Hai em bé bị ngộ độc thuốc an thần

Bệnh nhi 40 tháng, đến bệnh viện giữa tháng 8 với các biểu hiện: nôn ói, quấy khóc nhiều, ngồi không vững. Nghi ngờ bé bị ngộ độc, các bác sĩ đã súc ruột và cấp cứu tích cực.



Kiểm tra dịch nôn và dịch trong dạ dày, các bác sĩ xác nhận nguyên nhân gây ngộ độc là do thuốc an thần. Người nhà cho biết, ông của bé có dùng thuốc Carbamazepine. Vài giờ trước khi bé nhập viện, ông phát hiện thuốc của mình bị rơi mất một viên.



Vài ngày sau, một bệnh nhi 33 tháng cũng đến bệnh viện trong tình trạng li bì, người nhà lay gọi không được. Tại Lâm Đồng, bé hôn mê sâu nên các bác sĩ cho chuyển viện. Chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, mẫu máu và nước tiểu của bé sau xét nghiệm cho thấy đều dương tính với thuốc an thần.



Người nhà cho biết, mẹ bé đang điều trị động kinh với loại thuốc Phenolbarbital. Thấy có bịch thuốc để trên giường nên em tự lấy uống.



Sau hơn hai tuần điều trị, hiện sức khỏe của các bé đã ổn định và được các bác sĩ cho xuất viện. Qua 2 trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh về việc lưu giữ thuốc và chăm sóc trẻ.



Thuốc phải để xa khỏi tầm với của trẻ, chứa thuốc trong các lọ có nắp đậy kín. Khi trẻ uống nhầm thuốc hoặc có các biểu hiện bất thường, phải nhanh chóng mang bé đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời và theo dõi sau đó.





Theo Trung Hào (VNE)