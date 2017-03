Hai mẹ con bỏng nặng vì nướng mực bằng cồn

Theo N.Khoa (VNE)



Ngày 12/8, Bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp nhận chị Minh cùng cô con gái 16 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và chuyển lên Viện bỏng quốc gia để điều trị.Người nhà cho biết, mẹ con chị Minh từ tỉnh Quảng Bình ra xã Hưng Hòa thành phố Vinh (Nghệ An) để dự đám cưới cháu trai. Trong thực đơn có món mực nướng.Buổi sáng cùng ngày, khi gia đình chuẩn bị làm thù tục đi xin dâu thì mẹ con chị Minh dùng cồn để nướng mực, phục vụ khách.Lúc chị Minh đang nướng, cô con gái bất ngờ dùng chiếc can đựng cồn rưới vào vỉ mực đang cháy. Lửa bốc lên cao khiến hai mẹ con gặp nạn.