngay lập tức. Qua đây chúng tôi cũng xin được mời quý khách hàng - người tiêu dùng tham gia trong quá trình kiểm tra giám sát các điểm bán, như trên đã chia sẻ, chúng tôi tin sự kết hợp và làm nghiêm của Cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát quản lý nhà nước, Chủ thương hiệu và cung cấp sản phẩm, Nhà phân phối cùng Nhân viên bán hàng và Người tiêu dùng sẽ giúp hệ thống làm nghiêm, làm đúng bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Khi phát hiện hay cung cấp thông tin, các bạn gửi hãy về chamsockhachhang@anhkimfoods.vn hay 08.35926804 hoặc tại địa chỉ Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Anh Kim, số 18 Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Bạn đọc - Nữ

Gần nhà tôi có nhiều cửa hàng cháo dinh dưỡng cho trẻ em như Cây Thị, Doremi, Bebi,… tôi không biết các cửa hàng này có đảm bảo về an toàn, vệ sinh thực phẩm hay không? Xin ông Hòa cho tôi biết nên chọn loại nào.

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Khi chọn mua một sản phẩm thì người tiêu dùng phải xem xét các yếu tố sau: - Địa điểm kinh doanh phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện. - Điều kiện kinh doanh thực tế phải đảm bảo vệ sinh, liên quan đến dụng cụ chế biến, môi trường chế biến (không được phép gần nguồn ô nhiễm, không có động vật, côn trùng gần nguồn chế biến), người chế biến phải có trang phục riêng và phải đeo khẩu trang. - Nên chọn thương hiệu lớn, có uy tín lâu năm. Một bạn đọc - Nữ

Sắp tới, cơ quan chức năng có lên kế hoạch kiểm định chất lượng cháo dinh dưỡng có đúng với thành phần ghi trên bao bì không, thưa ông Hòa?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM:

Thông thường, một sản phẩm, thực phẩm khi được lấy mẫu kiểm tra chủ yếu là các chỉ tiêu an toàn như: vi sinh, hóa lý, phụ gia... Các chỉ tiêu này phải phù hợp với mức công bố tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sở và các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra ở tại TP.HCM được triển khai ở 3 cấp: thành phố, quận/huyện, phường/xã theo phân cấp. Công tác này được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên vì chủng loại sản phẩm, thực phẩm quá nhiều nên trong các báo cáo chưa tách được cháo dinh dưỡng ra riêng biệt. Trong hướng tới, Chi cục sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề về cháo dinh dưỡng nhằm phát hiện các tồn tại bất cập trong quá trình chế biến kinh doanh để đề ra giải pháp quản lý phù hợp.

PHAM THI THU GIANG - Nữ 34 tuổi

Gần nhà tôi có điểm bán cháo dinh dưỡng tự nấu. Tôi thấy thức ăn như cá, thịt, cua, tôm cứ hâm nóng liên tục trên lửa. Hâm nóng hoài như thế có giảm chất lượng cháo dinh dưỡng không?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Việc hâm nóng liên tục trên lửa sẽ làm giảm lượng Vitamin và khoáng chất có trong thực phẩm vì vậy cũng làm giảm phần nào chất lượng món ăn.

DIEN NGUYEN - Nam 35 tuổi

Thưa bác sĩ Diệp, tôi bị đau bao tử, vậy tôi có nên dùng cháo dinh dưỡng để bao tử khỏi co bóp tiêu hóa thức ăn không?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Nếu bạn đang bị bệnh về dạ dày, trong trường hợp cần thiết có thể ăn cháo để hỗ trợ quá trình điều trị. Bạn cần đến gặp các bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn cách lựa chọn và chế biến thực phẩm thích hợp nhất với bệnh tình cụ thể của mình. Bạn cũng nên hạn chế các loại thực phẩm có nhiều chất xơ, tanin (trái ổi…), chất béo bão hòa (mỡ các loại động vật, bơ…), gia vị cay nóng (tiêu, ớt…) và thực phẩm muối chua (dưa muối, hành muối, củ kiệu…).

THANH VÂN - Nữ 27 tuổi

Xin cho biết hệ thống cửa hàng cháo Cây Thị hiện có bao nhiêu cửa hàng? Cháo Cây Thị có những loại sản phẩm gì và cách nhận biết chính xác đó là cháo Cây Thị.

Bà NGUYỄN THỊ THU, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim :

Thưa bạn chúng tôi đang trong quá trình kiện toàn và phát triển, con số có thể chia sẻ là trước đây chúng tôi có hơn 100 cửa hàng từ Khánh Hòa trở vào. Nay trong qua trình kiện toàn và phát triển song song việc hợp tác với các đối tác mới, củng cố các đối tác truyền thống, chúng tôi cũng xử lý và ngừng hợp tác với những điểm bán không đạt yêu cầu hoặc không đảm bảo các tiên chuẩn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, theo quy định chung của nhà nước và theo quy định của công ty. Mục tiêu của công ty là tăng gấp đôi số cửa hàng điểm bán đã có để nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ người tiêu dùng. Chúng tôi đang chào đón các đối tác thực sự quan tâm muốn cùng hợp tác phát triển trên nguyên tắc "Chính Trực, Chuyên Nghiệp, Chất Lượng, Chân Thành và Chu Đáo". Cách nhận biết cửa hàng cháo Cây Thị và sản phẩm xin bạn vui lòng xem phần trên của giao lưu trực tuyến, chúng tôi đã trả lời một số câu hỏi và vấn đề đã nêu tương tự. Mong các thông tin đó đáp ứng được yêu cầu của bạn. Xin cảm ơn bạn.

THUY DUNG - Nữ 28 tuổi

Tôi nghe nói trong cháo dinh dưỡng có nhà sản xuất sử dụng các phụ gia như hương thịt, hương cá, hương tôm... Trẻ em ăn cháo dinh dưỡng chứa những phụ gia nói trên thì ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Để đảm bảo cho sự tăng trưởng thể chất và trí não của trẻ em, các chất phụ gia không được phép sử dụng trong các loại thực phẩm cho trẻ dưới 12 tháng. Cần hạn chế tối đa các loại phụ gia dù là được phép sử dụng cho người trong chế biến thực phẩm cho trẻ em. Tốt nhất bạn nên tự chế biến thức ăn cho trẻ bằng thực phẩm tươi.

DUYÊN - Nữ 22 tuổi

Tôi thường mua cháo dinh dưỡng có thương hiệu cho con mới lên 3 tuổi ăn. Xin hỏi bác sĩ: con tôi 3 tuổi ăn cháo dinh dưỡng có đảm bảo phát triển thể chất và trí óc không? Nên cho con ăn cháo dinh dưỡng đến khi nào?

Bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Con chị đã 3 tuổi, chị nên bắt đầu cho cháu ăn cơm. Nếu việc ăn cháo kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển răng, xương hàm mặt và sự tăng trưởng của trẻ.

PHAN THI NGOC HAI - Nữ 44 tuổi

Hiện nay có nhiều nhãn hiệu cháo dinh dưỡng trên thị trường, vậy xin ông Hòa có thể cho tôi biết loại nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hơn? Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm có trang web hay công bố các địạ chỉ, thương hiệu làm ăn nghiêm túc để chúng tôi yên tâm chọn lựa không?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM: