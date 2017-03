Hà Nội được tài trợ 5 tỉ đồng để chống bệnh lao

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nội dung văn kiện dự án Quỹ toàn cầu vòng 9 phòng, chống lao Việt Nam do Tổ chức Program For Appropriate Technology in Health (PATH) tài trợ.

Tổ chức PATH (Mỹ) tài trợ cho Sở Y tế Hà Nội hơn 253.000 USD (tương đương 5 tỉ đồng) để thực hiện dự án trên nhằm giảm sức ép bệnh lao. Dự án sẽ tăng cường các hợp phần cơ bản của chương trình chống lao gồm phối hợp y tế công-tư, lao-HIV, lao đa kháng thuốc, phòng chống lao cho các nhóm dễ bị tổn thương, vận động chính sách truyền thông nhằm giảm thiểu tình trạng lây nhiễm lao tại Hà Nội. Dự án này sẽ được thực hiện tại các quận, huyện Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Từ Liêm, Hà Đông, Chương Mỹ, Đông Anh và Thường Tín trong thời gian 18 tháng kể từ tháng này. TX