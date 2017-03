Hãy ưu tiên cho... ngủ

Cuộc sống bận rộn, áp lực thời gian, công việc làm chúng ta nhiều khi để ý đến một nhu cầu thiết yếu của cơ thể : giấc ngủ. Theo quỹ nghiên cứu giấc ngủ quốc gia Hoa Kì, có đến 63% người lớn không ngủ đủ 8 tiếng một ngày như khuyến cáo.

Ngủ bao nhiêu là đủ? Theo khuyến cáo ở người lớn giấc ngủ nên kèo dài từ 7-8 giờ trung bình một đêm

Khả năng làm việc của hệ thần kinh là có hạn, con người không thể làm việc liên tục như một cỗ máy. Do đó khi thiếu ngủ, cơ thể không được nghỉ ngơi đúng mức sẽ lâm vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi hoặc “ngủ gà ngủ gật”; đặc biệt là vào đầu và giữa buổi chiều. Điều này thôi thúc chúng ta tìm đến thức ăn. Và những thứ chúng ta tống vào dạ dày của mình lúc này chủ yếu là các loại đồ hộp, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo và đường. Ngoài ra, về mặt sinh lý, khi cơ thể thiếu ngủ sẽ dẫn tới tăng loại hoo-môn có tên Ghrelin là loại hormon kích thích gây ngon miệng, đồng thời làm giảm Leptin - một loại hooc-môn giúp cơ thể nhận biết no bụng. Do đó, thiếu ngủ là “đồng lõa” của thói ăn uống vô độ và hậu quả là gây thừa cân.

“Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra giấc ngủ có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe nó chung và vấn đề cân nặng nói riêng. Không có gì có thể thay thế được giấc ngủ,đã đến lúc phải nhìn nhận rằng giấc ngủ tốt là một cách bảo vệ sức khỏe.” Bà Tanya Zuckerbrot nhấn mạnh.

Theo Võ Quốc Hoàn ( DT/ foxnews)