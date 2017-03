Hai sinh viên bỏng nặng vì nướng mực bằng cồn

Theo Long Nhật (VNE)



Chiều 2/9, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận cấp cứu 2 sinh viên này, đang học tại Đại học quốc gia Hà Nội, đi tình nguyện ở miền trung. Hai em bị bỏng nặng độ 2-3 vùng đầu mặt cổ, 2 tay và 2 chân do cồn với diện tích khoảng 30%.Theo nạn nhân Hùng, do chủ quan nên trong lúc đang nước mực khô, thấy ngọn lửa nhỏ quá nên người bạn tên Nam bèn cầm cả chai cồn đổ vào lửa khiến cồn bắt lửa trùm lên. Nam bị bỏng nặng còn Hùng ngồi bên bị nhẹ hơn. Cả hai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.Các bác sĩ cảnh báo từng có rất nhiều ca tai nạn tương tự do nướng mực bằng cồn, vì vậy người dân cần cảnh giác khi tiến hành việc này.