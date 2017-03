Hà Nội phát hiện bánh đúc chứa hàn the

Sáng 21/2, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tây Hồ và phường Quảng An tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các nhà hàng ăn uống tại Phủ Tây Hồ.

Kiểm tra hàng loạt các nhà hàng tại Phủ Tây Hồ, nhiều nhà hàng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ, có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh… Tuy nhiên, tại hai cơ sở kinh doanh khác, kết quả test nhanh mẫu bánh đúc bán tại đây cho thấy dương tính với hàn the. Đoàn đã lập biên bản đình chỉ kinh doanh của 2 cơ sở và tịch thu hơn 17kg bánh đúc có hàn the và giao cho Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tây Hồ tiêu huỷ và xử lý theo quy định. Theo Tú Anh (Dân trí)