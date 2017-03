Hai bé rơi từ mái nhà cao 12 mét, bé 4 tuổi tử vong

Chị Mai và bé Khang tại khoa ngoại thần kinh - bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Đức Thanh



Theo ĐỨC THANH (TTO)



Sáng 24-4, tại Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy, phóng viên gặp chị Lê Thị Tuyết Mai (31 tuổi) và anh Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi), cha mẹ của hai trẻ rơi từ mái tôn xuống đất.Chưa hết bàng hoàng, chị Mai kể căn nhà gia đình chị đang ở là do bố mẹ chồng cho mượn tạm tại số 14/1bis đường Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình.Mỗi sáng anh Tuấn chở bé Nguyễn Hoàng Khang (con trai đầu của chị Mai, 6 tuổi) đến trường. Sau đó anh Tuấn về nhà lo cho con gái là Nguyễn Hoàng Kim (4 tuổi) ăn uống. Từ sáng sớm chị Mai đã phải đi lấy rễ cây mật nhân mang ra đường Cộng Hòa bán.Như thường lệ, khoảng 11g ngày 22-4, anh Tuấn đón bé Khang từ trường về, sau đó cho hai con ăn cơm. Đến 14g cùng ngày, do có khách yêu cầu giao hàng tận nhà, chị đã điện thoại gọi chống ra trông hàng phụ. Khi đi, anh Tuấn khóa cửa nhà và để 2 cháu ở nhà.Đến 14g30, vợ chồng chị được hàng xóm điện thoại báo hai cháu bị té từ mái tôn nhà 24, đường Trần Mai Ninh xuống đất đang rất nguy kịch. Cả hai chạy về nhà đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất, tại đây hai bé Khang và Kim đã được sơ cứu, sau đó chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy. Đến chiều cùng ngày, bé Kim đã tử vong vì chấn thương sọ não.Bà Đ.T.T (65 tuổi) chủ nhà số 24 Trần Mai Ninh kể lại, khoảng 14g30 trưa 22-4, khi bà đang trông phòng Internet cho thuê thì bất ngờ nghe hai tiếng bịch lớn phát ra từ phía nhà kho đựng gạo, nước suối của gia đình trữ bán. Chạy xuống xem thì thấy hai đứa trẻ rơi từ tấm tôn sáng bằng nhựa của nhà kho nằm bất động, lập tức bà tri hô và báo công an.Chị Mai cho biết bé Khang bị chấn thương sọ não, nhưng chưa đến mức phải phẫu thuật, ngoài ra bé còn bị gãy xương tay, chấn thương hàm, một con mắt bị dập nát hư vĩnh viễn, mắt còn lại đang được điều trị tích cực để cứu chữa…Chị Mai kể tiếp, trên nóc nhà của chị có 1 quạt thông gió, cạnh đó có một ghế cao dùng để trèo lên mái nhà khi cần. Do vậy bé Khang cùng em gái đã trèo từ lối này lên mái nhà, sau đó leo qua mái nhà số 24 phía sau. Do tấm tôn sáng chịu không nổi sức nặng của cả hai anh em nên vỡ làm cả hai rơi xuống đất từ độ cao khoảng 12m.