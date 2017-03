Hai "quả trứng" bỗng... sưng to

BS Nguyễn Bá Hưng, Phòng khám Nam khoa, Trung tâm Phát triển ánh sáng và cộng đồng trả lời: Biểu hiện của bạn có thể là bị tràn dịch màng tinh.



Biểu hiện bệnh nhân thường đau tức âm ỉ hoặc đau dữ dội, đau quặn thành từng cơn liên tục vùng bìu bẹn; Bìu to lên, sa xuống dưới, da căng bóng nhưng hai tinh hoàn không sa xuống.



Soi đèn pin vào bìu, ánh sáng có thể xuyên qua dễ dàng; Tinh hoàn có thể sưng to, đau hoặc cũng có thể thấy tinh hoàn cứng như đá.



Có nhiều nguyên nhân gây xuất tiết dịch ở màng tinh hoàn như nhiễm trùng sinh dục - tiết niệu, nhiễm các ký sinh trùng hoặc do các bệnh toàn thân (suy tim, xơ gan cổ chướng, hội chứng thận hư). Ngoài ra, ung thư, chấn thương, viêm tinh hoàn và mào tinh cũng có thể gây hiện tượng trên.



Cần dựa vào siêu âm để phát hiện nhanh và chính xác. Do đó, để biết chính xác bệnh, bạn nên đến chuyên khoa nam học để khám và điều trị. Việc điều trị không chỉ nhằm làm giảm hết các triệu chứng ở màng tinh hoàn mà còn phải bảo tồn được các chức năng của tinh hoàn.



Theo PV (Bee.net)