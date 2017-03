Hai BV Nhi quá tải vì bệnh tay-chân-miệng

Theo thông tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, ngày 8-5, một bệnh nhi nam hai tuổi ngụ phường 10, quận 4, TP.HCM đã chết do mắc bệnh tay-chân-miệng (TCM). Trước đó, bệnh nhi nhập viện BV Nhi đồng 1, không có triệu chứng rõ ràng và chết vài ngày sau do diễn tiến nặng. Theo Phòng Y tế quận 4, bệnh nhi này không đi nhà trẻ mà chỉ ở nhà chơi loanh quanh hàng xóm. Được biết, trong tuần trước, tại BV Nhi đồng 1 cũng đã có tiếp nhận trẻ ở Huế, Đà Nẵng chuyển đến và chết sau đó do bệnh TCM vì bệnh diễn tiến nặng. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã có bảy trẻ chết do bệnh TCM trên địa bàn TP.

Khám từng đợt ba bệnh nhi

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận 4 xuống khử khuẩn tại khu vực nhà bệnh nhi, đồng thời sẽ họp tiếp tục truyền thông phòng chống bệnh TCM tại nơi này vào tối 10-4 (đợt một trước ngày 30-4).

Theo khảo sát của Pháp Luật TP.HCM, sáng 9-5, khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1 đông nghẹt bệnh nhi nhập viện vì bệnh TCM. Tại phòng nhận bệnh, số bệnh nhi quá đông nên bác sĩ phải khám ngoài hành lang, cứ ba em nằm lên giường khám xong rồi đến lượt các em khác. Tại phòng cấp cứu, trung bình 2-3 em/giường. Bệnh nhi nằm la liệt từ trong phòng ra ngoài hành lang. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, cho biết tại khoa có gần 100 em nhập viện, 26 em biến chứng nặng.

Nằm khám bệnh ngoài hành lang, ba trẻ một giường. Ảnh: DUY TÍNH

Tại BV Nhi đồng 2, đầu tuần trước chỉ có 50-60 bệnh nhi TCM, trong hai ngày cuối tuần qua đến sáng 9-5 có gần 90 bệnh nhi nhập viện, trong đó gần một nửa bệnh nhi nặng.

Vệ sinh là quan trọng hàng đầu

Các bác sĩ cho biết họ phải làm việc hết công suất vì bệnh này phải theo dõi sát từng giờ. “Năm nay, trẻ mắc bệnh TCM biến chứng nặng nhiều hơn các năm trước, có thể virus biến đổi gien. Tuy nhiên, ở đây đặt ra vấn đề vệ sinh lên hàng đầu vì bệnh chủ yếu lây qua con người như: Đường tiêu hóa, do thức ăn, uống hay bàn tay, đồ chơi, vật dụng hằng ngày có siêu vi trùng bám vào. Nếu phụ huynh ngại sử dụng Chloramine B thì tốt hơn hết sử dụng xà phòng rửa tay, lau nhà vì các chất diệt khuẩn ngoài thị trường không biết có diệt được hay không vì chưa có ai kiểm chứng” - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Bác sĩ Khanh cũng lưu ý thêm là chỉ khi phụ huynh có con em bị bệnh TCM mới lo vệ sinh nhà cửa, còn những nhà chưa bị thì rất chủ quan, điều này là thói quen không tốt.

Hôm nay sẽ có tài liệu hướng dẫn phòng bệnh và khử khuẩn Hiện bệnh TCM chưa có vaccine phòng ngừa nên vấn đề vệ sinh là rất quan trọng. Trong hôm nay (10-5), Trung tâm Y tế dự phòng sẽ chính thức có tài liệu hướng dẫn phòng bệnh TCM và cách pha chế, sử dụng chất khử khuẩn tại nhà dưới sự giúp đỡ của các phương tiện truyền thông để cho người dân biết và làm đúng. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM

NGUYỄN ĐẮC THỌ

DUY TÍNH