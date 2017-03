Gọt xương gò má xoá số sát phu?

Xương gò má nếu bị gọt, cắt bỏ quá nhiều, không thực hiện các đo đạc chính xác… sẽ làm gương mặt mất cân xứng. Ảnh: Giang Tử

Đi xoá tiếng sát phu

Chia sẻ với phóng viên, chị P.T.Y, 35 tuổi, ở quận 4, TP.HCM cho biết vợ chồng chị cưới nhau đã chục năm, cuộc sống luôn thuận hoà. Gần đây công ty của chồng chị Y. làm ăn không thuận lợi. Chị đã đi cúng hết chùa này, đình kia, xuống tận Châu Đốc viếng miếu bà nhưng cứ cuối tháng hai vợ chồng lại phải chật vật chạy tiền trả lương nhân viên. “Sau đó tôi nghe bên nhà chồng bàn ra, tán vào, rằng do tướng tôi lưỡng quyền nhô cao, chồng không mất mạng đã may chứ nói gì đường làm ăn trục trặc. Mặc dù không tin lắm điều này nhưng cứ thấy công ty chồng ngày càng khốn đốn, tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho gò má mình, biết đâu cải số, ăn nên làm ra”. Nghĩ vậy nhưng đến nay chị Y. vẫn chưa đủ can đảm đi gọt xương gò má, “cứ nghĩ đến chuyện gọt gọt, cắt cắt xương mặt, tôi sợ ê cả người...”, chị Y. nói.

Theo chân chị Y. đến một trung tâm thẩm mỹ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM, chúng tôi nghe U.L., nhân viên của trung tâm này khẳng định phẫu thuật gọt xương gò má không quá đau như nhiều người nghi ngại. Cũng chẳng hề gây ra bất cứ tai biến nào. Nói xong, L. lục tìm mấy tấm ảnh trước và sau phẫu thuật của một số khách hàng cho chúng tôi xem. “Nhiều người trong ảnh lúc trước bị người yêu bỏ cũng vì gia đình chồng tương lai không chấp nhận con dâu có gò má cao. Sau phẫu thuật họ được nhiều chàng theo, trở lại đây cảm ơn trung tâm em rối rít”, L. kể.

Phẫu thuật để đẹp, đừng vì dị đoan

TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa tạo hình – thẩm mỹ, bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, cho biết, gò má (lưỡng quyền) cao theo quan niệm của người xưa là “tướng sát phu”. Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ để hạ thấp gò má đa phần cũng xuất phát từ đây. Tuy nhiên mức độ cao, thấp thế nào cũng hoàn toàn do cảm tính chứ hiện không có tiêu chuẩn nào nói rõ gò má thế nào là cao hay thấp, “Phẫu thuật gọt xương gò má không khó, nếu do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện. Tất cả bệnh nhân trước phẫu thuật đều phải trải qua giai đoạn kiểm tra sức khoẻ tổng quát, làm hồ sơ phẫu thuật. Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật theo đúng chuẩn mực y khoa, không gọt lấy quá nhiều xương gây ảnh hưởng đến sức khoẻ bệnh nhân”, BS Tuấn giải thích.

Tuy nhiên BS Tuấn cũng lưu ý, nếu khách hàng chọn nhầm cơ sở thẩm mỹ có chuyên môn yếu kém thì nguy cơ tai biến vẫn có thể xảy ra. Ví như xương gò má bị gọt, cắt bỏ quá nhiều, không thực hiện các đo đạc chính xác sẽ làm gương mặt mất cân xứng. Trong quá trình phẫu thuật, hoạt động của dao, kéo không chuẩn xác cũng gây tổn thương các dây thần kinh, làm liệt mặt. Ngoài ra, nếu khách hàng bị chảy máu quá nhiều trong hoặc sau phẫu thuật mà không cầm máu kịp thời, đúng cách, sẽ bị mất nhiều máu, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Êkíp phẫu thuật nếu không cẩn thận cũng sẽ gây ra nhiễm trùng hoặc để lại sẹo xấu cho bệnh nhân. “Tốt nhất khi có ý định phẫu thuật xương gò má bạn hãy tìm đến các bệnh viện có khoa tạo hình – thẩm mỹ hoặc các thẩm mỹ viện hoạt động hợp pháp, uy tín. Bác sĩ phẫu thuật phải là người đã có chứng nhận của pháp luật về tay nghề, để bảo đảm cuộc phẫu thuật đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, chỉ nên nghĩ đến can thiệp phẫu thuật để được đẹp hơn khi chẳng may có gò má cao làm xấu gương mặt, chứ không nên vì tin dị đoan gò má cao sẽ sát phu. Thực tế có nhiều phụ nữ gò má cao nhưng trông họ vẫn đẹp, cuộc sống thành đạt. Hiền hay ác đâu thể chỉ nhìn gò má là khẳng định được...”, BS Tuấn chia sẻ.

Chi phí khoảng 62 triệu đồng Thông thường một ca phẫu thuật gọt gò má kéo dài từ một đến hai tiếng đồng hồ. Thời gian phẫu thuật dài hay ngắn tuỳ vào gọt xương nhiều hay ít. Bác sĩ sẽ dùng máy cắt sóng siêu âm, cắt bỏ một khoảng xương (độ dài đoạn xương cắt bỏ tuỳ vào phần xương nhô ra nhiều hay ít). Sau đó, hạ phần xương gò má xuống thấp và cố định hai đoạn xương lại bằng nẹp vĩnh viễn. Gương mặt sau phẫu thuật thường sẽ bị sưng, phù nề trong một, hai tuần. Khoảng sau ba tháng sẽ thấy thay đổi trên gương mặt khi vết thương lành. Chi phí trọn gói cho loại phẫu thuật này có thể lên đến 3.000 USD (khoảng 62 triệu đồng).

Theo Nguyên Cao (SGTT.VN)