Hà Nội thêm một bệnh nhi tử vong vì bệnh tay-chân-miệng

Bệnh nhân là một bé trai chín tháng tuổi, ở Láng Thượng, Đống Đa, tử vong sau khoảng 6 giờ vào BV Nhi Trung ương cấp cứu. Trước đó, bé được gia đình đưa đến khám ở một phòng mạch tư, được truyền nước nhưng diễn biến bệnh quá nhanh, khi được đưa vào bệnh viện thì bệnh đã quá nặng. Trung tâm Y tế quận Đống Đa cùng Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành lấy dịch hầu của tất cả những người liên quan đến cháu bé, khử khuẩn toàn bộ dụng cụ tiếp xúc và đồ chơi trong gia đình bệnh nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

Theo báo cáo của các trung tâm y tế dự phòng quận/huyện, từ cuối tháng 9 đến nay, TP.HCM đã có bảy ổ dịch TCM trong trường học với 30 ca mắc. Trong đó, quận 8 có Trường Mầm non Vườn Hồng (năm ca), quận 3 có Trường Mầm non Tuổi Thơ 6A (bốn ca), Mầm non 4A (bốn ca), Mầm non 1 (một ca); quận Tân Bình có Mầm non 2 (hai ca), Kim Đồng (sáu ca);tại Trường Mầm non Nhà thiếu nhi TP (tám ca).

Trung tâm Y tế dự phòng TP đã đề nghị các quận/huyện tăng cường giám sát chặt, phát hiện sớm các ca bệnh, đặc biệt trong cộng đồng qua tổ dân phố, y tế địa phương và trường học. Các trường phải theo dõi kỹ các trẻ nghỉ học, nhất là trẻ nghỉ học do bệnh để phát hiện sớm các trường hợp bệnh TCM và báo cáo cho trạm y tế địa phương.

M.HÀ - D.TÍNH