Giao lưu trực tuyến: Thực phẩm an toàn ngày tết

- Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM.

- Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM.

- Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan.

- Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk.

- Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân.

Nhà báo Thẩm Tuyên phát biểu trước buổi giao lưu.



Hoàng - Nữ 29 tuổi

Gần đây Chi cục thú y TP.HCM có phát hiện thịt heo chứa hốc môn tăng trưởng bày bán trên thị trường không, sử dụng thì nguy hại thế nào, cách phân biệt thịt heo chứa hốc môn tăng trưởng và thịt heo thường. Xin cảm ơn

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Từ năm 2006 đến nay Chi cục Thú y TP.HCM thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra các chất cấm như Salbutamol, Clenbutarol, Dietylstylbestrol tại các trại chăn nuôi và tại cơ sở giết mổ. Các trường hợp phát hiện dương tính trên nước tiểu heo đều được giữ heo lại đến khi xét nghiệm lại âm tính mới được xuất bán, nếu phát hiện trên heo ở cơ sở giết mổ thì có thông báo đến các Chi cục Thú y tỉnh để kiểm tra từ gốc. Việc sử dụng các nhóm chất kích thích tố tăng trọng nhằm làm heo nhanh lớn, quày thịt tăng tỉ lệ nạc, đỏ đẹp. Người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm ở các quày sạp chính thức, có kiểm tra của cơ quan thú y; không nên chọn thịt có lớp mở dưới da quá mỏng (thịt sát da).

Thanh Dung - Nữ 33 tuổi

Xin hỏi bà Huân, quy trình kiểm soát VSATTP trong sản xuất trứng của Công ty Ba Huân được thực hiện ra sao?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trứng, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm có thương hiệu, có quy trình xử lý diệt khuẩn. Hiện Công ty Ba Huân đưa ra thị trường toàn bộ trứng đều được diệt khuẩn bằng thiết bị hàng đầu thế giới của châu Âu và có cán bộ thú y kiểm soát chặt chẽ từ trang trại về nhà máy diệt khuẩn xong mới đưa ra thị trường. Công ty Ba Huân in logo và tên công ty vô từng quả trứng theo thiết bị của châu Âu đóng xuôi theo chiều dọc quả trứng nên rất khó làm nhái. Nhà máy của Công ty Ba Huân đã được cấp ISO chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cấp quốc gia.

Thái vân - Nam 34 tuổi

Xin hỏi bà Châu so với năm 2010, chất lượng thịt và sản phẩm từ thịt của năm 2011 có đảm bảo vệ sinh thú y hơn không? Để thịt và các sản phẩm từ thịt của năm 2012 đảm bảo chất lượng hơn, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ có biện pháp gì?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Thịt đã được kiểm soát của cơ quan thú y và bán ở siêu thị, quày sạp đạt vệ sinh thì có thể yên tâm. Hiện nay Chi cục Thú y đang triển khai ký kết hợp tác với các tỉnh để phối hợp và hỗ trợ việc kiểm tra từ gốc, ngoài ra cũng tăng cường khâu tuyên truyền để giúp người tiêu dùng chọn sản phẩm an toàn, tăng cường kiểm tra từ khâu chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh.

Châu Thanh Quyền - Nam 21 tuổi

Em rat thich an lap xuong nhung vua roi em co doc duoc thong tin lap xuong nhiem chi tren bao phapluattp nen em cung e ngai ve loai thuc pham nay. Nho chuong trinh tu van giup em cung nhu nguoi tieu dung nen lua chon lap xuong nhu the nao la an toan dac biet trong ngay Tet. Chan thanh cam on!

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Bạn đọc hãy an tâm, Công ty Vissan với quy trình sản xuất chế biến khép kín được kiểm tra chặt chẽ bởi cơ quan thú y thành phố và đội ngũ kiểm soát của phòng KCS. Các sản phẩm của chúng tôi không sử dụng các chất phụ gia cấm, nguyên liệu được kiểm soát ngay từ đầu vào và chất lượng sản phẩm được kiểm tra suốt quy trình đến xuất xưởng. Sản phẩm luôn được đảm bảo, như vậy người tiêu dùng hãy tìm mua các sản phẩm lạp xưởng ở những nơi có xuất xứ rõ ràng, có thương hiệu và có đăng ký tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi xin giới thiệu chung cách thức chọn sản phẩm chế biến có bao gói sẵn (giò các loại, xúc xích, lạp xưởng...): Chọn sản phẩm có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các nội dung: Tên công ty và địa chỉ nơi sản xuất; tên hàng hóa; thành phần chính; hướng dẫn bảo quản và cách sử dụng; khối lượng tịnh; ngày sản xuất và hạn sử dụng. Sản phẩm có cấu trúc liên kết chặt và đàn hồi, không bị mủn; màu sắc mùi đặc trưng cho từng loại, không có mùi ôi chua hay gắt dầu. Sản phẩm không bị rỉ dịch nhiều và bao bì không bị xì chân không.



Ông Văn Đức Mười (Phải) - Tổng Giám đốc Vissan tại buổi giao lưu.



Hải Thanh - Nữ

Được biết Công ty Ba Huân sửa dụng nguồn để sản xuất sản phẩm từ vịt, gà được nuôi như thế nào, có tiêm ngừa dịch bệnh không? Nếu có một con trong đàn mắc bệnh thì xử lý ra sao?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Công ty Ba Huân sản xuất chăn nuôi theo quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn. Công ty tự chăn nuôi đồng thời có liên kết với bà con nông dân nhưng qua sự kiểm soát của ngành thú ý địa phương. Công ty Ba Huân hướng dẫn bà con chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học và được ngành thú y giám sát rất chặt chẽ từ đầu vào thức ăn đến con giống phải quản lý theo ISO. Gà vịt nuôi có tiêm ngừa đúng quy trình từ 1 ngày tuổi đến 17 tuần tuổi và theo ngành thú y hướng dẫn. Nếu có một con trong đàn mắc bệnh thì công ty sẽ báo với ngành thú y xét nghiệm. Nếu đúng bệnh H5N1 sẽ thiêu hủy hết và cách ly chuồng trại.

độc giả - Nữ

Xin ông Khánh cho biết nguồn bò sữa của Vinamilk có cung cấp đủ sữa để chế biến các sản phẩm từ sữa không? Trong trường hợp nguồn sữa không đủ thì Vinamilk sử dụng nguồn sữa nào để chế biến các sản phẩm từ sữa? Vinamilk giám sát VSATTP nguồn sữa này như thế nào?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Hiện nay, Vinamilk là công ty thu mua sữa tươi lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng đề được sản xuất từ nguồn sữa tươi nguyên chất. Lượng sữa tươi chúng tôi mua vào hàng ngày rất lớn, vì vậy ngoài việc sản xuất các sản phẩm nói trên thì chúng tôi còn sử dụng để sản xuất khác như là sữa chua các loại… Trên nhãn sản phẩm, theo quy định ghi nhãn của nhà nước thì các nhà xản xuất phải ghi rõ nguyên liệu sử dụng để chế biến sản phẩm, cho nên quý độc giả có thể xem trên nhãn để biết rõ các thông tin về sản phẩm. Cũng xin lưu ý là người tiêu dùng cũng nên xem kỹ các thông tin về hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm để có được các thông tin hữu ích. Chúng tôi áp dụng hệ thống HACCP để đảm bảo chất lượng sản phẫm, nghĩa là việc đảm bảo chất lượng được thực hiện ngay từ khâu chăn nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi, kiểm soát thú y, dịch bệnh, sức khỏe đàn bò, thức ăn chăn nuôi, sau đó kiểm tra quá trình vắt sữa, kiểm tra chất lượng sữa rồi làm lạnh sữa ngay sau khi vắt sẽ giúp chất lượng sữa đảm bảo cho quá trình chế biến tại các nhà máy. Bằng những thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và cùng với các hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, ISO 17025… các nhà máy sản xuất của Vinamilk đã cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Toàn cảnh .





Thanh An - Nữ

Tôi thích ăn trứng gà, trứng vịt luộc hồng đào. Xin hỏi bà Huân, ăn trứng luộc hồng đào có nguy cơ bị lây nhiễm dịch cúm gia cầm không? Muốn ăn trứng luộc hồng đào thì nên chọn mua trứng như thế nào?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành trứng gia cầm, tôi cũng như bạn rất thích ăn trứng lồng đào với nước mắm ngon. Trứng lồng đào luộc không có hại gì cho sức khỏe. Bạn chọn trứng vịt hoặc trứng lồng đào nếu muốn ngon và không có hại cho sức khỏe thì bạn không nên chọn trứng quá to vì khi luộc nó sẽ không chặt được, quả trứng và sẽ bở đi. Trứng vừa khi luộc sẽ chặt trứng, độ dinh dưỡng rất cao và béo. Bạn đừng nên chọn trứng quá to nhé.

Lê Thị Bạch Mai - Nữ

Tôi có câu hỏi dành cho ông Mười, quy trình kiểm soát VSATTP trong chế biến thực phẩm của Vissan được thực hiện ra sao?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Chúng tôi xin giới thiệu quy trình quản lý VSATTP tại Công ty Vissan: các sản phẩm sản xuất và chế biến của Vissan được quản lý từ nguồn nguyên liệu phụ liệu đến thành phần xuất bản trên thị trường, đây là một quá trình sản xuất chi tiết qua nhiều công đoạn, kiểm soát từ nguyên liệu thịt đưa vào chế biến, kiểm soát các phụ gia thực phẩm không được dùng các chất cấm. Về kiểm soát quá trình chế biến, còn bao gồm kiểm soát cơ sở vật chất trang thiết bị, yếu tố con người lao động phải đảm bảo sức khỏe có trình độ quản lý chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên KCS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng thực phẩm từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Tóm lại, với quy trình chặt chẽ của công ty và sự giám sát của cơ quan thú y thành phố, các sản phẩm của Vissan theo một quy trình ổn định. Vissan cũng đạt được các tiêu chuẩn và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2008: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. HACCP CODE:2003: Lĩnh vực chế biến thực phẩm. ISO/ IEC 17025:2005: Lĩnh vực thử nghiệm. Với hệ thống quản lý chất lượng như trên, Công ty Vissan đảm bảo được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất đến lưu thông phân phối.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa - chi Cục trưởng chi Cục Thý Y TP.HCM.





Quang Anh - Nữ

Xin hỏi bà Huân, 1 ngày Công ty Ba Huân đưa ra thị trường khoảng bao nhiêu trứng các loại? Trứng đưa ra thị trường nhiều như thế thì được kiểm soát thú y như thế nào?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Mỗi ngày Công ty Ba Huân đưa ra thị trường trên dưới 1 triệu trứng các loại, riêng những ngày giáp tết thì nhân lên gấp đôi hoặc gấp ba. Công ty Ba Huân đầu tư trên 100 tỉ đồng cho hai dây chuyền diệt khuẩn trứng và nhà xưởng. Mỗi một giờ diệt khuẩn được 180.000 trứng, nên đưa ra thị trường toàn bộ là hàng đã xử lý xong, có nhân viên thú y giám sát từng lô hàng và cấp giấy đi từng điểm.

Ngô Thị Diệm - Nữ 28 tuổi

Tôi thấy trên thị trường đang có 2 loại cửa hàng Cây Thị, nên chọn cái nào?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Quý độc giả có thể liên hệ trực tiếp Công ty Anh Kim để xác định cửa hàng đó có thuộc hệ thống của công ty hay không.

Huynh Lan - Nữ 36 tuổi

Với kinh nghiệm lâu năm, ông Mười có biết vì sao thực phẩm không rõ nguồn gốc mà báo chí mới phản ánh nói bị nhiễm chì không? Vissan có sản xuất các loại thực phẩm này không? Có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất bảo quản không?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Với quy trình kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất chế biến và với ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng đầu, Vissan cam kết với người tiêu dùng về chất lượng và ATVSTP. Tuyệt đối Vissan không sử dụng các phụ gia cấm vào trong sản xuất. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhà nước cần tăng cường việc kiểm tra và kiểm soát các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Các doanh nghiệp sản xuất phải có ý thức bảo vệ cộng đồng, nâng cao trình độ sản xuất của mình. Còn người tiêu dùng và cộng đồng phải có thái độ đúng trong chọn lựa thực phẩm.

Trần văn Tính - Nam

Xin hỏi ông Mười, nguồn thịt heo, thịt bò do Vissan nuôi có cung cấp đủ cho các hệ thống siêu thị và có cung cấp đủ cho chế biến lạp xưởng, xúc xích, chả lụa, chả bò... của công ty không? Nếu heo, bò do Vissan nuôi cung cấp không đủ thì Vissan sử dụng nguồn thịt từ đâu để sản xuất thực phẩm? Nguồn thịt này có được kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y không?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Với sức tiêu thụ lớn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày lên đến 10.000 con heo, 600 con bò, Vissan chỉ tự lực chăn nuôi được 20%, số còn lại Vissan hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chăn nuôi có uy tín, có kỹ thuật chăn nuôi, nguồn giống và thức ăn gia súc đảm bảo; kiểm soát được quy trình chăn nuôi, dịch bệnh và dịch tễ. Chẳng hạn như là: Công ty Samiguel, Công ty Kim Long, Công ty Đại Việt, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Dofilco...

Bà Trương Thị Kim Châu - Phó trưởng chi Cục Thú Y TPHCM.





Bạn đọc - Nam

Xin hỏi ông Mười, ông Khánh: doanh nghiệp có tự kiểm tra sản phẩm không, bao lâu tự kiểm tra một lần?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Công ty Vissan đã đầu tư hệ thống Labo, đã đạt được chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 trong lãnh vực thử nghiệm nên công ty tự chủ động kiểm soát được chất lượng theo từng lô sản phẩm.

Võ Thị Loan - Nữ 37 tuổi

Xin hỏi bà Huân, để bữa cơm thân mật trong gia đình, buổi tiệc tươm tất thết đãi bạn bè trong những ngày tết được ngon hơn, bổ dưỡng hơn thì cần những điều kiện gi?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Tết cổ truyền Việt Nam không thể nào thiếu món thịt kho hột vịt. Vì điều đó nên Công ty Ba Huân mở ra nhiều hệ thống bán lẻ bình ổn giá cho người tiêu dùng, mong bạn chọn sản phẩm Công ty Ba Huân để xử dụng vừa túi tiền lại dinh dưỡng cao. Chào bạn!

Nguyễn Văn Ngọc - Nam 43 tuổi

Xin hỏi ông Hòa quản lý an toàn thực phẩm trên thành phố HCM có những khó khăn gì? Giải quyết những khó khăn đó như thế nào? Xin cảm ơn ông

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Về khó khăn: - Bộ máy quản lý chưa hoàn thiện, nhân sự chưa đủ để có thể tiến hành hậu kiểm toàn diện đối với các cơ sở.

- Hệ thống văn bản pháp lý chuyên ngành chưa hoàn thiện.

- Thức ăn đường phố và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ quá nhiều. Các cơ sở này ít vốn, điều kiện vệ sinh cơ sở chưa tốt, xử lý khó nên thực trạng an toàn thực phẩm ở nhóm này còn nhiều bất cập.

- Thành phố là nơi tiêu thụ nông sản thực phẩm rất lớn nhưng nguồn cung cấp hơn 80% là từ các tỉnh và nhập khẩu nên ta chưa thể quản lý từ khâu nuôi trồng đến bàn ăn.

- Người thu nhập thấp (chủ yếu là lao động nhập cư) còn nhiều. Họ chưa đủ điều kiện để tiếp cận những sản phẩm an toàn. Điều này buộc họ phải chọn những sản phẩm rẻ tiền, không an toàn và nguy cơ nhiễm bẩn cao.

- Vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng thờ ơ với sức khỏe bản thân, thói quen tiêu dùng không phù hợp với việc lựa chọn sản phẩm an toàn cũng góp phần làm các sản phẩm không an toàn phát triển.

- Các chợ tự phát chưa thể giải tỏa được vì nhiều lý do khách quan. Mà các chợ này thì không đủ điều kiện kinh doanh, sản phẩm thường kém chất lượng. Giải pháp: - Để có thể giải quyết các khó khăn trên, thành phố đã được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đề án quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn giai đoạn 2011-2015. Qua đề án, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh có nguồn thực phẩm cung cấp cho thành phố để quản lý từ khâu nuôi trồng, sơ chế, kinh doanh, chế biến, sản xuất đến sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các sở, ngành của thành phố đang triển khai đề án đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Qua hai đề án này, rất nhiều giải pháp đã được đề ra trong quản lý an toàn thực phẩm và được các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, và phối hợp với các ngành khác để có thể quản lý từ trang trại đến bàn ăn. - Về quản lý nhà nước: tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự để có thể đáp ứng được nhiệm vụ được phân công.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các đối tượng nhằm nâng cao ý thức trách nhịêm của người sản xuất kinh doanh, nâng cao kiến thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm.

HUNG - Nam

Báo chí liên tục đưa tin thịt heo bẩn, heo thúi... từ các tỉnh vào TP.HCM. Theo ông Mười, thịt heo thúi, heo biến chất có sản xuất được lạp xưởng, chà bông, xúc xích, chả lụa không? Nếu các cơ sở nhỏ lẻ cố tình dùng thịt heo biến chất, hôi thúi để chế biến các thực phẩm nói trên thì phải sử dụng phụ gia như thế nào? Có khi nào họ dùng phụ gia công nghiệp không? Sử dụng thực phẩm có phụ gia công nghiệp ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người không?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Thực trạng thịt heo bẩn, heo thối vào TP.HCM là điều mà cộng đồng, xã hội đang quan tâm và lo lắn. Vấn đề là chúng ta phải gia tăng kiểm soát, quản lý nhà nước về ngành hàng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề là phải tìm giải pháp cho việc này, đó là sự tổng hợp sức mạnh, liên kết giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng và các cơ quan chức năng. Chắc chắn với nguồn nguyên liệu bất ổn đó không được kiểm soát sẽ cho ra sản phẩm, thực phẩm kém chất lượng, thiếu ATVSTP, ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển giống nòi.

Ngô Thị Diệm - Nữ 28 tuổi

Sản phẩm Cây Thị đăng ký là cho lứa tuổi nào?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Sản phẩm cháo dùng cho nhiều đối tượng như người biếng ăn, người thích sản phẩm lỏng, người vì có chế độ ăn kiêng, người già mất sức nhai…. Nhưng chủ yếu là đối tượng trẻ em.

Thanh - Nữ

Sữa và các sản phẩm từ sữa nếu chế biến không đạt điều kiện VSATTP thì gây ảnh hưởng sức khỏe cho người sử dụng như thế nào? Tôi thấy sữa tươi được đựng trong các chai thủy tinh, chai nhựa, bán ven đường. Uống những loại sữa này có đảm bảo không, thưa ông Khánh?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Sữa và các sản phẩm từ sữa là những sản phẩm giàu chất dinh dưỡng, do vậy sẽ rất dễ hư hỏng và gây nguy hiểm cho người tiêu dùng nếu không được sản xuất và bảo quản đúng cách. Người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín, có nhãn mác đầy đủ, còn trong hạn sử dụng, được bảo quản đúng cách. Vinamilk là công ty sữa hàng đầu của Việt Nam, với hơn 35 năm kinh nghiệm cùng với những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất (chúng tôi có những công nghệ và thiết bị mới nhất trong ngành chế biến sữa như các thiết bị ly tâm tách vi khuẩn...) nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn tự tin khi chọn các sản phẩm của Vinamilk.

Thanh Thúy - Nữ 25 tuổi

Xin hỏi ông Hòa, có xảy ra hiện tượng tiêu cực trong các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện không? Tôi có nghe thông tin một đoàn kiểm tra VSATTP tuyến quận đã cầm phong bì của một cơ sở sản xuất. Việc này có hay không? Xử lý ra sao? Nếu chúng tôi phát hiện có sự tiêu cực của các đoàn kiểm tra VSATTP thì báo cho ai?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Về chủ trương, trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức không được nhận phong bì của cơ sở. Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin khi đi kiểm tra, thẩm định cơ sở có nhận phong bì có khả năng ở hai nội dung:

- Đó là tấm lòng của cơ sở đối với các đoàn kiểm tra thẩm định.

- Đoàn kiểm tra cố tình làm khó để có phong bì.

Nhưng bất kỳ hình thức nào, nội dung nào cũng không được nhận trong khi thi hành công vụ. Các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không nên đưa phong bì. Nếu có bị làm khó, xin vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi theo số 0903919450 hoặc cung cấp chứng cứ để Chi cục Thú y để có thể xử lý theo quy định.

Trương Thị Xuân Hoa - Nữ 40 tuổi

Ngày tết phải có nồi thịt heo kho Tàu. Xin ông Mười hướng dẫn cách chọn mua miếng thịt heo ngon, đảm bảo vệ sinh thú y?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Để chọn được thịt heo tuơi sống ngon cần chú ý một số đặc điểm sau: Thịt có màu hồng nhạt đến đỏ hồng, bề mặt khô, mịn, khối thịt săn chắc không bị nhớt, độ đàn hồi cao (thử bằng cách ấn ngón tay vào thịt tạo thành vết lõm nhưng khi nhấc ngón tay ra không để lại vết lõm). Mặt vết cắt có màu bình thường, sáng, khô. Thịt tươi tốt có nước luộc trong, váng mỡ to, mùi thơm, vị ngọt thịt. Không chọn mua thịt có màu sẫm, thậm chí chuyển đen và có màu xanh, mỡ có màu vàng, trên da và thịt có những nốt hoặc đám xuất huyết; thịt có mùi lạ, mùi ôi, hay mùi kháng sinh, đặc biệt là thịt bị nhiễm kí sinh trùng (gạo heo...)

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Nữ 38 tuổi

Tết tôi đưa con về thăm ông bà ở Cà Mau. Con tôi còn nhỏ, mới 5 tuổi, thích uống sữa tươi tiệt trùng có đường và sữa chua. Ngặt nỗi nhà ông bà trong vùng sâu vùng xa, không có tủ lạnh. Mong ông Khánh hướng dẫn cách bảo quản 2 loại sữa nói trên nếu không có tủ lạnh? Nếu không có tủ lạnh, thời tiết ngày tết lại nóng bức thì 2 loại sữa nói trên để được bao lâu? Làm cách nào nhận biết được sữa tươi tiệt trùng và sữa chua bị hư, không thể sử dụng?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Đối với sữa tươi tiệt trùng thì chị không cần lo lắng vì sản phẩm sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk không có chất bảo quản nhưng do được sản xuất bởi công nghệ UHT tiên tiến nên vẫn bảo quản được ở nhiệt độ thường, không cần bảo quản lạnh. Với sản phẩm này thì chị cứ mang theo cho cháu bé sử dụng, chỉ lưu ý là khi nào sử dụng hãy mở hộp và sử dụng ngay hết sau khi mở hộp. Đối với sữa chua thì cần bảo quản lạnh và sản phẩm có chất lượng tốt nhất nếu được bảo quản ở nhiệt độ 4-6 độ C. Nếu thời gian ngắn thì chị có thể đặt hộp sữa chua vào bình đá để giữ lạnh nhằm bảo quản sản phẩm. Sản phẩm đã hư thì không sử dụng, điều đơn giản nhất để nhận biết sản phẩm đã hư hỏng là sản phẩm có mùi vị không bình thường như chua, hôi... hoặc hình dáng hộp bị biến dạng như bị phồng...

NVM - Nam

Xin ông Hòa cho biết tình trạng lạm dụng phụ gia thực phẩm kể cả phụ gia cấm trong chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gần đây xảy ra gần đây có phải do quản lý yếu kém của cơ quan chức năng địa phương không? Để hạn chế thì phải làm cách nào?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép hoặc quá liều lượng cho phép trong sản xuất vẫn còn tồn tại. Thông thường, việc sử dụng trên rơi vào các cơ sở nhỏ lẻ hoặc các thương hiệu chưa có uy tín trên thị trường nhằm mục đích giảm giá thành, tăng lợi nhuận, không chú ý đến sức khỏe người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc sử dụng phụ gia thông qua công tác lấy mẫu trong thanh kiểm tra và ngoài thị trường để cảnh báo cho người tiêu dùng và có giải pháp quản lý phù hợp. Ngoài ra, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, về mặt trái đã tiếp tay cho những người sản xuất vô trách nhịêm sử dụng các hóa chất phụ gia ngoài danh mục cho phép mà cơ quan chức năng chưa tiên liệu được hết để có thể chỉ định kiểm nghiệm. Cụ thể trong thời gian qua, các cơ quan quản lý chỉ nhận được các thông tin cảnh báo từ nước ngoài mà chưa tự mình phát hiện ra, ví dụ melamine trong sữa, DEHP trong các sản phẩm bánh kẹo, nước giải khát…

Bạn đọc - Nam

Ông Mười, ông Khánh: doanh nghiệp có tự kiểm tra sản phẩm không, bao lâu tự kiểm tra một lần.

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Chúng tôi áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9001, HACCP, nhất là để đảm báo quá trình kiểm nghiệm chính xác và tin cậy. Chúng tôi áp dụng hệ thống ISO 17025 tại tất cả các nhà máy sản xuất của Vinamilk. Chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu đầu cho đến khâu cuối cùng và chúng tôi có lưu mẫu để kiểm tra trong suốt thới hạn sử dụng của sản phẩm (shelf-life). Tất cả các lô hàng đều được kiểm tra chất lượng, nghĩa là chúng tôi kiểm tra từng lô hàng một, ngoài ra định kỳ chúng tôi cũng gởi mẫu đến các cơ quan chức năng để kiểm tra. Xin lưu ý là tất cả các phòng kiểm nghiệm của Vinamilk đều có giấy chứng nhận ISO 17025 (VILAS), nghĩa là năng lực các phòng kiểm nghiệm của chúng tôi được công nhân bởi Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, không chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng các phương pháp kiểm theo chuẩn quốc tế mà Vinamilk còn áp dụng phương pháp kiểm soát quá trình để đảm bảo sản phẩm được kiểm soát tốt. Vì kiểm nghiệm chỉ là đánh giá kết quả cuối cùng, còn với kiểm soát toàn bộ quá trình thì chúng tôi đảm bảo sản phẩm sẽ sản xuất đúng theo các quy trình trong điều kiện tốt nhất - điền kiện để chắc chắn là sản phẩm sẽ có chất lượng tốt nhất.

Minh Trang - Nữ

Tôi đi chợ, thấy lạp xưởng không nhãn mác hoặc của các cơ sở không tên tuổi bán với giá chỉ độ 70.000 đồng/kg, trong khi lạp xưởng Vissan khoảng 175.000 đồng/kg. Xin ông Mười cho biết vì sao có sự chênh lệch nhiều như thế? Lạp xưởng rẻ tiền có đảm bảo VSATTP không?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Với quy trình công nghệ chế biến đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng với việc tham gia chương trình bình ổn giá hiện nay, điều này chắc chắn giá đưa ra của Vissan mang giá trị thật của nó.

Ngọc Luyến - Nam

Trong trường hợp thịt heo, thịt bò của Vissan trong hệ thống siêu thị hoặc cửa hàng Vissan bán trong ngày không hết thì Vissan xử lý như thế nào? Có trữ lạnh để ngày mai bán cho khách không?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Vissan có kế hoạch bán trong ngày theo từng điểm bán với lượng tương đối đầy đủ, sát với kế hoạch và nhu cầu người tiêu dùng, đảm bảo chu kỳ bảo quản và kinh doanh không quá 24 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số lượng dôi ra rất ít. Lượng nguyên liệu này được tái kiểm tra và đưa vào chế biến.

Hai - Nữ 40 tuổi

Thỉnh thoảng tôi phát hiện trứng gà, trứng vịt của Công ty Ba Huân còn dính ít phân ngoài vỏ. Xin hỏi bà Huân, có khi vào vi rút cúm gia cầm có trong phân, từ đó lây qua người không? Trong trường hợp phát hiện phân còn dính ngoài vỏ, tôi phải xử lý ra sao để tránh bị nhiễm vi rút cúm?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Trong quy trình của Công ty Ba Huân thì vấn đề riêng về trứng vịt, chúng tôi diệt khuẩn bằng thiết bị và rửa bằng nước muối nên đôi khi vỏ bị dính phèn. Những hàng trôi nổi tiểu thương ngoài chợ rửa bằng chất tẩy rửa rất nguy hại cho sức khỏe. Vì thế, đôi khi trứng công ty chúng tôi không được trắng bằng trứng của các tiểu thương nhưng lại an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đôi lúc sản xuất có sơ xuất nhỏ, chúng tôi khuyên người tiêu dùng rửa trứng lại bằng nước muối vì đã diệt khuẩn rồi, không có hại cho sức khỏe.

Minh Huong - Nữ 45 tuổi

Gia đình tôi rất thích uống sữa tươi. Mong ông Khánh hướng dẫn cách chọn mua và sử dụng sữa tươi an toàn? Bằng cảm quan có thể phân biệt sữa tươi đảm bảo và không đảm bảo VSATTP không?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Tốt nhất bạn nên chọn mua các sản phẩm từ các nhà sản xuất lớn, có uy tín, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng cách. Bạn có thể chọn sản phẩm sữa tươi thanh trùng (cần được bảo quản lạnh) hoặc sữa tươi tiệt trùng (không cần bảo quản lạnh) của Vinamilk để sử dụng. Thật ra không dễ nhận biết và phân biệt sản phẩm đảm bảo và không đảm bảo ATVSTP bằng cảm quan. Có những trường hợp phân biệt được và có những trường hợp không phân biệt được, vì ATVSTP không đơn giản chỉ là mùi vị mà còn các yếu tố khác như là độc tố, vi sinh, các chất độc hại thêm vào như melamine...

Minh Thư - Nữ 28 tuổi

Con trai tôi đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi, rất thích uống sữa tươi tiệt trùng có đường. Mỗi lần khát là chúng lấy sữa uống. Tôi băn khoăn một điều, năm nay chúng nghỉ tết khá lâu, tha hồ chơi đùa, chạy nhảy, khát thì uống sữa. Xin hỏi ông Khánh, hai con tôi nếu uống sữa tươi tiệt trùng nhiều quá có ảnh hưởng gì không? Mỗi ngày nên uống bao nhiêu sữa tươi tiệt trùng là đủ?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Sữa và các sản phẩm từ sữa của Vinamilk là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho người sử dụng, cung cấp các chất đạm, béo, đường, các vitamin, muối khoáng cần thiết, nhất là canxi và các vitamin A, D, các dưỡng chất này giúp các cháu phát triển cả chiều cao lẫn trí tuệ. Bình quân, mỗi ngày các cháu có thể uống khoảng 500 - 750 ml sữa (tùy nhu cầu của từng cháu, có thể uống nhiều hơn hoặc ít hơn). Ngoài sữa tươi tiệt trùng ra, các cháu có thể thay đổi khẩu vị bằng các sản phẩm từ sữa khác của Vinamilk như là sữa chua (sữa chua có đường, Probi, trái cây...), kem, phô mai. Tuy nhiên chị cũng cần lưu ý cho cháu ăn đủ các chất khác để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cháu, nhất là trong giai đoạn đang phát triển này.

Ngô Thị Diệm - Nữ 28 tuổi

Thưa ông Hòa, hiện gần nhà tôi, cũng như thỉnh thoảng đi trên đường tôi có thấy nhiều cửa hàng cháo dinh dưỡng cho trẻ em với nhiều hình ảnh thương hiệu khác nhau như Doremi, Cây Thị, Bé Bi,..và một vài cửa hàng cháo không biển hiệu chỉ có xe bán cháo thôi, nhìn rất nhuếch nhác. Ông - đại diện cho cơ quan chức năng kiểm soát chức lượng thực phẩm, xin tư vấn cho tôi cũng như là Người Tiêu Dùng được biết nên chọn cửa hàng thương hiệu nào để đảm bảo an toàn vệ sinh.

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Cháo ăn liền hiện nay ở thành phố rất nhiều, khi chọn sản phẩm, khách hàng cần lưu ý: - Sản phẩm phải được công bố chất lượng và có giấy chứng nhận đủ điều kiện ở nơi kinh doanh (thông thường các giấy này được các cửa hàng photocopy và dán ở nơi kinh doanh). - Phải xem dụng cụ và điều kiện vệ sinh nơi kinh doanh có đảm bảo không. - Không nên sử dụng những sản phẩm được bày bán trên đường phố, không được che chắn kỹ, gần nguồn ô nhiễm. - Sản phẩm phải có bao bì kín hoặc được nấu nóng tại chỗ. Được biết thương hiệu cháo Cây Thị đã chuyển chủ sở hữu, các sản phẩm của cháo Cây Thị đã được công bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đang kiện toàn hệ thống kinh doanh vệ tinh. Muốn xác định địa điểm kinh doanh có thuộc hệ thống cửa hàng của công ty hay không, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến công ty để đề phòng tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Phạm Gia - Nam 33 tuổi

Xin hỏi bà Ba Huân, bà có đề xuất gì trong công tác quản lý vệ sinh an tòan thực phẩm tại TP. HCM để ngày một tốt hơn?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Công ty Ba Huân chuyên về trứng gia cầm các loại. Hiện tại các mặt hàng trứng gia cầm nhếnh nhác, trôi nổi trên các chợ thì tôi mong ngành thú y quan tâm hơn và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm về trứng gia cầm chặt chẽ hơn. Tôi cũng khuyên người tiêu dùng nên mua hàng thực phẩm có uy tín để tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm.

nguyen van hoan - Nam 40 tuổi

Tết nhứt phải có bánh mứt, hạt dưa, chả lụa, nước ngọt… để tiếp đãi khách khứa. Tuy nhiên tôi thấy báo chí thông tin trong năm 2011, qua xét nghiệm cho thấy 100% mứt các loại có chất tẩy trắng công nghiệp, gần 38% chả các loại có hàn the, trên 70% si rô các loại nhiễm DEHP, hạt dưa có Rhodamine B… Xin hỏi ông Hòa, thực trạng trên có tái diễn trong dịp tết 2012 này không? Chi cục ATVSTP TP.HCM có động thái gì để thực phẩm chứa hóa chất độc hại không xuất hiện tràn lan? Mong ông hướng dẫn cách phân biệt mứt bị tẩy trắng, chả có hàn the, hạt dưa có Rhodamine B, si rô có DEHP…

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Các thông tin như bạn đã đưa là các mẫu xét nghiệm lấy từ các chợ, các sản phẩm nghi ngờ có sử dụng các chất phụ gia trong các đợt thanh kiểm tra nên tỷ lệ nhiễm cao là tất yếu. Trong đợt Tết này, thành phố đã thành lập ba đoàn thanh tra liên ngành, các sở quản lý liên quan cũng thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành, ủy ban nhân dân 24 quận/huyện cũng thành lập 24 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra các cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ Tết, các cơ sở có các sản phẩm có sử dụng phụ gia... Khi phát hiện sản phẩm không an toàn, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi và thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người tiêu dùng hoàn trả sản phẩm và không mua sản phẩm đó trên thị trường. Màu sắc của các sản phẩm có chất phụ gia trên có màu không giống màu tự nhiên mà có màu bất bình thường (ví dụ củ kiệu, mứt các loại, sả bào...) Các sản phẩm có thể có Rhodamine B là những sản phẩm có màu đỏ. Điều này người tiêu dùng khó nhận biết được bằng cảm quan nên bạn chỉ nên mua sản phẩm của các đơn vị có thương hiệu lớn, có uy tín trên thị trường. Những sản phẩm có khả năng nhiễm DEHP là những sản phẩm như nước ngọt, rau câu, kẹo dẻo… Đây là sự cố ngoài mong muốn của nhà sản xuất đã được các cơ quan quản lý và nhà sản xuất khắc phục trong thời gian qua. Thông qua công tác lấy mẫu để kiểm tra chỉ tiêu này, thành phố hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào.

quang huynh - Nam 37 tuổi

Tôi xem báo thấy nói có trung tâm y tế dự phòng quận tập huấn kiến thức VSATTP cho những người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm một cách dễ dãi,thậm chí học viên không làm bài kiểm tra cũng đạt. Xin hỏi ông Hòa, Chi cục ATVSTP có chấn chỉnh hoạt động tập huấn kiến thức VSATTP tại các Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện không?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Qua thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM về công tác tập huấn kiến thức ATVSTP cho những người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm tại một số quận/huyện quá dễ dãi và không đúng quy định của Bộ Y tế, Chi cục đã liên lạc với báo Pháp Luật TP.HCM để được cung cấp chứng cứ và yêu cầu UBND quận, huyện xử lý theo quy định. Đồng thời Chi cục cũng đã thông báo cho tất cả các quận, huyện còn lại phải chấn chỉnh ngay nếu có.

Tăng Thị Bích Liên - Nữ 48 tuổi

Xin hỏi: hiện nay nguồn thịt ở tỉnh về TP nhiều lắm, nhưng chất lượng không đảm bảo (theo báo chí nêu). Vậy Chi cục sẽ làm gì để ngăn chặn, kiểm tra chặt chẽ, liệu kiểm soát như vậy có đảm bảo lâu dài không? Cơ quan cấp trên của Thú y (như Bộ NN, Cục Thú y) sẽ làm gì để xử lý các CCTY tỉnh làm ẩu như vậy?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn thịt kém chất lượng về TP.HCM đã trả lời ở trên. Về lâu dài cần có sự phối hợp chặt chẻ giữa thành phố và các tỉnh để tạo nguồn thực phẩm an toàn cho thành phố, công tác này cũng đang được thành phố triển khai; và việc tổ chức kiểm soát phải từ gốc, theo chuỗi sản xuất từ khâu chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, kinh doanh. Thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và tổ chức đoàn kiểm tra tại các tỉnh/thành.

Diệu Hương - Nữ 24 tuổi

Cách nào có thể lưu giữ trứng lâu mà không bị hư?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Khi trứng chúng ta mua về hàng đã qua xử lý diệt khuẩn thì nên để trong tủ mát, không để vào ngăn đá và không để ngoài nhiệt độ thường. Vì mặt hàng trứng là mặt hàng tươi sống để nhiệt độ thường, trời oi bức rất nhanh hư (có thể 1 tuần).

Pham Nguyen - Nam 34 tuổi

Xin hỏi ông Mười, ông có ý kiến đề xuất gì để tình trạng vệ sinh an tòan thực phẩm tại TP. HCM được cải thiện hơn?

Ông VĂN ĐỨC MƯỜI, Tổng Giám đốc Công ty Vissan:

Theo tôi, để cải thiện tình trạng VSATTP tại TP.HCM chúng ta cần huy động sự tổng lực của hệ thống chính trị xã hội và ba lĩnh vực: -Tăng cường kiểm soát, quản lý nhà nước ATVSTP. Tổ chức tốt hệ thống kiểm soát từ địa phương đến cấp sở ngành chức năng, thêm nhân sự cho đội ngũ kiểm tra. Theo tôi, lực lượng này còn mỏng và yếu. -Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến phải tăng cường năng lực đảm bảo ATVSTP, đảm bảo uy tín và phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng cách áp dụng triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. - Người tiêu dùng phải nâng cao nhận thức và phải biết lựa chọn thực phẩm an toàn. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông phải là một công cụ đắc lực để một mặt cung cấp thông tin cho người tiêu dùng mặt khác sẵn sàng đấu tranh lại các hiện tượng tiêu cực.

Diệu - Nữ 29 tuổi

Xin hỏi bà Châu, ngoài những vụ vận chuyển thịt heo thối vào TP.HCM đã bị phát hiện, bà có nghĩ rằng còn nhiều vụ do không phát hiện nên thịt thối đã vào các cơ sở chế biến, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể không? Chi cục Thú y phải làm gì để ngăn chặn thịt thối vào TP.HCM?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Chắc chắn còn các vụ vận chuyển thịt hư thối, không vệ sinh đã qua được các Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông và hệ thống kiểm tra của Thú y. Đa số loại thịt này đến quán cóc, quán nhậu, chợ lề đường... Chi cục Thú y đã yêu cầu trạm thú y các quận/huyện tham mưu UBND các địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp cùng tham gia theo trách nhiệm để phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Lê Thị Giang - Nữ 28 tuổi

1. Tôi thường mua trứng Ba Huân, nhưng không biết có phải trứng rửa sạch quá nên mau hỏng (khoảng 3-4 ngày) hay đại lý thường giao trứng cũ cho tôi ..?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Trứng là mặt hàng nhạy cảm, vả lại khi qua công đoạn diệt khuẩn và xử lý nếu trong hệ thống siêu thị có hệ thống điều hòa thì trứng rất chậm hỏng, còn những kênh truyền thống ngoài chợ để không có nhiệt độ nên mong người tiêu dùng thông cảm. Vì mặt hàng tươi sống chứ không phải đại lý giao trứng cũ.

Mạnh Quỳnh - Nữ

Xin hỏi ông Khánh, nếu hộp sữa tươi tiệt trùng bị phồng nhưng không bị xì thì uống được không? Nếu lấy sữa từ hộp bị phồng mang chưng cách thủy thì có uống được không? Vì sao?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Nếu sản phẩm đã bị phồng thì có nghĩa là đã hư hỏng, vì vậy không nên uống. Chưng cách thủy cũng không thể uống được vì sản phẩm đó đã bị hư hỏng rồi.

Nguyễn Hồng Loan - Nữ

Trước đây báo có tình trạng bơm nước vào heo ở các vựa heo thuộc tỉnh Long An khiến thịt heo dễ nhiễm khuẩn. Heo bơm nước sau khi giết mổ được đưa vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) và các chợ khác. Xin hỏi bà Châu, hiện thực trạng thịt heo bơm nước còn vào TP.HCM, còn có mặt tại các sạp thịt ở chợ Bình Điền và các chợ khác nữa không?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Tình trạng heo được cho bơm nước trước khi hạ mổ nhằm tăng trọng lượng quày thịt hiện nay có giảm khá nhiều, tuy nhiên vẫn chưa chấm dứt hẳn. Vấn đề này Chi cục Thú y TP.HCM đã thường xuyên làm việc với các tỉnh có nguồn heo cung cấp về thành phố để phối hợp giải quyết dứt điểm.

Ngô Thu - Nữ 54 tuổi

Xin hỏi bà Huân có cách nào nhận biết trứng vịt, gà, cuốc bị hư hỏng bằng mắt thường?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Trứng bị hư thường có quầng thâm và ửng đỏ. Các mặc hàng trứng có thương hiệu kiểm tra chặt chẽ hơn, và tốt hơn nhiều cho sức khỏe.

Bùi Thị Nga - Nữ 56 tuổi

Tôi thường nấu bánh canh cua, bún vịt, phở bò… cho chồng con và đãi khách trong ba ngày tết. Vừa qua đọc báo tôi thấy nhiều mẫu bánh canh và bún xét nghiệm có chứa formol, phở, bánh canh các loại có hàn the. Toàn là hóa chất độc hại. Chi cục ATVSTP có thường đi kiểm tra các cơ sở sản xuất không? Xin hỏi ông Hòa, tại sao Chi cục thường kiểm tra tại các cơ sở sản xuất mà bún, bánh canh, phở… có formol, hàn the vẫn còn bày bán? Bằng cảm quan có thể phân biệt bún, bánh canh, phở… có formol, hàn the không?

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Việc sử dụng formol, hàn the trong bánh phở, bún, các loại chả… nhằm mục đích tăng độ dai và kéo dài hạn sử dụng. Các cơ sở sản xuất dạng này là các cơ sở nhỏ lẻ không phải công bố chất lượng. Chi cục cũng thường xuyên chỉ đạo hệ thống y tế quận/huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra qua lấy mẫu xét nghiệm tại các mặt hàng này. Qua các kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn một số mẩu nhiễm và đã tiến hành xử lý theo quy định. Bằng cảm quan, người tiêu dùng khó nhận biết các chất này trong sản phẩm. Muốn đảm bảo chắc chắn sản phẩm không có chất bảo quản thì người kinh doanh phải yêu cầu cơ sở sản xuất cung cấp kết quả xét nghiệm định kỳ, và nên dán kết quả ở nơi kinh doanh để người tiêu dùng nhận biết.

Lê Thị Giang - Nữ 28 tuổi

3. Cục ATVSTP TP đã có những động thái cụ thể nào? khi mà mua hoá chất công nghiệp chế biến thực phẩm quá dễ dàng tại các chợ, cũng như là chợ đầu mối Kim Biên.

Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM:

Chi cục ATVSTP TP.HCM đã kiến nghị Bộ Y tế ban hành quy định: Hóa chất phụ gia thực phẩm không được kinh doanh chung với hóa chất phụ gia công nghiệp khác. Và người kinh doanh phải có trình độ về hóa học nhất định, để có thể hướng dẫn việc sử dụng.

Lê thị hoa - Nữ 39 tuổi

Chi cục Thú y TP.HCM và các Trạm Thú y quận, huyện đã tổ chức kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt trong dịp tết 2012 chưa? Có phát hiện những sai phạm chưa. nếu có thì xin hãy cho biết những sai phạm cụ thể để người tiêu dùng biết, cảnh giác?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, trong dịp tết các đoàn liên ngành của quận/huyện đã tăng cường tần suất kiểm tra, Chi cục Thú y TP.HCM cũng thành lập ba đoàn kiểm tra. Những vụ việc phát hiện gần đây thường là từ các tỉnh đưa vào như heo sữa, phụ phẩm như mỡ, da, dồi trường; nhiều sản phẩm không được bảo quản lạnh, chở đi dài ngày nên đã hư hỏng; thịt được giết mổ từ thú bệnh, thịt không rõ nguồn gốc...

minh - Nữ 29 tuổi

hiện nay ra chợ thấy trứng không nhãn mác vẫn còn nhiều người mua vì rẻ. là nhà sản xuất trứng sạch bà Ba Huân nghĩ sao về việc này

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Làm nghề kinh doanh trứng gia cầm như Công ty Ba Huân, tôi khuyên người tiêu dùng không nên mua hàng không nhãn mác và nhãn mác không có thương hiệu. Họ xử lý bằng hóa chất để cho trắng trứng vì vậy trứng rất nhanh hư và có hại cho sức khỏe.

Hoài Nhân - Nữ 24 tuổi

Xin hỏi bà Châu, trong năm 2011 Chi cục Thú y TP.HCM có phát hiện thịt heo chứa chất tăng trọng trên địa bàn thành phố chưa? Hóa chất ướp thịt heo thối là hóa chất gì? Độc hại ra sao? Cách phân biệt thịt heo bình thường với thịt heo có thuốc tăng trọng, thịt heo ướp hóa chất?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Năm 2011, Chi cục Thú y đã kiểm tra 49 trại chăn nuôi, phát hiện 3/49 trại có mẫu nước tiểu dương tính với Salbutamol trên heo ở giai đoạn vỗ béo. Các trường hợp này heo được giữ lại nuôi đến khi xét nghiệm âm tính, đã bài thải hết chất cấm mới cho xuất bán. Thường heo để bày bán ở nhiệt độ ngoài trời kéo dài dễ bị biến chất, hư hỏng, người bán thường sử dụng hàn the borax để ướp vào bề mặt thịt. Thịt tươi là thịt có bề mặt khô sạch, mặt cắt mịn, màu tươi sáng, độ đàn hồi tốt. Hiện nay, việc tăng tỉ lệ nạc trên quày thịt bằng cách sử dụng thuốc tăng trọng (chứ không phải từ công tác giống), trên thực tế khó phân biệt quày thịt có sử dụng thuốc tăng trọng. Người tiêu dùng không nên chọn thịt heo mà miếng thịt có lớp mỡ rất mỏng, thịt sát da; và nên mua ở các quày sạp vệ sinh, tin cậy.

Trương Văn Hiền - Nam

Hiện nay, hầu như quận, huyện nào cũng tồn tại các điểm giết mổ heo lậu. Trạm Thú y quận, huyện không thể không biết. Có nguồn tin cho rằng do các điểm giết mổ heo lậu “biết điều” nên Trạm Thú y quận, huyện cố tình làm lơ. Mong bà Châu cho ý kiến liên quan những vấn đề nêu trên? Nếu phát hiện điểm giết mổ heo lậu và nhân viên thú y tiêu cực thì người dân báo cáo cho ai?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Chi cục Thú y đã chỉ đạo trạm thú y các quận/huyện tham mưu UBND địa phương chỉ đạo rà soát, lên danh sách các điểm giết mổ heo trái phép trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, xử lý. Nếu phát hiện, người dân vui lòng báo về số điện thoại của Chi cục Thú y TP.HCM: 38536132, 38536133.

Mai Xuan Nguyen - Nữ 45 tuổi

Mới đây viện vệ sinh y tế công cộng công bố “24/30 mẫu lạp xưởng, 23/30 mẫu xúc xích thanh trùng và jambon, 20/21 mẫu chả lụa, 6/9 mẫu nem bị nhiễm chì. Phần lớn các mẫu không đạt đều không có nhãn mác, sản xuất tại các cơ sở nhỏ hoặc hộ gia đình”. Những thực phẩm nói trên thường được dùng trong ngày tết nên người tiêu dùng rất lo ngại. Xin hỏi bà Châu, Luật An toàn thực phẩm quy định thịt và các sản phẩm từ thịt thuộc sự quản lý và kiểm tra của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vậy Chi cục Thú y có động thái gì để những loại thực phẩm nhiễm chì không xuất hiện tràn lan?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM:

Hiện nay đang chờ có những nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật ATTP. Tuy nhiên, Chi cục Thú y cũng đã phối hợp các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ.

Minh trí - Nam 32 tuổi

Những chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mà công ty Ba Huân đã có được. Vì tôi vẫn tin tưởng dùng trứng Ba Huân hằng ngày nhưng những thông tin này lại không hề biết?

Bà PHẠM THỊ HUÂN, Giám đốc Công ty Ba Huân:

Công ty Ba Huân được cấp giất chứng nhận VSATTP của trung ương và TP.HCM. Nhà máy của Công ty Ba Huân đứng đầu cả nước về ATVSTP và hai dàn thiết bị diệt khuẩn lớn nhất Đông Nam Á.

Thi Trinh - Nữ 35 tuổi

Chồng tôi thích rượu, nhưng cũng thích sữa tươi tiệt trùng có đường. Say xỉn, khát nước là chồng tôi lấy sữa uống. Ngày tết nhậu nhẹt càng nhiều, say xỉn càng nhiều thì uống sữa càng nhiều. Theo ông Khánh, khi say xỉn lại uống sữa thì có sao không? Uống bao nhiêu sữa khi say xỉn thì vừa?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Sữa và các sản phẩm từ sữa là các sản phẩm giàu chất dinh dưỡng, ngoài ra còn có tác dụng giải độc cho cơ thể, đó là lý do sữa thường được sử dụng để bồi dưỡng sức khỏe. Khi say xỉn thì vẫn có thể uống sữa, nhưng tốt nhất nên uống sữa chứ không nên uống rượu. Uống bao nhiêu sữa thì vừa? Thật ra tùy thuộc vào nhu cầu của chính người uống, với tuổi trung niên thì uống khoảng 500 ml thì vừa, bạn nên chọn sữa tươi Flex có bổ sung canxi của Vinamilk.

Thúy Hằng - Nữ 35 tuổi

Tôi có câu hỏi dành cho ông Khánh, quy trình kiểm soát VSATTP trong chế biến các sản phẩm từ sữa của Vinamilk được thực hiện ra sao?

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH, Giám đốc điều hành Công ty Vinamilk:

Tại Vinamilk, quy trình kiểm soát ATVSTP được kiểm soát theo các tiêu chuẩn quốc tế HACCP, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 17025. Theo quy trình kiểm soát HACCP, chúng tôi kiểm soát từ trang trại chăn nuôi tới bàn ăn. Nghĩa là kiểm soát từ nguồn nguyên liệu đầu vào, suốt trong quá trình sản xuất đến thành phẩm cuối cùng. Nhất là kiểm soát quá trình, điều kiện tiên quyết để sản phảm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chị có thể hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi.

Nguyễn Thuận - Nam 33 tuổi

Báo chí gần đây đưa tin một người đàn ông 39 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) chết do cúm gia cầm. Xin hỏi bà Châu, bệnh này dễ lây nhiễm qua người không? Biểu hiện của bệnh? Bệnh có khả năng thâm nhập vào Việt Nam không? nếu làm gà vịt sống để ăn tết thì người dân cần làm gì để tránh nhiễm H5N1?

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHÂU, Phó trưởng chi cục Chi cục Thú y TP.HCM: