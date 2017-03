Hai sản phụ tử vong tại bệnh viện

Anh Bùi Anh Chiến và đứa con mới sinh đã mồ côi mẹ - Ảnh: K.C



Vào khoảng 8 giờ ngày 2.5, chị Nguyễn Thị Thúy Trang (29 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai) có dấu hiệu sinh nên được gia đình được đưa vào BVĐK cao su Đồng Nai (TX.Long Khánh) để khám. Sau khi làm các thủ tục thử máu, nước tiểu, siêu âm, điện tim..., bác sĩ thông báo cho gia đình biết chị Trang chuẩn bị sinh thường.Đến 11 giờ, chị Trang đau quằn quại nên được đưa vào phòng chờ để kiểm tra. Đến 13 giờ, chị sinh cháu trai nặng 3,8 kg. Lúc này, ở bên ngoài phòng sinh, anh Bùi Anh Chiến (27 tuổi) nghe vợ mình kêu la thảm thiết nên tông cửa vào xem thì thấy nhau thai lộn ra ngoài, nằm trên đùi vợ, máu ra rất nhiều. Anh đề nghị bác sĩ trực cấp cứu cho chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết trường hợp này BV có thể xử lý được.Thế nhưng, do ngân hàng máu không còn, nên bác sĩ đề nghị anh lên BVĐK Long Khánh mua 2 đơn vị máu về để truyền cho chị Trang. Khi anh Chiến mua máu về truyền thì chị Trang có dấu hiệu trở nặng nên BVĐK cao su Đồng Nai đã cho chuyển lên BVĐK Long Khánh cấp cứu. Khi đến nơi, BVĐK Long Khánh truyền tiếp 1 lít máu và đề nghị gia đình làm thủ tục phẫu thuật để cứu sản phụ. Đến 17 giờ chiều 2.5, sau khi phẫu thuật xong, BVĐK Long Khánh làm thủ tục chuyển lên BVĐK Đồng Nai. Đến ngày 3.5, chị Trang tử vong.Chị Vũ Thị Thu Dung (36 tuổi, chị dâu của anh Chiến) cho biết khi đưa đến BVĐK Đồng Nai, các bác sĩ cho biết trường hợp của Trang là hiện tượng bình thường, có thể cứu sống nếu chuyển lên kịp thời. Do BV tuyến dưới giữ lại quá lâu, làm bệnh nhân mất nhiều máu dẫn đến tử vong.Trao đổi với pv, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó giám đốc BVĐK cao su Đồng Nai, cho biết: "Sau khi xảy ra cái chết của chị Trang, chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ bệnh án cho thấy bệnh nhân tử vong do mất máu nhiều. Nguyên nhân mất máu là do sản phụ bị lộn lòng tử cung, huyết áp tụt, dẫn đến bị choáng. Các BS đã xử lý bóp nhau, hồi sức dịch truyền nhưng không kịp. Dự kiến tuần sau chúng tôi tiến hành thành lập hội đồng khoa học họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm, đồng thời có báo cáo gửi Sở Y tế Đồng Nai".Trước đó, ngày 19.3, chị Mai Thị Lành (39 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) cũng đã tử vong cả mẹ và con khi vào BVĐK cao su Đồng Nai để chờ sinh. Anh Mai Công Toản (em trai chị Lành) cho biết sau khi có dấu hiệu sinh, chị Lành nhập viện (từ ngày 14.3) để các BS theo dõi. Đến ngày 19.3, chị Lành bị thuyên tắc ối, nên BVĐK cao su Đồng Nai chuyển lên BV Từ Dũ (TP. HCM) thì tử vong cả mẹ lẫn con. Tại đây, các BS cũng thông báo cho gia đình biết nếu chuyển chị Lành lên sớm, có thể cứu sống được.Về trường hợp chị Lành, bà Huệ cho biết, đây là bệnh lý nước ối chảy vào tĩnh mạch, vào tim, phổi, lên não... dẫn đến tử vong.Theo Kim Cương (TNO)