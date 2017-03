Hai mẹ con sản phụ tử vong sau sinh mổ

Anh V.Đ.T.C. (34 tuổi, chồng sản phụ) cho biết, chị P. mang song thai một trai một gái. Trước đó, chị có biểu hiện mệt nên đến bệnh viện Hùng Vương khám, bác sĩ đã kê đơn cho thai phụ mua thuốc về uống. Đến ngày 7/8 chị bị đau bụng, cơn gò tử cung liên tục xuất hiện nên gia đình đưa thai phụ vào bệnh viện Hùng Vương kiểm tra.



Sau khi thăm khám lâm sàng và tiến hành các xét nghiệm, siêu âm bác sĩ đề nghị gia đình cho thai phụ lưu lại khoa Sản của bệnh viện để theo dõi vì có dấu hiệu sinh non. Ngày 10/8, chị P. có biểu hiện mệt nên được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu, sau khi hội chẩn bác sĩ quyết định mổ bắt con cho chị P. hai cháu bé (một trai một gái) chào đời khi trọng lượng của mỗi bé chưa được 1kg.



Đến ngày 11/8, gia đình nhận được hung tin sản phụ đã tử vong tại bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau bé trai của vợ chồng anh T.C. cũng tử vong theo mẹ. Do sức quá yếu nên bé gái còn lại đã được chuyển sang chăm sóc tại khoa Hồi sức Sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1.



BS Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ P. ban đầu được xác định là do phù phổi cấp. Bệnh viện sẽ tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận chính thức về ca tử vong của sản phụ này.



Theo Li Uyên

(Dân trí)