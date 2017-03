Hà Nội thu hồi thuốc Omemax-20 và Ciprofloxacin

Hai loại thuốc trên bị thu hồi và đình chỉ do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.



Cục Quản lý Dược đã có công văn thông báo đình đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Omemax-20, số lô 11OME03, hạn dùng 12.1.2013, số đăng ký VN-10745-10 do Công ty Axon Drugs Pvt. Ltd., Ấn Độ sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.



Để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân khi sử dụng thuốc, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các nhà thuốc bệnh viện trên địa bàn khẩn trương thông báo thu hồi lô thuốc Omemax-20 không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên theo quy định.



Thanh tra Sở Y tế sẽ giám sát chặt chẽ việc thu hồi và xử lý thuốc thu hồi theo đúng quy định.



Đây là loại thuốc trị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, điều trị và dự phòng tái phát loét dạ dày, loét tá tràng, viêm thực quản trào ngược…



Loại thuốc thứ hai Sở Y tế Hà Nội cũng đã có công văn ban hành ngày 5/9 về việc đình chỉ trên địa bàn thành phố là thuốc Ciprofloxacin Tab 500mg do Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhập khẩu.



Thuốc Ciprofloxacin Tab 500mg số kiểm soát E 122701, ngày sản xuất 16/05/2011, hạn dùng 15/05/2014, số đăng ký: VN-6060-08 do Công ty Sungwon Adcock Pharm, Korea sản xuất.



Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Hà Nội khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi theo quy định, thu hổi toàn bộ lô thuốc nêu trên trước ngày 16/9 và gửi tiếp báo cáo thu hồi nếu sau ngày 16/9 cơ sở vẫn tiếp tục thu hồi lô thuốc nêu trên.



Các phòng y tế quận-huyện, các nhà thuốc bệnh viện và các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ khẩn trương thông báo và thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên theo quy định./.





Theo Thùy Giang (Vietnam+)