Hà Nội nóng 43oC, nhiều bệnh viện quá tải

Một số nơi như Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa nhiệt độ lên tới 39oC. Riêng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trên 39oC, có nơi xấp xỉ 40oC. Đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Còn nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hôm qua nhiều nơi lên đến 43oC.

Hôm qua, ngay từ sáng sớm, Hà Nội đã nắng nóng. Nhiệt độ càng về trưa càng tăng cao và kéo dài cho đến cuối chiều. Nắng nóng như rang ngay cả trong bóng râm. Nhiều người ra đường phải bịt kín từ đầu tới chân cho đỡ nóng rát.

Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng phòng khám của BV Nhi trung ương, cho biết: Hôm qua, số bệnh nhi tới khám và điều trị khoảng 2.000 trẻ. Phần lớn các bệnh mà trẻ mắc phải đều do nắng nóng: sốt cao, say nắng, viêm đường hô hấp... Theo BS Nhuận, thời tiết năm nay nắng nóng nhưng độ ẩm thấp, các loại ấu trùng, virus không phát triển nên các bệnh như cảm cúm, sốt xuất huyết ở trẻ không đáng lo ngại.

Trưa 7-7, người dân đang chen chúc nhau làm thủ tục khám và nhập viện cho trẻ em tại BV Nhi Nghệ An. Ảnh: ĐL

Tại BV Nhi Nghệ An và các BV đa khoa trên địa bàn TP Vinh, bệnh nhân nhập viện đang gia tăng. BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An chỉ có 700 giường bệnh nhưng có gần 1.000 bệnh nhân điều trị, nhiều phòng bệnh nhân cùng chen chúc hai người/giường. Tại BV Nhi Nghệ An, bệnh nhân đã tăng đột biến, người dân đưa con đến khám và điều trị phải chen chúc sắp hàng.

Theo các chuyên gia, đêm 7-7 và ngày 8-7 ở Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm khoảng 3-4oC, trời chuyển mát. Ở miền Trung, từ ngày 8-7 nhiệt độ cũng sẽ giảm khoảng 2-3oC, nắng nóng dịu bớt nhưng chưa thể chấm dứt.

H.VÂN - Đ.LAM - M.HÀ