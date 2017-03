Hà Nội: Xuất hiện các ổ dịch tiêu chảy cấp

Bệnh nhận tiêu chảy cấp vào điều trị rải rác tại hầu hết các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như: bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Bạch Mai... Nhiều bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được xác định nhiễm phẩy khuẩn tả. Qua điều tra dịch tễ ban đầu về nguyên nhân gây bệnh, có đến 60,5% bệnh nhân do ăn thịt chó kèm rau sống, mắm tôm, 6% do ăn bún ốc, 30% không rõ nguyên nhân và 9% do các nguyên nhân gây bệnh khác.



Trước nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh có, sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, tăng cường tuyên truyền cho người dân biết cách phòng tránh các dịch bệnh mùa hè, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp do phảy khuẩn tả. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn nước tại các nhà máy nước; kiểm tra nguồn thịt gia súc và các cửa hàng bán thịt gia súc sống - chín (đặc biệt là thịt chó), nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh sẽ xử lý nghiêm.



Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, việc công bố dịch tả là phải căn cứ vào tình hình cụ thể và do bộ Y tế công bố. Thời điểm này số ca mắc tiêu chảy do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ do tả.



Theo Lệ Hà ( SGTT)