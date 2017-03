Hà Nội đình chỉ 91 cơ sở y tế, thực phẩm không phép

Trong sáu tháng đầu năm, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 9.000 lượt cơ sở thuộc các lĩnh vực dược, an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh và y học cổ truyền. Qua đó, đã xử lý vi phạm hành chính 537 cơ sở, tổng số tiền phạt trên 1,7 tỷ đồng.



Theo ông Cường, hiện nay, lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát và xuất hiện rộng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu cho thành phố xây dựng đề án "Triển khai mô hình cải thiện an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại các xã, phường, thị trấn của 29 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015" để trình Chính phủ phê duyệt.



Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh cũng như ý thức tự bảo vệ cho người tiêu dùng trên địa bàn.



Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực dược, khám chữa bệnh; tăng cường quản lý nhà nước về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, cung ứng thuốc chữa bệnh; củng cố mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc để ổn định thị trường thuốc; đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân, tập trung tuyên truyền, tập huấn, hạn chế tỷ lệ hành nghề y dược tư nhân không phép.



Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát, khảo sát giá một số mặt hàng thuốc và tổ chức giám sát biến động giá thuốc trên thị trường, góp phần bình ổn giá thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc, tránh để xảy ra nhầm lẫn, thất thoát thuốc./.



Theo Tuyết Mai (TTXVN)