Hai trẻ sơ sinh tử vong vì hủ tục cắt bao quy đầu

Theo cơ quan y tế Mỹ, hai trẻ sơ sinh trong cộng đồng người Do Thái tại New York đã tử vong do nhiễm vi rút Herpes (bệnh mụn rộp) sau khi tham gia nghi lễ cắt bao quy đầu.





Tuy nhiên, một trong những phần gây tranh cãi nhất trong nghi lễ này được gọi là nghi thức metzitzah b'peh, thầy lang sẽ dùng miệng của mình để hút máu tại dương vật làm sạch các vết thương.



Theo Sở Y tế, một trong hai trẻ đã lên cơn sốt và bị tổn thương ở dương vật suốt bảy ngày sau khi cắt bao quy đầu và được xét nghiệm dương tính với HSV-1 (vi rút gây bệnh mụn rộp).



Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nhiễm trùng mụn rộp sơ sinh có thể khiến trẻ tử vong hoặc tàn tật suốt đời.



Kể từ năm 2000, đã có 13 trường hợp nhiễm vi rút mun rộp sau khi thực hiện nghi lễ, trong đó có hai bé chết và hai bé khác bị bại não.



Năm ngoái, chính quyền Y tế địa phương đã bỏ phiếu yêu cầu các cha mẹ phải ký cam kết để cảnh báo họ về những nguy cơ từ việc làm này. Theo Jay



Varma, ủy viên về kiểm soát dịch bệnh tại Trung tâm y tế và tâm thần New Yrok cho biết, cha mẹ của hai trẻ tử vong mới đây đã không kí cam kết.



Tiến sĩ William Schaffner, đứng đầu Trung tâm Y tế dự phòng Đại học Vanderbilt đã chỉ ra rằng “ Thứ nhất, đây là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Thứ hai, dùng miệng hút vết thương hở thì không bao giờ an toàn và thứ ba, bệnh nhiễm vi rút này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.



Với kiến thức khoa học của thế kỉ 21, vấn đề này không nên xảy ra”.



Tuy nhiên, một số giáo sĩ Do Thái phản đối điều này và vẫn thực hiện nghi lễ đáng sợ này làm tổn thương những đứa trẻ. Họ nghĩ rằng việc bảo vệ cuộc sống của một đứa trẻ là một trong những nguyên tắc cao nhất của tôn giáo.



Theo Thu Hương (abcnews, Dân trí) Được biết, tất cả các nam giới Do Thái đều phải trải qua nghi lễ này vào ngày thứ 8 sau khi được sinh ra để được công nhân nhận là dân Do Thái.