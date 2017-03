Hãy nâng niu “túi tiền”

Ống tiểu là một ống nhỏ đi từ bàng quang đến dương vật, xuyên qua tiền liệt tuyến (TLT). Vì vậy, khi TLT bị phì đại, nó sẽ gây ra một số trở ngại cho việc “thoát nước” ở đàn ông.

Các dạng rối loạn TLT

Có ba dạng rối loạn TLT cần được quan tâm, đó là tăng sản tế bào TLT lành tính, viêm TLT và ung thư TLT.

- Tăng sản tế bào TLT lành tính: Do sự tăng trưởng kích thước của TLT do tuổi tác xảy ra bởi sự tác động của hormone sinh dục nam testosterone hoặc cũng do nhiều nguyên nhân khác chưa được xác định rõ. Đối với dạng này, không thấy có tế bào ung thư trong TLT.

- Viêm TLT: Đây là một dạng viêm hoặc nhiễm trùng của TLT vốn thường gặp ở những người đàn ông trẻ tuổi. Đôi khi sự nhiễm trùng TLT do sự xâm nhập của các loại vi trùng trong lúc giao hợp.

- Ung thư TLT: Hiện nay ung thư TLT được cho là nguyên nhân phổ biến hàng thứ hai gây tử vong ở đàn ông mắc các bệnh về ung thư. Trước đây ung thư TLT thường xuất hiện ở những người đàn ông cao tuổi nhưng gần đây dạng ung thư này ngày càng xuất hiện nhiều ở những thanh niên. Triệu chứng sớm nhất và phổ biến nhất của ung thư TLT là thường đi tiểu vào ban đêm, khó khăn khi bắt đầu tiểu, khó khăn để kết thúc quá trình tiểu.

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống nước đều đặn, thể dục thường xuyên, bổ sung kẽm thì có thể ngăn ngừa được bệnh tuyến tiền liệt.

Chẩn đoán và trị liệu

Sự thẩm định kích thước, cấu tạo của TLT có thể thực hiện qua trực tràng bằng ngón tay của bác sĩ. Nếu TLT bị cứng, có thể là dấu hiệu của ung thư, còn nếu TLT bị mềm nhũn, có thể là dấu hiệu của viêm TLT.

Sự định lượng nồng độ của một kháng nguyên chuyên biệt PSA trong máu cũng có thể hỗ trợ cho việc chẩn đoán. Siêu âm với một chất dò trong trực tràng thường kết hợp với sinh thiết khi bị nghi ngờ ung thư.

Xét nghiệm PSA chỉ chuyên biệt cho sức khỏe tổng quát về TLT, không chuyên biệt cho việc phát hiện ung thư. Khi các bác sĩ nghi ngờ là có ung thư TLT thì cần phải thử thêm nhiều xét nghiệm khác. Dùng phương pháp trị liệu nào là tùy thuộc vào dạng ung thư. Một số thầy thuốc lại chọn giải pháp cắt bỏ tinh hoàn, vì tinh hoàn sản xuất ra testosterone mà testosterone lại làm tăng trưởng các tế bào ung thư tiền liệt. Giải pháp này thường không được bệnh nhân chấp nhận vì rất… mất thẩm mỹ.

Một phương pháp phẫu thuật mới là cắt bỏ TLT mà vẫn cường dương. Đây là một kỹ thuật vi phẫu, giúp giữ nguyên vẹn các dây thần kinh.

Nên ăn uống lành mạnh và chăm vận động TS Samadi thuộc Trung tâm Y khoa Mount Sinai ở New York gợi ý việc phòng ngừa bệnh về tuyến tiền liệt nên bắt đầu với một chế độ ăn lành mạnh gồm nhiều loại thực phẩm đa dạng. Các chất chống ôxy hóa và thuộc tính chống viêm có trong cà phê, trà xanh, hạt lanh, đậu nành, cá, súp lơ, các loại rau xanh nhiều lá và nước ép lựu đều có tác dụng tốt. Lycopen có trong cà chua, hợp chất sulfur có trong tỏi hay resveratrol trong nho đỏ được xem là có tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, TS Samadi cũng đưa ra một số lời khuyên sau: - Vận động thể chất, dù chỉ vài giờ/tuần có thể giúp giảm nguy cơ béo phì và tăng cường khả năng phòng bệnh. - Xuất tinh đều đặn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. - Kiểm tra sức khỏe định kỳ và không bỏ qua xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt. - Hiểu rõ về tiền sử gia đình. - Một số chế phẩm bổ sung như selen có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt song hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này.

DS NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG (Úc)