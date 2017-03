Giúp chồng cai thuốc lá

Theo Lê Uyên (PN)



PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Phó hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM đưa ra một vài giải pháp để cai nghiện thuốc lá hiệu quả trong buổi tập huấn Phòng chống tác hại thuốc lá đối với cộng đồng dân cư do Hội Ung thư Hoa Kỳ phối hợp cùng Bộ Y tế và Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe - Sở Y tế TP.HCM tổ chức.90% người nghiện thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi, cao huyết áp, rối loạn lipit máu... Phụ nữ hít phải khói thuốc có thể bị vô sinh, sinh non... Thế nhưng, muốn cai nghiện thuốc lá, cần có quyết tâm cao độ và môi trường sống lành mạnh. Bởi thời gian đầu, người bỏ thuốc sẽ gặp những triệu chứng khó chịu: buồn nôn, người mệt mỏi, khó ngủ vào ban đêm. Lúc này, hãy uống một ly sữa nóng hoặc trà hoa cúc sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.Khi thèm thuốc, hãy nhai kẹo cao su, vừa tốt cho răng, lại giúp bạn quên đi cảm giác thèm thuốc; dùng thuốc thay thế nicotine bằng miếng dán, thuốc chống trầm cảm. Trước khi sử dụng những loại thuốc này, cần có chỉ định của bác sĩ.Lưu ý, sau khi bỏ thuốc, bạn rất dễ tăng cân. Vì khi đang cai thuốc lá, người ta thường cảm thấy muốn ăn gì đó để "lấp chỗ trống"; đồng thời cơ thể mệt mỏi nên lười vận động. Do đó, tạo thói quen ăn uống lành mạnh, đủ các thành phần: prôtít, gluxit, vitamine, muối khoáng; ăn nhiều rau xanh, trái cây... tránh ăn vặt, ăn khuya.Chơi thể thao thường xuyên để giải phóng năng lượng cho cơ thể, đồng thời giúp phổi hoạt động tích cực, đủ làm quên đi cảm giác thèm thuốc. Những lời động viên, nhắc nhở của người thân sẽ rất cần thiết cho bạn trong thời gian này.Tránh để cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Vì những lúc như vậy, bạn sẽ rất dễ tái nghiện thuốc lá. Tránh xa những nơi có đông người tập trung hút thuốc. Tuy nhiên, tỷ lệ người nghiện thuốc lá trở lại là rất cao, đến hơn 89%. Để cai nghiện thành công, bạn có thể đến BV ĐH Y Dược (217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM) để được tư vấn và điều trị.