Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Cho đến thời điểm này (15 giờ 45) vẫn chưa xác định được con số chính xác người bị nạn nhưng ước tính có khoảng 200 người phải nhập viện với các triệu chứng co giật, buồn nôn, đau bụng.



Hiện tại các công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực. Do số lượng bệnh nhân quá đông, nên bệnh viện phải sử dụng cả tầng 1 đang trong quá trình hoàn thiện để lấy chỗ điều trị.



Theo một số công nhân, trong buổi ăn ca trưa nay, họ phát hiện canh bị thiu, sự việc được phản ánh lên bộ phận quản lý, nhưng được trả lời là canh không có vấn đề gì.



Khoảng 20 phút sau bữa ăn thì các công nhân xuất hiện triệu chứng co giật, đau bụng, buồn nôn phải nhập viện cấp cứu…

Hiện các xe cấp cứu tiếp tục đưa công nhân bị ngộ độc đến Bệnh viện Hợp lực để điều trị, tuy nhiên bệnh viện này đã quá tải, vì vậy các bác sĩ đang liên hệ để chuyển bớt bệnh nhân sang các bệnh viện khác.





Theo Ngọc Minh (TNO)