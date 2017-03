Hai bé sơ sinh chết vì nhân viên y tế quên rửa tay

Theo Phương Trang (VNE)



Theo kết quả kiểm tra, Jessica Strong nhiễm khuẩn Serratia Marcescens, lây từ một trẻ khác cũng đang nằm viện. Cô bé qua đời khi mới 11 ngày tuổi. Chỉ vì bất cẩn trong quy trình vệ sinh tay mà 6 trẻ khác nhiễm bệnh. Bé sơ sinh đầu tiên mang vi khuẩn này và 3 trẻ khác không có biểu hiện bệnh, nhưng Jessica và một trẻ khác lại tử vong sau khi bị lây nhiễm.Theo SWNS, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y North Staffordshire (Anh). Jessica được chuyển đến đây sau khi sinh sớm 3 tháng tại Bệnh viện George Eliot ở gần nhà. Nguyên nhân tử vong của Jessica là do trẻ sinh non và nhiễm trùng lây lan qua tiếp xúc tay.Bệnh viện cũng đã thừa nhận sơ suất dẫn đến hai cái chết đáng tiếc trên. Đồng thời, yêu cầu nhân viên y tế chấn chỉnh việc thực hành rửa tay.Chị Annette, mẹ bé kể, sức khỏe của Jessica đang tiến triển tốt thì đột ngột chuyển xấu. 12 tiếng trước khi qua đời, các bác sĩ phát hiện bé nhiễm một loại vi khuẩn nguy hiểm. Được truyền kháng sinh mạnh, nhưng bé đã không qua khỏi.Nhân viên của bệnh viện cho rằng bé bị truyền bệnh có thể do nhân viên y tế hoặc chính người nhà. Tuy nhiên, chị Annette cho rằng trách nhiệm ở đây thuộc về nhân viên y tế. "Không thể nào có chuyện chỉ chúng tôi nhiễm virus này sau đó lây cho 6 bé khác. Chúng tôi đã mời luật sư để làm rõ sự việc", chị cho biết thêm.