Hai bé trai trong ca sinh 5 đã được về với mẹ

Theo TS-BS Vũ Tề Đăng, Phó Trưởng Khoa Sơ sinh BV Từ Dũ, hai bé này được hỗ trợ ô-xy qua ống thở kể từ ngày thứ 2 sau sinh do xuất hiện tình trạng suy hô hấp; đến ngày 21-3, bé gái có phần nặng thêm nên mới chuyển qua oxymask.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình sức khỏe các cháu vẫn chưa có gì đáng lo ngại.



Do sinh non ở tuần thai thứ 33,5 nên các cháu bé bị vàng da sơ sinh, một biến chứng rất thường gặp ở trẻ sinh non và được điều trị bằng đèn photobed tại khoa sơ sinh. Sau đó, một số bé sẽ được tiếp tục điều trị bằng phương pháp Kangaroo dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, phó khoa điều hành cũng cho biết 2 bé trai nặng 2 kg và 1,8 kg vừa được chuyển về nằm với mẹ.



Các cháu bé là con của sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư, sinh năm 1985, ngụ tại TPHCM. Chị Thư mang thai lần đầu sau khi được thụ tinh nhân tạo bằng cách bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).

Khi thai 7 tuần tuổi và phát hiện đa thai, các bác sĩ ở phòng khám tư nhân nơi chị Thư điều trị có khuyến cáo rút bớt một số phôi nhưng chị vẫn quyết định giữ lại cả 5 bé.