Hàng loạt học sinh dị ứng vì nước hoa dỏm

Ngày 20-9, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiến hành thu giữ một số chai nước hoa tại quầy hàng rong trước trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) được xác định là nguyên nhân gây dị ứng cho hàng loạt học sinh.



Theo các nhân viên trạm Y tế xã Đá Bạc, vào thời điểm nghỉ giải lao giữa giờ, giáo viên nhà trường đã đưa đến trạm Y tế gần 10 học sinh có dấu nổi mẩn đỏ và gây ngứa trên da tay, mặt. Các học sinh cho biết đã mua lọ nước xịt có mùi thơm của chị bán hàng rong trước cổng trường.



Sau đó, các bạn đùa giỡn xịt vào người nhau gây ngứa và nổi đỏ.Theo người bán hàng rong là chị Đỗ Ngọc Anh Trâm, những lọ nước trên (không nhãn hiệu) do một chủ tiệm bán hàng đồ chơi trẻ em tại chợ Long Điền (huyện Long Điền) bỏ sỉ giá 3.500/mỗi lọ. Chị Trâm mua về một vĩ 24 lọ và bán lại cho các cháu nhiều ngày qua.



Công an huyện đang tiến hành xác minh làm rõ xuất xứ các lọ nước xịt trên.



Theo Gia Khánh (NLĐO)