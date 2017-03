Hà Nội: 90% thức uống đường phố nhiễm E. Coli

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 90% số mẫu nhiễm vi khuẩn E. Coli, một loại vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa. 100% số mẫu nhiễm vi khuẩn B. Cerus, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm” - PGS-TS Hồ Bá Do, Viện phó Viện Thực phẩm chức năng Việt Nam, thông tin tại hội thảo Khỏe và an toàn do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và hệ thống thông tin Health+ tổ chức sáng 23-7 tại Hà Nội.

Ông Do cũng cho biết có 45% mẫu nước uống đường phố nhiễm nấm men và nấm mốc vượt quá giới hạn cho phép. Đặc biệt, 33% mẫu nhiễm kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadimi. Trong đó, hàm lượng chì trong mẫu nước trà xanh, mẫu nhân trần khô và mẫu nước nhân trần đều vượt giới hạn cho phép hàng chục lần. “Các kim loại nặng khi vào cơ thể có thể ảnh hưởng đến các enzyme tổng hợp máu, dẫn đến phá vỡ hồng cầu, tương tác với các vitamin và các khoáng chất khác trong cơ thể gây ngộ độc, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi...” - ông Do cảnh báo.

Theo Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), trong 87 vụ ngộ độc đầu năm 2013 thì 44 vụ ngộ độc là do vi sinh vật, 18 vụ do độc tố tự nhiên, ba vụ do hóa chất và 22 vụ chưa xác định rõ căn nguyên.

HUY HÀ